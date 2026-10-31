Angine de Poitrine: chi sono, album e perché sono la band del momento

Gli Angine de Poitrine sono un duo canadese di Saguenay, in Québec, formato nel 2019: due musicisti anonimi, noti come Khn e Klek de Poitrine, che suonano math rock con chitarre microtonali, maschere di cartapesta e costumi a pois bianchi e neri.

Gli Angine de Poitrine sono un duo canadese di Saguenay, in Québec, formato nel 2019: due musicisti anonimi, noti come Khn e Klek de Poitrine, che suonano math rock con chitarre microtonali, maschere di cartapesta e costumi a pois bianchi e neri.

Nel 2026 sono passati da curiosità di nicchia a nome che circola ovunque: un video virale, il secondo album Vol. II e un tour mondiale 2027 che tocca anche l’Italia, con il primo concerto milanese già esaurito.

Chi sono gli Angine de Poitrine

Il nome è il francese di angina pectoris. Nasce come battuta e finisce per descrivere un suono che stringe il petto: ritmi spezzati, riff che non cadono mai dove l’orecchio li aspetta, intervalli che stanno tra le note del pianoforte. Il duo è formato da Khn de Poitrine, che suona chitarra e basso, e Klek de Poitrine alla batteria. Entrambi cantano. Le informazioni sulla band sono raccolte anche nella pagina Wikipedia dedicata al gruppo.

Le maschere sono nate quasi per scherzo. Il duo aveva due serate nella stessa settimana in un locale di Saguenay e per la seconda decise di presentarsi in forma anonima. L’idea di partire dalla cartapesta arrivava dalla band precedente dei due. Oggi i nasi giganteschi e i vestiti a pois sono il tratto che si riconosce a colpo d’occhio, anche in una foto sfocata.

La chitarra a doppio manico e il suono microtonale

Il suono parte dalla strumentazione. Nei primi concerti Khn usava una chitarra modificata con tasti microtonali per suonare chitarra e basso insieme. Nel 2023 ha fatto costruire dal liutaio di Saguenay Raphaël Le Breton uno strumento ibrido a doppio manico: un manico da chitarra e uno da basso, cablati separatamente, entrambi con tasti microtonali aggiuntivi. La costruzione ha richiesto oltre tre mesi, con segnatasti fosforescenti molto grandi per compensare la visibilità ridotta dalla maschera.

Con una loop station, Khn costruisce da solo la parete di suono che altrimenti richiederebbe tre musicisti, mentre Klek tiene insieme tempi dispari e cambi di metrica con una batteria molto fisica. Il risultato è tecnico senza essere freddo: gli Angine de Poitrine ballano, anche quando il tempo in battere è difficile da contare.

Gli album: da Vol. 1 a Vol. II

Il primo disco, Vol. 1, è uscito il 14 giugno 2024 in modo indipendente. Due settimane prima, il 1° giugno, era uscito il singolo “Sherpa”. L’album è entrato nelle classifiche di vari Paesi, con la Germania al quarto posto, il Regno Unito al 23° e gli Stati Uniti al 53°.

Il successore, Vol. II, è del 3 aprile 2026. Sono sei brani per 36 minuti e 50 secondi: “Fabienk”, “Mata Zyklek”, “Sarniezz”, “Utzp”, “Yor Zarad” e “Angor”. Ha raggiunto l’11° posto in Canada, il terzo in Germania, il 19° nel Regno Unito e il 44° nella Billboard 200 statunitense. Nel dettaglio è la pagina di Wikipedia su Vol. II a elencare brani e posizioni in classifica.

Perché sono la band del momento

La spinta è arrivata a febbraio 2026, quando KEXP ha pubblicato la registrazione della loro esibizione. Il video ha superato i due milioni di visualizzazioni nella prima settimana e i 16 milioni entro giugno. A marzo sono apparsi nella trasmissione televisiva québécoise Tout le monde en parle, dove l’intervista nella loro lingua inventata ha fatto il giro dei social.

Da lì si è allargato il cerchio. Dave Grohl li ha elogiati in un podcast, deadmau5 ha rifatto “Fabienk” e l’ha suonata nei suoi set, il 27 giugno hanno suonato in un concerto gratuito al Festival International de Jazz de Montréal davanti a una folla stimata in circa 70.000 persone. Il 14 settembre sono arrivati al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove hanno suonato un inedito, “Zugzegk”. Nel dicembre 2025 erano già stati premiati come artista dell’anno ai GAMIQ.

Da dove cominciare ad ascoltarli

Il punto d’ingresso più naturale è “Fabienk”, il brano della sessione KEXP, perché è il brano che ha portato la band davanti a milioni di spettatori e racconta bene il loro approccio: groove spezzato, intervalli microtonali, due soli strumentisti. Da lì conviene passare a “Mata Zyklek”, secondo brano di Vol. II, e poi tornare indietro a “Sherpa” per sentire com’erano due anni prima. Chi non ha mai ascoltato math rock farà bene a partire da un solo brano dal vivo, prima di affrontare l’album completo.

Il tour mondiale 2027 è stato annunciato il 21 ottobre 2026. Parte il 4 marzo da Melbourne, attraversa Nord America, Sud America, Europa e Oceania e si chiude il 30 luglio a Chicoutimi, in Québec. Tra le date europee ci sono due serate alla O2 Academy Brixton di Londra, il 28 e il 29 giugno, come indicato dal programma completo pubblicato da JamBase.

In Italia l’appuntamento è al Circolo Magnolia di Segrate, alle porte di Milano, il 14 giugno 2027. La vendita generale è partita il 30 ottobre alle 10 attraverso MC2Live e Vivaticket e il concerto ha esaurito i biglietti in pochi minuti. La band ha quindi aggiunto una seconda serata, il 15 giugno, nello stesso club. Chi cerca un altro grande live in arrivo nel 2027 può guardare al tour degli Oasis, annunciato da poco con un teaser sui social.

Domande frequenti su Angine de Poitrine

Chi sono gli Angine de Poitrine? Sono un duo canadese di Saguenay, in Québec, formato nel 2019. I due membri, Khn e Klek de Poitrine, sono anonimi e salgono sul palco con maschere di cartapesta e costumi a pois. Suonano math rock con strumenti microtonali. Quali album hanno pubblicato gli Angine de Poitrine? Due: Vol. 1, uscito il 14 giugno 2024, e Vol. II, uscito il 3 aprile 2026. Il secondo contiene sei brani, tra cui “Fabienk” e “Mata Zyklek”. Quando suonano gli Angine de Poitrine a Milano nel 2027? Il 14 giugno 2027 al Circolo Magnolia di Segrate, con data già esaurita, e il 15 giugno 2027, aggiunta dopo il tutto esaurito della prima. I biglietti sono su MC2Live e Vivaticket. Perché gli Angine de Poitrine portano le maschere? È nata come una trovata per una serata in un locale di Saguenay: il duo decise di presentarsi in forma anonima. L’idea si è poi trasformata nel tratto distintivo del progetto.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.