Chi ha acquistato GTA 6 e ha PS Plus Premium può giocarlo in streaming su PS5 e PlayStation Portal; su Xbox si può usare il Cloud Gaming o il Remote Play.

Come funziona lo streaming di GTA 6 su PS5 e PS Portal

Al lancio del 19 novembre il cloud streaming di PS Plus Premium non copriva GTA 6. Adesso sì: il gioco Rockstar è supportato su PS5 e su PlayStation Portal, e il flusso arriva direttamente dai server di Sony.

La differenza con il Remote Play è sostanziale. Con il Remote Play la partita gira su una PS5 accesa in casa e il Portal si limita a mostrarla. Con lo streaming dal cloud la console non serve, quindi il Portal funziona anche lontano da casa, purché la rete regga. Un primo test su PS5 nel Regno Unito ha dato un risultato buono.

C’è però una condizione che pesa sul portafoglio: GTA 6 non è stato aggiunto al catalogo di PS Plus Premium. Il gioco va acquistato a parte, e l’abbonamento serve soltanto a sbloccare lo streaming. I titoli inclusi nel catalogo mensile sono un’altra categoria, come si vede nella lista dei giochi PS Plus Extra e Premium di novembre.

Cosa serve per giocare in streaming su PS Portal

un abbonamento attivo a PlayStation Plus Premium

un PlayStation Portal

la copia di GTA 6 acquistata sul tuo account

un account PlayStation non di tipo figlio, registrato in uno dei Paesi supportati

Per la rete, PlayStation chiede almeno 5 Mbps in upload e in download per avviare la sessione. Salgono a 7 Mbps per lo streaming a 720p e a 13 Mbps per il 1080p, ma in un’altra sezione della stessa pagina la soglia per il 1080p è di 15 Mbps. L’Italia compare tra i Paesi del servizio, come conferma la pagina ufficiale del cloud streaming su PS Portal.

Lo streaming ha limiti noti: non sono disponibili le prove di gioco e alcune funzioni di sistema, come la chat vocale di gruppo (Party), non sono supportate. Le prestazioni cambiano da gioco a gioco e dipendono dalla qualità della connessione.

GTA 6 su Xbox: Cloud Gaming e Remote Play

Xbox ha pubblicato una guida dedicata a Grand Theft Auto VI con due strade. La prima è il Cloud Gaming su Xbox One e Xbox Series X|S: si cerca il gioco dalla guida della console, si sceglie Gestisci, poi Vedi nel Microsoft Store e infine Play With Cloud. In questa modalità il gioco usa le impostazioni grafiche di Xbox Series S, e Xbox consiglia una connessione Ethernet cablata perché anche il Wi-Fi veloce può causare cali occasionali di audio e video.

Alcuni piani Game Pass includono fino a 15 ore al mese di gioco in cloud, con la possibilità di pagare per ore aggiuntive. Xbox non indica quali piani abbiano questo vantaggio.

La seconda strada è il Remote Play: la partita gira sulla tua Xbox Series X|S e viene trasmessa a smartphone, laptop, PC e handheld come il ROG Ally. Va attivato da Impostazioni, Dispositivi e connessioni, Funzionalità remote. Da telefono si apre il browser su play.xbox.com/remoteplay, da PC si usa l’app Xbox nella sezione Accessori e remote play. In entrambi i casi serve la copia acquistata sull’Xbox Store.

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Xbox Remote Play: la partita resta sulla tua console e si vede su altri schermi

In tutti i casi si parte dall’acquisto del gioco. Per edizioni e costi di lancio c’è la guida su prezzo e preload di GTA 6.

Domande frequenti su GTA 6 in streaming

Come giocare a GTA 6 in streaming su PS5? Serve un abbonamento PlayStation Plus Premium attivo e la copia del gioco acquistata. Il cloud streaming è ora supportato su PS5 e su PlayStation Portal, con il gioco trasmesso dai server di Sony. Serve PS Plus Premium per giocare a GTA 6 in streaming? Sì, per lo streaming su PS5 e PS Portal. L’abbonamento però non include il gioco: GTA 6 non fa parte del catalogo di PS Plus Premium e va comprato a parte. GTA 6 si può giocare con Xbox Cloud Gaming o Remote Play? Sì. Il Cloud Gaming funziona su Xbox One e Xbox Series X|S con le impostazioni grafiche della Series S, il Remote Play trasmette la partita dalla Xbox Series X|S ad altri dispositivi. In entrambi i casi serve la copia acquistata sull’Xbox Store. Quanta banda serve per lo streaming su PS Portal? PlayStation indica almeno 5 Mbps in upload e download per avviare la sessione, 7 Mbps per il 720p e 13 Mbps per il 1080p.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.