Il DLC Bloody Insurrection di Nioh 3 esce il 17 dicembre su PlayStation 5 e PC, mentre la Complete Edition arriva il 28 gennaio 2027 anche su Xbox Series X|S.

Koei Tecmo e Team NINJA hanno annunciato il 23 novembre le prossime tappe di Nioh 3: l’espansione esce il 17 dicembre, la raccolta completa il 28 gennaio. Il gioco base è arrivato il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC tramite Steam, la prima espansione, Hell Rising, il 19 agosto 2026 sulle stesse piattaforme.

Bloody Insurrection: ambientazione e novità di gioco

L’espansione porta Takechiyo a Shimabara nel 1638, dove ribelli, alchimisti e yokai si scontrano con l’esercito dello shogunato. Lungo il percorso compaiono Amakusa Shiro, Tachibana Muneshige e un samurai schierato contro gli alchimisti. La novità più grossa è Battlefield of Carnage, una modalità endgame: ogni piano si divide in fronti di battaglia da affrontare nell’ordine che si preferisce, e ogni boss di fronte lascia un effetto che pesa sullo scontro finale con il boss del piano.

Chi batte i nemici più duri della modalità può potenziare equipaggiamenti segnati dagli yokai, ottenibili solo lì. Il pacchetto aggiunge anche nuovi Guardian Spirits, abilità, Arti Marziali, Ninjutsu, Onmyo Magic e Grazie.

Per giocarla serve il gioco base, venduto a parte, e alcuni contenuti potrebbero richiedere di aver completato la storia principale. L’espansione è annunciata per PlayStation 5 e PC: su Xbox Series X|S arriva dentro la Complete Edition.

Nioh 3 Complete Edition: contenuto, data e prezzo su Xbox

La Complete Edition esce il 28 gennaio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con Steam e Microsoft Store come negozi per il computer. Per la serie è il debutto su Xbox. Nella scheda dell’edizione sullo Xbox Store la raccolta compare a 59,99 dollari al 24 novembre, con preordine aperto e tag Xbox Play Anywhere. Dentro ci sono:

il gioco base

Hell Rising, la prima espansione

Bloody Insurrection, la seconda espansione

Infernal Weapons, il set di 14 armi che prima era un bonus della Digital Deluxe Edition

i set di armatura Hellfire, Hellfrost, Youngblood e Lone Wolf

tre accessori netsuke: Kodama, Chijiko e Scampuss Furball

Il calendario dei contenuti di Nioh 3

6 febbraio 2026: uscita del gioco base su PlayStation 5 e PC

19 agosto 2026: arriva Hell Rising

17 dicembre 2026: arriva Bloody Insurrection su PlayStation 5 e PC

28 gennaio 2027: Complete Edition su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Cosa deve comprare chi ha già Nioh 3 su PS5 e PC

Chi ha il gioco base su PlayStation 5 o PC può arrivare a Bloody Insurrection con l’espansione singola oppure con il Season Pass, che comprende sia Hell Rising sia la nuova espansione. Chi ha già Hell Rising deve fare attenzione: il Season Pass ripete i contenuti delle singole espansioni, quindi conviene controllare nello store cosa risulta già acquistato prima di pagare due volte lo stesso DLC.

La Complete Edition mette tutto in un solo acquisto e ha senso soprattutto per chi parte da zero, a maggior ragione su Xbox, dove prima non esisteva nessuna versione di Nioh 3. I prezzi italiani vanno controllati nello store della propria piattaforma.

Domande frequenti su Nioh 3 e Bloody Insurrection

Quando esce il DLC Bloody Insurrection di Nioh 3? Esce il 17 dicembre 2026 su PlayStation 5 e PC. Richiede il gioco base. Nioh 3 esce anche su Xbox Series? Sì, il 28 gennaio 2027 con la Complete Edition, disponibile per Xbox Series X|S. La stessa edizione esce anche su PlayStation 5 e PC (Steam e Microsoft Store). Cosa include la Complete Edition di Nioh 3? Gioco base, le espansioni Hell Rising e Bloody Insurrection, il set Infernal Weapons con 14 armi, quattro set di armatura (Hellfire, Hellfrost, Youngblood e Lone Wolf) e tre accessori netsuke. Quanto costa la Complete Edition di Nioh 3 su Xbox? Sullo Xbox Store statunitense costa 59,99 dollari al 24 novembre, con preordine aperto. Il prezzo in euro va controllato nello store italiano.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.