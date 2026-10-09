F1 GP Singapore 2026: orari Sprint, qualifiche e gara, dove vederlo in TV

La Formula 1 torna in pista dal 9 all’11 ottobre per il GP di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Il circuito cittadino di Marina Bay ospita un weekend particolarmente intenso grazie al formato Sprint, che prevede due sessioni di qualifiche e due gare nell’arco di tre giorni.

Il programma entra nel vivo venerdì 9 ottobre con le prove libere e le qualifiche Sprint. Sabato 10 ottobre, invece, si disputa la Sprint Race alle ore 11:00 italiane, seguita dalle qualifiche tradizionali alle 15:00. Il momento più atteso arriverà domenica 11 ottobre, quando il GP di Singapore scatterà alle ore 14:00.

Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con approfondimenti, interviste e collegamenti dal paddock.

Ecco tutti gli orari del GP Singapore 2026, il programma completo del weekend Sprint e le informazioni per seguire la Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Singapore 2026: tutti gli orari italiani

Il Gran Premio di Singapore presenta un programma diverso rispetto ai weekend tradizionali. Il formato Sprint prevede infatti una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche Sprint del venerdì.

Sabato si disputano la gara breve e le qualifiche per il Gran Premio, mentre domenica si corre la gara principale.

Venerdì 9 ottobre

Ore 10:30 – Prove Libere 1 (FP1)

Ore 14:30 – Qualifiche Sprint

Sabato 10 ottobre

Ore 11:00 – Sprint Race

Ore 15:00 – Qualifiche GP Singapore

Domenica 11 ottobre

Ore 14:00 – Gara GP Singapore 2026

Tutti gli orari indicati si riferiscono all’Italia. Singapore si trova infatti sei ore avanti rispetto al nostro Paese durante il periodo dell’ora legale.

Dove vedere il GP Singapore 2026 in TV e streaming

Il GP di Singapore 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare.

La copertura comprenderà tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere del venerdì fino alla gara di domenica.

Gli abbonati Sky potranno seguire gli appuntamenti anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce lo streaming potrà utilizzare NOW, che trasmetterà l’intero weekend di Formula 1.

La programmazione sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, secondo il palinsesto dei canali.

GP Singapore 2026 su TV8: Sprint, qualifiche e gara in chiaro

Per gli spettatori senza abbonamento Sky, TV8 rappresenta il riferimento per la programmazione gratuita della Formula 1.

Tuttavia, gli orari delle eventuali trasmissioni in chiaro del GP di Singapore 2026 devono ancora essere verificati. La programmazione potrebbe prevedere differite delle sessioni principali.

Per conoscere gli orari esatti è quindi necessario consultare il palinsesto aggiornato di TV8.

F1 Singapore 2026: a che ora si corre la Sprint?

La Sprint Race del GP Singapore 2026 si disputa sabato 10 ottobre alle ore 11:00 italiane.

La gara breve si sviluppa su una distanza di circa 100 chilometri e assegna punti ai primi otto piloti classificati.

A differenza del Gran Premio tradizionale, la Sprint non prevede un pit stop obbligatorio. I piloti possono quindi affrontare l’intera distanza senza cambiare pneumatici, salvo necessità strategiche.

Inoltre, il risultato della Sprint non determina la griglia di partenza della gara di domenica.

La Sprint sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e NOW.

Qualifiche GP Singapore 2026: orario e dove vederle

Le qualifiche del GP di Singapore 2026 si disputano sabato 10 ottobre alle ore 15:00 italiane.

Dopo la Sprint Race del mattino, i piloti torneranno in pista per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

La sessione seguirà il tradizionale formato a eliminazione, con Q1, Q2 e Q3.

A Marina Bay le qualifiche assumono un’importanza particolare. Il circuito cittadino offre infatti poche opportunità di sorpasso e conquistare una buona posizione di partenza può risultare decisivo.

Anche le qualifiche saranno disponibili in diretta su Sky Sport F1 e NOW.

A che ora parte la F1 domenica 11 ottobre?

La gara del GP Singapore 2026 parte domenica 11 ottobre alle ore 14:00 italiane.

