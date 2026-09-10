The Invite – Il piacere è tutto nostro, UCI Cinemas Bicocca ospita il talk show PostCredits il 16 settembre

Mercoledì 16 settembre, UCI Cinemas Bicocca a Milano ospita la proiezione in lingua originale di The Invite – Il piacere è tutto nostro, terzo film da regista di Olivia Wilde, seguita dal talk show live di Beyond The Movies – PostCredits realizzato con LongTake e CineFacts. L’appuntamento, alle ore 20:00, coincide con l’uscita italiana della pellicola, distribuita da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il format, arrivato al terzo episodio dopo gli appuntamenti dedicati a …Che Dio Perdona a Tutti di Pif e a Disclosure Day di Steven Spielberg, prevede quiz interattivi e sorprese per il pubblico in sala. Chi acquista online un biglietto per uno spettacolo UCI Cinemas dal 16 al 20 settembre riceve inoltre un’illustrazione esclusiva in formato A3 firmata dal fumettista Daniel Cuello.

Il talk show con LongTake e CineFacts

Beyond The Movies – PostCredits nasce dall’idea di prolungare l’esperienza in sala oltre i titoli di coda. Il talk show, della durata di circa 45 minuti, alterna interviste, quiz interattivi e approfondimenti tematici condotti dai giornalisti di CineFacts e LongTake.

Alla guida delle serate ci sono Teo Youssoufian e Marco Lovisato per CineFacts, insieme a Simone Soranna e Andrea Chimento per LongTake. Le stesse firme che hanno accompagnato le tappe precedenti del format.

Di cosa parla The Invite – Il piacere è tutto nostro

The Invite – Il piacere è tutto nostro racconta la crisi matrimoniale di Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde), complicata dall’arrivo a cena dei vicini Hawk e Pína (Edward Norton e Penélope Cruz), una coppia dalle abitudini anticonvenzionali che mette in discussione i confini della loro relazione.

Il cast e la regia

Olivia Wilde firma il suo terzo lungometraggio da regista, dopo La rivincita delle sfigate e Don’t Worry Darling, e recita al fianco di Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton. La sceneggiatura è di Will McCormack e Rashida Jones, che adattano il film spagnolo Sentimental di Cesc Gay, presentato nel 2020.

Il film ha debuttato al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2026, prima di passare per Locarno, dove la proiezione in Piazza Grande ha riempito la sala e ottenuto un’accoglienza tra le più calorose dell’edizione. La critica ha premiato in particolare l’interpretazione di Rogen e Norton, sottolineando la capacità della Wilde di dirigere un cast in equilibrio tra farsa e disagio coniugale.

Un remake che l’Italia conosce già

La storia non arriva del tutto nuova al pubblico italiano. Nel 2022 lo stesso soggetto era già diventato Vicini di casa, diretto da Paolo Costella con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Un adattamento italiano dello stesso testo teatrale di Cesc Gay da cui nasce anche la versione spagnola originale.

È un dettaglio che rende il talk show del 16 settembre più interessante del solito: la stessa premessa narrativa filtrata da tre culture diverse, con la versione americana che porta il tema della coppia aperta più esplicitamente al centro della scena rispetto alla commedia italiana.

Beyond The Movies – PostCredits, il terzo capitolo della stagione

Il format ha debuttato il 2 aprile 2026 a UCI Cinemas Bicocca con Pif e Giusy Buscemi ospiti per …Che Dio Perdona a Tutti. Il secondo appuntamento, il 10 giugno, si è spostato a UCI Cinemas Milanofiori per Disclosure Day di Steven Spielberg, con tanto di concorso legato a un telescopio in omaggio.

Con The Invite, PostCredits torna alla sede di apertura confermando l’impianto: proiezione, talk show, gadget esclusivo per chi acquista online. Il pubblico non recensisce solo il film, ma lo discute subito dopo averlo visto, con chi lo racconta di mestiere.

FAQ The Invite UCI Cinemas Bicocca

Quando si tiene l’evento The Invite a UCI Cinemas Bicocca? Mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 20:00. Chi partecipa al talk show di Beyond The Movies – PostCredits? I giornalisti di CineFacts (Teo Youssoufian, Marco Lovisato) e LongTake (Simone Soranna, Andrea Chimento). Come si ottiene l’illustrazione di Daniel Cuello? Acquistando online un biglietto per uno spettacolo in un UCI Cinemas dal 16 al 20 settembre. Chi ha diretto The Invite – Il piacere è tutto nostro? Olivia Wilde, al suo terzo film da regista dopo La rivincita delle sfigate e Don’t Worry Darling.

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