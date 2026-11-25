Digital Foundry ha confrontato le versioni console di GTA 6 e il risultato è scomodo per Sony: la PlayStation 5 base scende sotto i 30 fps più spesso della Xbox Series X, soprattutto quando si guida veloce.

La risposta a quello che si chiedono in molti dal lancio del 19 novembre: su GTA 6 la PlayStation 5 Pro è la versione migliore, la Xbox Series X sta un gradino sopra la PlayStation 5 base per stabilità. Le due console girano con la stessa risoluzione e con lo stesso obiettivo di 30 fotogrammi al secondo. Cambia la frequenza con cui il gioco perde colpi.

Come gira GTA 6 su PlayStation 5 base e Xbox Series X

Sul piano visivo le due console si somigliano parecchio. Risoluzione e impostazioni sono allineate, con differenze minime a favore della Series X in alcune scene, e l’immagine in entrambi i casi è un po’ morbida (intorno ai 1440p). La distanza si apre sul framerate: Digital Foundry descrive un gioco in equilibrio precario sui 30 fps, con cali sotto quella soglia più frequenti del desiderato.

Sulla PlayStation 5 base i cali compaiono soprattutto nella guida veloce e nelle scene affollate, come il traffico intenso o le sparatorie con esplosioni, e a volte durano più di un istante. La Xbox Series X non è immune: perde frame negli inseguimenti e nelle esplosioni, ma con minore frequenza. Un aiuto arriva dal televisore. Con un pannello a 120 Hz e il VRR attivo, la console Microsoft attenua i cali più piccoli e risulta più fluida della rivale.

Digital Foundry cita anche i punti di forza visivi della versione Xbox: illuminazione, riflessi e resa dei capelli. Tra i difetti restano qualche ombra mancante e un’occasionale sfocatura, difetti che si ripresentano su entrambe le piattaforme.

PlayStation 5 Pro, Xbox Series S e il peso del marketing

La classifica dell’analisi è netta: PlayStation 5 Pro, poi Xbox Series X, poi PlayStation 5 base. La versione Pro sfrutta l’upscaler PSSR e una GPU più potente per ottenere un’immagine vicina al 4K, ombre con ray tracing e un obiettivo di 30 fps solido.

La Xbox Series S è il capitolo più debole. Digital Foundry la indica come la versione più difficile da consigliare, con frame rate che spesso oscillano tra i 25 e i 30 fps e cali fino a circa 20 fps quando i veicoli vengono distrutti.

Poi c’è la questione commerciale. Sony ha promosso il gioco con lo slogan Plays Best on PS5, grazie all’accordo di marketing con Rockstar Games, e il feedback aptico del DualSense resta una funzione esclusiva della PlayStation 5. Sul fronte delle prestazioni, però, lo slogan regge soltanto per la PlayStation 5 Pro.

Cosa fare se hai la PlayStation 5 base

Non serve cambiare console per giocare bene. La differenza riguarda i momenti più concitati (inseguimenti, esplosioni, scene con molti elementi in movimento), mentre l’obiettivo dei 30 fps vale per tutte le versioni. Chi vuole la configurazione più stabile ha due strade: la PlayStation 5 Pro, oppure una Xbox Series X collegata a un televisore con VRR.

Chi preferisce aspettare un’altra piattaforma deve fare i conti con un dato: per ora su PC non esiste una data ufficiale.

Domande frequenti su GTA 6 su PlayStation 5 e Xbox Series X

GTA 6 gira meglio su PlayStation 5 o su Xbox Series X? Per l’analisi di Digital Foundry, la Xbox Series X è più stabile della PlayStation 5 base, con meno cali sotto i 30 fps. La risoluzione è la stessa. La versione migliore in assoluto è quella per PlayStation 5 Pro. Perché GTA 6 scende sotto i 30 fps sulla PlayStation 5 base? I cali compaiono nelle situazioni più pesanti: guida veloce, traffico intenso, scene con esplosioni. Sulla console Sony sono più frequenti e a volte più lunghi che sulla Xbox Series X. La PlayStation 5 Pro migliora GTA 6? Sì. La PlayStation 5 Pro offre un’immagine vicina al 4K, ombre con ray tracing e un obiettivo di 30 fps più solido, ed è la versione con la classifica più alta. La Xbox Series S è adatta a GTA 6? Digital Foundry la considera la versione più difficile da consigliare: frame rate spesso tra 25 e 30 fps e cali fino a circa 20 fps nelle scene più distruttive.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.