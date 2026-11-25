Wave Race: Blue Storm è arrivato su Nintendo Switch 2 il 24 novembre 2026 nella libreria GameCube di Nintendo Classics, insieme a un aggiornamento dell’app che permette di togliere il bordo dall’immagine.

Cosa serve per giocare a Wave Race: Blue Storm su Switch 2

Il gioco gira nell’app GameCube di Nintendo Classics, quindi serve una Nintendo Switch 2 e un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Chi ha già l’app GameCube sulla console trova Wave Race: Blue Storm nella lista dei titoli, senza altri acquisti.

Nintendo Classics ospita già Wave Race 64 nella libreria Nintendo 64. Con Blue Storm la saga delle moto d’acqua copre così due generazioni dell’abbonamento, dalla console a cartuccia al GameCube.

Come si toglie il bordo dall’app GameCube

L’aggiornamento 2.2.0 dell’app GameCube porta un’opzione che mancava ai giocatori più esigenti: si può disattivare il bordo grafico attorno all’immagine. La cornice sparisce, il gioco occupa più schermo e l’icona del giocatore resta visibile.

Il bordo si disattiva dalle impostazioni dell’app GameCube, dopo l’aggiornamento alla versione 2.2.0.

Cosa offre Wave Race: Blue Storm

Blue Storm è una corsa con moto d’acqua in cui contano le onde, il meteo e le condizioni dei circuiti, che cambiano durante la gara. Il gioco premia i trick e i salti con punteggi alti e introduce una funzione Turbo per accelerare o aprirsi scorciatoie.

C’è anche la modalità multigiocatore: si corre con fino a tre amici. Per chi ha amato il GameCube, è il titolo giusto per un ritorno al periodo in cui la console di Nintendo sfoggiava acqua e riflessi spettacolari per l’epoca.

La libreria GameCube su Switch 2 continua a crescere

L’arrivo di Blue Storm segue le celebrazioni per i 25 anni del GameCube, la console che Nintendo ha lanciato nel 2001. Il catalogo dell’app cresce un titolo alla volta e ogni aggiunta riporta su Switch 2 un pezzo di quella generazione.

Per Nintendo l’operazione ha un doppio vantaggio: tiene vivo l’abbonamento Switch Online + Pacchetto aggiuntivo con un titolo molto amato e dà ai possessori di Switch 2 un motivo in più per aprire l’app.

Domande frequenti su Wave Race: Blue Storm su Switch 2

Come si gioca a Wave Race: Blue Storm su Switch 2? Serve una Nintendo Switch 2 con un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Il gioco si avvia dall’app GameCube di Nintendo Classics. Come si toglie il bordo dell’immagine nell’app GameCube su Switch 2? Con l’aggiornamento 2.2.0 dell’app GameCube c’è un’opzione per disattivare il bordo grafico. L’icona del giocatore resta visibile. Si può giocare in multigiocatore? Sì, Wave Race: Blue Storm permette di correre con fino a tre amici. Quando è arrivato Wave Race: Blue Storm su Nintendo Classics? Il 24 novembre 2026 Nintendo ha aggiunto il gioco alla libreria GameCube di Nintendo Classics su Switch 2.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.