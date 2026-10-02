F1 GP Bahrain 2026: orari, dove vederlo in TV e streaming su Sky, NOW e TV8

La Formula 1 torna in pista dal 2 al 4 ottobre per il GP del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale. Questa volta, però, c’è una particolarità: il Gran Premio non si corre a Sakhir, ma sullo storico circuito di Sepang, in Malesia.

Per gli appassionati italiani sarà inoltre un weekend da sveglia presto. Le qualifiche partiranno sabato 3 ottobre alle ore 10:00, mentre la gara del GP Bahrain scatterà domenica 4 ottobre alle ore 9:00 italiane.

Tutto il weekend sarà disponibile in diretta su Sky Sport F1 e NOW. Qualifiche e gara saranno trasmesse anche in chiaro su TV8, ma in differita.

Vediamo quindi tutti gli orari del GP Bahrain 2026, il programma completo e dove seguire Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Bahrain 2026: gli orari italiani

Il weekend di Formula 1 a Sepang segue il tradizionale programma con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara.

Venerdì 2 ottobre

Ore 6:30 – Prove Libere 1

Ore 10:00 – Prove Libere 2

Sabato 3 ottobre

Ore 6:30 – Prove Libere 3

Ore 10:00 – Qualifiche

Domenica 4 ottobre

Ore 9:00 – GP Bahrain 2026

L’appuntamento principale è quindi fissato per domenica 4 ottobre alle 9:00, quando scatterà la gara sul circuito di Sepang.

Perché il GP del Bahrain 2026 si corre in Malesia?

Il nome del Gran Premio può creare un po’ di confusione. Il GP del Bahrain 2026 si disputa infatti in Malesia, sul Sepang International Circuit.

La gara originariamente prevista in Bahrain ad aprile non si è disputata nella sua collocazione iniziale. La Formula 1 ha quindi recuperato l’appuntamento inserendolo nel calendario dal 2 al 4 ottobre a Sepang.

La denominazione dell’evento resta quella di GP del Bahrain, nonostante il Gran Premio si svolga in Malesia.

Per Sepang si tratta di un ritorno particolarmente importante: il circuito malese non ospitava una gara di Formula 1 dal 2017.

Dove vedere il GP Bahrain 2026 in TV

Il GP del Bahrain 2026 in Malesia sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport F1.

Gli abbonati potranno quindi seguire prove libere, qualifiche e gara in diretta. Sarà disponibile anche la visione in streaming attraverso Sky Go.

Il weekend sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, dalle prove libere del venerdì fino alla gara della domenica.

Per vedere la Formula 1 gratuitamente bisognerà invece attendere le differite di TV8.

GP Bahrain 2026 su TV8: orari di qualifiche e gara

Anche chi non possiede un abbonamento Sky potrà seguire gli appuntamenti principali del weekend di Formula 1.

Le qualifiche del GP Bahrain 2026 saranno trasmesse sabato 3 ottobre su TV8 in differita alle ore 14:00.

La gara sarà invece trasmessa gratuitamente su TV8 domenica 4 ottobre alle ore 16:30, sempre in differita.

Il programma TV8 è quindi:

Sabato 3 ottobre

Ore 14:00 – Qualifiche GP Bahrain 2026 in differita

Domenica 4 ottobre

Ore 16:30 – GP Bahrain 2026 in differita

F1 su Sky e NOW: il programma completo del GP Bahrain

Sky seguirà l’intero weekend della Formula 1 a Sepang con prove libere, qualifiche, gara e approfondimenti dal paddock.

Venerdì 2 ottobre

Ore 6:15 – Paddock Live

Ore 6:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 7:30 – Paddock Live

Ore 9:45 – Paddock Live

Ore 10:00 – F1 Prove Libere 2

Ore 11:00 – Paddock Live

Ore 11:30 – Paddock Live Show

Ore 12:00 – Conferenza stampa Team Principal in differita

Sabato 3 ottobre

Ore 6:15 – Paddock Live

Ore 6:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 7:30 – Paddock Live

Ore 9:15 – Warm Up

Ore 9:30 – Paddock Live

Ore 10:00 – F1 Qualifiche GP Bahrain

Ore 11:15 – Paddock Live

Ore 11:45 – Paddock Live Show

Domenica 4 ottobre

Ore 7:30 – Paddock Live

Ore 9:00 – F1 GP Bahrain 2026

Ore 11:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 11:30 – Debriefing

Ore 12:00 – Notebook

Ore 12:15 – Race Anatomy

A che ora sono le qualifiche del GP Bahrain 2026?

Le qualifiche del GP Bahrain 2026 iniziano sabato 3 ottobre alle ore 10:00 italiane.

Sky Sport F1 e NOW le trasmetteranno in diretta. Chi vuole seguirle gratuitamente potrà invece vederle in differita su TV8 alle ore 14:00.

La sessione definirà la griglia di partenza della gara di domenica.

A che ora parte la F1 domenica 4 ottobre?

La gara del GP Bahrain 2026 parte domenica 4 ottobre alle ore 9:00 italiane.

Sky Sport F1 e NOW trasmetteranno il Gran Premio in diretta. Su TV8, invece, la gara sarà disponibile gratuitamente in differita dalle ore 16:30.

Formula 1 a Sepang: il ritorno dopo nove anni

Uno degli elementi più interessanti del weekend sarà proprio il ritorno della Formula 1 sul Sepang International Circuit.

Il circuito malese misura 5,543 chilometri e la gara si disputa sulla distanza di 56 giri. Sepang presenta lunghi rettilinei, importanti staccate e una parte centrale caratterizzata da curve veloci.

A rendere ancora più impegnativo il weekend ci sono le condizioni climatiche tipiche della Malesia. Temperature elevate e forte umidità possono mettere sotto pressione piloti, monoposto e pneumatici. Inoltre, i rapidi temporali tropicali rappresentano da sempre una delle grandi incognite delle gare disputate a Sepang.

L’ultima gara di Formula 1 sul circuito risale al 2017, quando a vincere fu Max Verstappen.

GP Bahrain 2026: orari F1 in breve

Per non perdere nessun appuntamento, ecco il riepilogo degli orari italiani del GP Bahrain 2026 a Sepang.

Venerdì 2 ottobre

FP1: 6:30

FP2: 10:00

Sabato 3 ottobre

FP3: 6:30

Qualifiche: 10:00

Qualifiche TV8: 14:00 in differita

Domenica 4 ottobre

Gara: 9:00

Gara TV8: 16:30 in differita

Il GP del Bahrain in Malesia rappresenta così uno degli appuntamenti più particolari della stagione 2026, con il ritorno della Formula 1 a Sepang dopo nove anni di assenza.

fonte: sky sport

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