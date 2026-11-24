I saldi di Black Friday su Steam partono giovedì 26 novembre 2026 alle 19:00 italiane e finiscono lunedì 30 novembre alla stessa ora, ma Valve non organizza un vero Steam Sale: gli sconti li decidono editori e sviluppatori.

Per cinque giorni la pagina Discounts & Events di Steam cambia veste, con grafiche e temi dedicati al Black Friday, mentre i giochi in promozione vengono spinti nell’hub delle Offerte speciali. Il calendario degli eventi Steam per gli sviluppatori indica l’inizio il 26 novembre alle 10:00 del Pacifico e la fine il 30 novembre alla stessa ora.

Il fuso del Pacifico a fine novembre è UTC-8, quindi le 10:00 di Seattle corrispondono alle 18:00 UTC e alle 19:00 in Italia, sia all’apertura sia alla chiusura.

Inizio: giovedì 26 novembre 2026, ore 19:00 italiane

giovedì 26 novembre 2026, ore 19:00 italiane Fine: lunedì 30 novembre 2026, ore 19:00 italiane

lunedì 30 novembre 2026, ore 19:00 italiane Durata: quattro giorni, che coprono il Thanksgiving statunitense, il Black Friday, il weekend e il Cyber Monday

Un Black Friday senza saldo ufficiale di Valve

A differenza dei grandi saldi stagionali, qui Valve non lancia uno sconto proprio. Mette in evidenza i giochi che hanno già un taglio di prezzo, e ogni editore decide se partecipare, su quali titoli e di quanto. Il risultato cambia da gioco a gioco: alcuni tornano ai minimi storici, altri restano a prezzo pieno.

Per questo oggi non ha senso inseguire cifre: i prezzi validi sono solo quelli che compaiono nel negozio Steam durante i quattro giorni, e vanno letti sulla pagina del gioco prima di pagare. Chi punta a un titolo preciso fa bene a metterlo nella lista dei desideri: da lì si controlla in un colpo solo quali giochi sono scesi di prezzo.

Steam Awards 2026: le nomination chiudono insieme alle offerte

Il Black Friday coincide con la fase finale delle candidature agli Steam Awards. Sulla pagina ufficiale degli Steam Awards 2026 le nomination restano aperte fino al 30 novembre alle 10:00 PST, cioè le 19:00 italiane, e si può votare solo con un account Steam non limitato.

I cinque finalisti di ogni categoria si votano a partire dal 17 dicembre, durante il Winter Sale, e il voto si chiude il 2 gennaio alle 10:00 PST. Le categorie sono 14, tra cui Game of the Year, Best Soundtrack, Outstanding Story-Rich Game e Labor of Love. Quest’ultima accetta anche giochi usciti da tempo, ma esclude i vincitori delle edizioni passate come Elden Ring e Baldur’s Gate 3.

Cosa aspettarsi dopo il 30 novembre

Chiuso il Black Friday, il prossimo appuntamento fisso è il Winter Sale, in calendario dal 17 dicembre 2026 al 4 gennaio 2027. Chi non trova lo sconto che cercava tra il 26 e il 30 novembre ha quindi un’altra finestra prima della fine dell’anno.

Domande frequenti su Steam Black Friday 2026

Quando inizia il Black Friday di Steam 2026? Giovedì 26 novembre 2026 alle 19:00 italiane, che corrispondono alle 10:00 del Pacifico. Si chiude lunedì 30 novembre alla stessa ora. A che ora iniziano i saldi Steam in Italia? Alle 19:00 ora italiana del 26 novembre. Gli sconti dei singoli editori possono comparire nello store a partire da quel momento. Valve fa uno sconto ufficiale per il Black Friday? No. Valve dedica al Black Friday la pagina Discounts & Events e mette in vetrina i giochi già scontati, ma ogni sconto lo decide l’editore o lo sviluppatore del gioco. Quando finiscono le nomination degli Steam Awards 2026? Il 30 novembre alle 10:00 PST, cioè alle 19:00 in Italia. Il voto sui finalisti parte il 17 dicembre e termina il 2 gennaio. Quando inizia il Winter Sale 2026 di Steam? Il 17 dicembre 2026 e prosegue fino al 4 gennaio 2027.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.