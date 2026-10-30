Avengers: Doomsday, in che ordine guardare i film Marvel prima di vederlo

Per arrivare pronti ad Avengers: Doomsday, al cinema in Italia dal 16 dicembre 2026, non serve recuperare tutto il Marvel Cinematic Universe: Disney ha già ristretto il campo a 15 titoli, e con un percorso breve ne bastano sette.

La domanda è sempre la stessa: da dove si comincia? L’ordine dei film Marvel da vedere prima di Avengers: Doomsday parte da due film degli X-Men targati Fox, passa per i quattro Avengers storici e arriva ai titoli più recenti, da Thunderbolts* a I Fantastici Quattro: Gli inizi. Qui trovi la lista ufficiale, una versione corta per chi ha poco tempo e i titoli che puoi lasciare da parte.

Il motivo per cui conviene organizzarsi adesso è semplice. Le prevendite italiane sono aperte da inizio ottobre e il film dei fratelli Russo si annuncia come uno dei più affollati di sempre: Avengers, Thunderbolts, Wakandiani, Fantastici Quattro e gli X-Men della vecchia saga Fox nello stesso cast.

Quando esce Avengers: Doomsday in Italia

In Italia Avengers: Doomsday arriva nelle sale mercoledì 16 dicembre 2026. Negli Stati Uniti Disney indica il 18 dicembre. Anthony e Joe Russo tornano alla regia dopo Infinity War ed Endgame, e Robert Downey Jr. cambia lato della barricata: non più Iron Man, ma Victor von Doom, il Dottor Destino.

Secondo The Hollywood Reporter, ripreso da Cinefilos, il film dura circa 2 ore e 45 minuti, ma Marvel Studios non ha confermato il dato in via ufficiale. Il capitolo successivo, Avengers: Secret Wars, è in calendario per il 17 dicembre 2027.

La lista ufficiale: i 15 titoli scelti da Disney

Ad agosto Disney ha pubblicato su Disney+ una selezione che riduce la collezione Marvel a 15 titoli, 14 film e una serie. Li abbiamo messi in ordine di uscita, che resta il modo più naturale per seguire la storia e cogliere i ritorni:

X-Men (2000) X-Men 2 (2003) Captain America: Il primo Vendicatore (2011) The Avengers (2012) Avengers: Infinity War (2018) Avengers: Endgame (2019) Loki, la serie (2021-2023) Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021) Spider-Man: No Way Home (2021) Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022) Black Panther: Wakanda Forever (2022) Deadpool & Wolverine (2024) Captain America: Brave New World (2025) *Thunderbolts** (2025) I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025)

Perché proprio questi film

La lista ricalca il cast annunciato. X-Men e X-Men 2 servono per Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming e Rebecca Romijn, che tornano nei loro ruoli della saga Fox. Il primo Vendicatore riporta a Steve Rogers, perché Chris Evans è di nuovo nel cast. I tre film degli Avengers chiudono il cerchio sulla squadra originale e su Thor, che Chris Hemsworth interpreta ancora.

Wakanda Forever introduce Namor e Namora, mentre Shang-Chi, Brave New World e Thunderbolts* presentano gli eroi della nuova generazione: Simu Liu, il Capitan America di Anthony Mackie, la Yelena di Florence Pugh, Sentry e Red Guardian. Loki, No Way Home, Multiverso della Follia e Deadpool & Wolverine spiegano il multiverso, il vero motore della saga. Gli inizi, infine, è il film dove compare Victor von Doom nella scena dopo i titoli di coda.

Il percorso breve: 7 titoli se hai poco tempo

Se hai solo qualche serata libera prima del 16 dicembre, punta su questi sette. Coprono il cattivo, la squadra che lo affronta e la logica del multiverso:

X-Men (2000), per ritrovare gli X-Men della saga Fox Avengers: Endgame (2019), per chiudere il capitolo di Tony Stark e Steve Rogers Loki, almeno la prima stagione, per capire il multiverso Deadpool & Wolverine (2024), il ponte tra l’universo Fox e l’MCU Captain America: Brave New World (2025), per il nuovo Capitan America *Thunderbolts** (2025), la squadra che entra in gioco I Fantastici Quattro: Gli inizi (2025), con l’arrivo del Dottor Destino

È una scelta nostra, costruita sulla lista Disney: se vuoi una sola visione obbligatoria, scegli Gli inizi.

I titoli che puoi saltare

Alcune produzioni recenti restano fuori dalla selezione di Disney. Secondo SlashFilm, non compaiono nella lista Secret Invasion, The Marvels, Daredevil: Born Again, Moon Knight e Spider-Man: Brand New Day. Non significa che non abbiano legami con l’universo condiviso: Disney le considera semplicemente non necessarie per seguire Doomsday.

Lo stesso vale per gran parte delle Fasi 1, 2 e 3. Puoi arrivare in sala senza aver rivisto i primi Iron Man o Thor: Infinity War ed Endgame bastano per ricordare cosa è successo alla squadra originale.

Dove vedere i film Marvel in streaming

La lista ufficiale è stata pubblicata su Disney+, dove si trova la gran parte del catalogo Marvel Studios, serie Loki compresa. Per i film X-Men della saga Fox e per Spider-Man: No Way Home, coprodotto con Sony, la disponibilità può cambiare nel tempo: prima di organizzare la maratona conviene verificare il catalogo aggiornato di Disney+ e delle altre piattaforme.

Chi c’è nel cast di Avengers: Doomsday

Oltre a Downey Jr. ed Evans, la scheda del film riporta un cast enorme. Tra i nomi confermati:

Avengers e alleati : Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Simu Liu, Letitia Wright, Winston Duke, Tom Hiddleston

: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Simu Liu, Letitia Wright, Winston Duke, Tom Hiddleston Thunderbolts : Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman

: Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman Fantastici Quattro : Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach X-Men : Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, Channing Tatum

: Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, Channing Tatum Talokan: Tenoch Huerta Mejía e Mabel Cadena

Un elenco così spiega perché la lista di Disney salta da un’epoca all’altra: ogni titolo serve a ritrovare almeno uno dei volti che vedremo in sala.

Domande frequenti

In che ordine vedere i film Marvel prima di Avengers: Doomsday? Segui l’ordine di uscita dei 15 titoli consigliati da Disney: X-Men, X-Men 2, Il primo Vendicatore, The Avengers, Infinity War, Endgame, Loki, Shang-Chi, No Way Home, Multiverso della Follia, Wakanda Forever, Deadpool & Wolverine, Brave New World, Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli inizi. Quando esce Avengers: Doomsday in Italia? Il film arriva nei cinema italiani mercoledì 16 dicembre 2026. Negli Stati Uniti l’uscita indicata da Disney è il 18 dicembre. Quando sono iniziate le prevendite di Avengers: Doomsday in Italia? Le prevendite italiane sono aperte da lunedì 5 ottobre 2026, nelle principali catene di cinema e sui portali di biglietteria. Quanto dura Avengers: Doomsday? Secondo The Hollywood Reporter la durata è di circa 2 ore e 45 minuti. Marvel Studios non ha ancora confermato il dato in via ufficiale. Bisogna vedere gli X-Men della Fox prima di Doomsday? È consigliato. Disney ha inserito X-Men e X-Men 2 nella sua lista perché nel film tornano Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e altri interpreti della saga Fox.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.