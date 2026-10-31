MotoGP Sepang, pole di Alex Marquez davanti a Marc: Acosta vince la Sprint, Martin fuori

Alex Marquez ha conquistato la pole del GP di Malesia a Sepang, davanti al fratello Marc di 70 millesimi, mentre Pedro Acosta ha vinto la Sprint e Jorge Martin ha lasciato il weekend per infortunio.

La pole di Alex Marquez a Sepang, in sintesi

Alex Marquez (Ducati Gresini) ha conquistato la pole position del GP di Malesia con il tempo di 1’56″493, battendo di 70 millesimi il fratello Marc, che partirà dalla seconda casella. Terzo Pedro Acosta con la KTM, a 84 millesimi, che nella Sprint ha poi risposto vincendo la gara breve. Jorge Martin, invece, non sarà al via per l’infortunio rimediato a Phillip Island.

Come finisce la qualifica: la griglia di Sepang

La Q2 si è decisa per un soffio. Alex aveva aperto con 1’56″697, Marc è salito a 1’56″563 e l’ultimo giro del fratello minore ha chiuso la questione. I primi cinque sono racchiusi in appena 175 millesimi, un margine minimo che promette una partenza tesa.

1. Alex Marquez (Ducati Gresini): 1’56″493

(Ducati Gresini): 1’56″493 2. Marc Marquez (Ducati): +0″070

(Ducati): +0″070 3. Pedro Acosta (KTM): +0″084

(KTM): +0″084 4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse): +0″124

(Aprilia Trackhouse): +0″124 5. Marco Bezzecchi (Aprilia): +0″175

Alex, Marc e Acosta occupano la prima fila. Ogura e Bezzecchi guidano la seconda e hanno tutti gli strumenti per inserirsi nella lotta per il podio, soprattutto se la partenza dovesse scomporre i tre davanti.

Sprint ad Acosta: perché conta per il campionato

Nella Sprint, che assegna punti pieni solo ai primi nove classificati, Acosta ha vinto e si è portato a casa il massimo bottino della gara breve: 12 punti. Per KTM è un segnale importante dopo una qualifica in cui il pilota spagnolo era stato superato dai due fratelli. Marc, dall’altra parte, arriva in Malesia con un vantaggio di 10 punti su Martin in classifica generale, e ogni punto lasciato per strada ora pesa.

Martin si ferma: cosa cambia in classifica

Il caso più pesante del sabato riguarda Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia, campione del mondo 2024, si è ritirato dal weekend prima delle qualifiche per una frattura rimediata nella caduta di Phillip Island, dopo che il dolore gli impediva di mantenere un ritmo costante. La decisione è stata presa insieme al team e ai medici. Il forfait cambia il quadro del titolo: nelle pre-qualifiche di venerdì si era già fermato, e ora Marc Marquez può difendere la leadership senza dover guardare in ogni curva il rivale più vicino.

Bezzecchi in seconda fila: l’Aprilia resta in corsa

Con Martin fuori, Bezzecchi diventa il riferimento Aprilia nel weekend. Il quinto tempo, a 175 millesimi dalla pole, lo mette nella posizione migliore per intromettersi tra le Ducati e la KTM di Acosta. La seconda fila di Sepang, con una partenza pulita, è un buon posto per ragionare sul passo gara, che sul tracciato di 5.543 metri nello stato del Selangor mette a dura prova gomme e freni.

La sfida in famiglia dei Marquez

C’è poi la storia dentro la storia. Due fratelli in prima fila, con il minore davanti al maggiore, sono una scena rara anche per la MotoGP. Alex ha costruito il suo sabato sull’ultimo giro lanciato, Marc ha risposto con una prestazione che lo tiene a un soffio. Domenica la partenza dirà se il vantaggio della pole basta a Alex, oppure se Marc ricorda al paddock quanto sa leggere la prima curva. Il calendario completo del weekend è consultabile sul sito ufficiale della MotoGP.

Domande frequenti su MotoGP Sepang

Chi ha vinto la Sprint del GP di Malesia MotoGP? La Sprint di Sepang è stata vinta da Pedro Acosta con la KTM, che ha incassato i 12 punti riservati al vincitore della gara breve. Chi ha conquistato la pole a Sepang? La pole position del GP di Malesia è di Alex Marquez, con il tempo di 1’56″493. Il fratello Marc è stato battuto di 70 millesimi. Perché Martin si è ritirato dal weekend di Sepang? Jorge Martin ha lasciato il GP di Malesia per l’infortunio rimediato nella caduta di Phillip Island: una frattura che gli impediva di mantenere un passo costante. La decisione è arrivata prima delle qualifiche. Quanto ha distaccato Marc Marquez il fratello Alex in qualifica? Marc ha chiuso a 70 millesimi da Alex, con il tempo di 1’56″563. Acosta è terzo a 84 millesimi. Da che posizione parte Bezzecchi nel GP di Malesia? Marco Bezzecchi ha centrato il quinto tempo, a 175 millesimi dalla pole, e partirà dalla seconda fila.

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