F1 GP Baku 2026: orari, dove vederlo in TV e streaming su Sky, NOW e TV8

La Formula 1 torna a Baku per il GP dell’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Il weekend sul velocissimo circuito cittadino presenta però una grande novità: la gara si corre sabato 26 settembre alle ore 13:00 italiane, anziché nella tradizionale giornata di domenica.

Di conseguenza cambia tutto il programma del weekend di Formula 1. Le prove libere iniziano giovedì 24 settembre, mentre venerdì 25 settembre sarà già il giorno delle FP3 e delle qualifiche. Sabato spazio alla gara.

Ecco quindi tutti gli orari del GP di Baku 2026, con il programma completo di prove libere, qualifiche e gara e le informazioni per seguirlo in TV e streaming su Sky, NOW e TV8.

F1 GP Baku 2026: gli orari italiani

Il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan 2026 inizia giovedì 24 settembre con le prime due sessioni di prove libere.

Giovedì 24 settembre

Ore 10:30 – Prove Libere 1

Ore 14:00 – Prove Libere 2

Venerdì 25 settembre

Ore 10:30 – Prove Libere 3

Ore 14:00 – Qualifiche

Sabato 26 settembre

Ore 13:00 – GP Azerbaijan 2026

L’appuntamento principale da segnare è quindi quello di sabato 26 settembre alle 13:00, quando scatterà la gara sul circuito cittadino di Baku.

Perché il GP di Baku 2026 si corre sabato?

Quello dell’Azerbaijan sarà un weekend diverso dal solito. La Formula 1 ha infatti anticipato l’intero programma di un giorno per evitare che il Gran Premio coincida con il Memorial Day dell’Azerbaijan, che cade domenica 27 settembre.

Per questo motivo le monoposto scendono in pista già giovedì per le prove libere, mentre le qualifiche si disputano venerdì e la gara del GP di Baku sabato 26 settembre.

Una variazione importante soprattutto per gli spettatori italiani abituati al tradizionale programma dal venerdì alla domenica.

Dove vedere il GP Baku 2026 in TV e streaming

Il GP dell’Azerbaijan 2026 di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta sui canali Sky Sport.

Le sessioni saranno disponibili su Sky Sport F1, con la possibilità di seguire il weekend anche in streaming attraverso NOW e Sky Go per gli abbonati.

Su TV8 sarà invece possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita.

F1 Baku 2026 su Sky e NOW: il programma completo

Sky seguirà tutto il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan, comprese prove libere, qualifiche e gara.

Giovedì 24 settembre

Ore 10:15 – Paddock Live

Ore 10:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 11:30 – Paddock Live

Ore 13:30 – Paddock Live

Ore 14:00 – F1 Prove Libere 2

Ore 15:00 – Paddock Live

Ore 19:30 – Paddock Live Show

Venerdì 25 settembre

Ore 10:15 – Paddock Live

Ore 10:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 11:30 – Paddock Live

Ore 13:15 – Warm Up

Ore 13:30 – Paddock Live Qualifiche

Ore 14:00 – F1 Qualifiche GP Baku

Ore 15:15 – Paddock Live

Ore 15:45 – Paddock Live Show

Sabato 26 settembre

Ore 11:30 – Paddock Live

Ore 13:00 – F1 GP Azerbaijan 2026

Ore 15:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 15:30 – Debriefing

Ore 16:00 – Notebook

Ore 16:15 – Race Anatomy

A che ora sono le qualifiche del GP Baku 2026?

Le qualifiche del GP dell’Azerbaijan 2026 si disputano venerdì 25 settembre alle ore 14:00 italiane.

La sessione stabilirà la griglia di partenza della gara di sabato e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.

A che ora parte la F1 sabato a Baku?

La gara del GP di Baku 2026 parte sabato 26 settembre alle ore 13:00 italiane.

Il Gran Premio si disputa sul Baku City Circuit sulla distanza di 51 giri. Il tracciato misura 6,003 chilometri e combina il lunghissimo rettilineo che costeggia il Mar Caspio con la strettissima parte del circuito che attraversa la città vecchia.

GP Azerbaijan 2026: il programma F1 in breve

Per non perdere nessun appuntamento, ecco il riepilogo degli orari italiani della F1 a Baku:

Giovedì 24 settembre

FP1: 10:30

FP2: 14:00

Venerdì 25 settembre

FP3: 10:30

Qualifiche: 14:00

Sabato 26 settembre

Gara: 13:00

Il weekend del GP dell’Azerbaijan 2026 termina quindi già sabato, con il quindicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1.

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Fonte: sky sport

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