Il Gran Premio si disputa sul circuito cittadino di Marina Bay, uno dei tracciati più impegnativi dell’intero calendario.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e NOW. Il collegamento con il paddock inizierà alle ore 12:30, con analisi, interviste e approfondimenti prima della partenza.

Al termine del Gran Premio, Sky proporrà il tradizionale programma di approfondimento con Paddock Live, Debriefing e Race Anatomy.

GP Singapore 2026: il programma completo su Sky Sport F1

Sky seguirà l’intero weekend del Gran Premio di Singapore con una programmazione dedicata.

Venerdì 9 ottobre

Ore 10:15 – Paddock Live

Ore 10:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 11:30 – Paddock Live

Ore 14:00 – Paddock Live

Ore 14:30 – F1 Qualifiche Sprint

Ore 15:30 – Paddock Live

Ore 16:00 – Paddock Live Show

Ore 16:30 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 10 ottobre

Ore 10:15 – Paddock Live

Ore 11:00 – F1 Sprint Race

Ore 12:00 – Paddock Live

Ore 14:15 – Warm Up

Ore 14:30 – Paddock Live

Ore 15:00 – F1 Qualifiche

Ore 16:15 – Paddock Live

Ore 16:45 – Paddock Live Show

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 – Paddock Live

Ore 14:00 – F1 GP Singapore 2026

Ore 16:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 16:30 – Debriefing

Ore 17:00 – Notebook

Ore 17:15 – Race Anatomy

F1 Singapore 2026: gli orari delle repliche su Sky

Chi non riuscirà a seguire le sessioni in diretta potrà recuperarle attraverso le repliche programmate su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 9 ottobre

Qualifiche Sprint: ore 17:00 e 19:00

Sabato 10 ottobre

Sprint Race: ore 13:00 e 17:00

Qualifiche: ore 18:15 e 22:00

Domenica 11 ottobre

GP Singapore: ore 18:15 e 21:00

Gli orari delle repliche potrebbero subire variazioni in base alla programmazione televisiva.

GP Singapore 2026: le caratteristiche del circuito di Marina Bay

Il Marina Bay Street Circuit rappresenta uno degli appuntamenti più spettacolari e impegnativi del Mondiale di Formula 1.

Il circuito cittadino di Singapore misura 4,940 chilometri e si sviluppa attraverso le strade della città, tra grattacieli, curve strette e lunghi rettilinei.

La gara si disputa sulla distanza di 62 giri, per un totale di circa 306 chilometri.

Uno degli elementi più caratteristici del Gran Premio è la sua ambientazione notturna. I piloti affrontano infatti il tracciato sotto un potente sistema di illuminazione artificiale, mentre le temperature elevate e l’umidità rendono la gara particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico.

Inoltre, la presenza dei muretti molto vicini alla pista aumenta il rischio di errori e incidenti. Per questo motivo, l’ingresso della Safety Car può influenzare in maniera significativa le strategie delle squadre.

Perché le qualifiche sono così importanti a Singapore?

A Marina Bay conquistare una buona posizione in griglia rappresenta spesso un vantaggio fondamentale.

Il circuito presenta infatti numerose curve lente e sezioni nelle quali è difficile superare.

Di conseguenza, le squadre devono trovare il giusto equilibrio tra velocità sul giro singolo e gestione degli pneumatici durante la gara.

Anche la strategia può risultare determinante, soprattutto in caso di Safety Car o cambiamenti delle condizioni della pista.

F1 GP Singapore 2026: orari Sprint, qualifiche e gara in breve

Per non perdere nessun appuntamento del weekend, ecco il riepilogo degli orari italiani del GP Singapore 2026.

Giorno Sessione Orario italiano Venerdì 9 ottobre Prove Libere 1 10:30 Venerdì 9 ottobre Qualifiche Sprint 14:30 Sabato 10 ottobre Sprint Race 11:00 Sabato 10 ottobre Qualifiche 15:00 Domenica 11 ottobre GP Singapore 14:00

Il Gran Premio di Singapore 2026 sarà quindi uno degli appuntamenti più intensi della stagione, con quattro sessioni competitive distribuite tra venerdì e domenica.

La Formula 1 torna a Marina Bay per un weekend che potrebbe rivelarsi importante nella lotta per il Mondiale.

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Fonte: sky sport

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.