F1 GP Austin 2026: orari, qualifiche e gara, dove vederlo in TV

La Formula 1 arriva ad Austin per il GP degli Stati Uniti 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il weekend sul Circuit of the Americas, in programma dal 23 al 25 ottobre, potrebbe infatti consegnare il titolo mondiale a Kimi Antonelli, che in Texas avrà la sua prima occasione matematica per diventare campione del mondo.

Per gli appassionati italiani sarà un fine settimana di Formula 1 in orario serale. Le qualifiche del GP Austin si disputano sabato 24 ottobre alle ore 23:00, mentre la gara scatterà domenica 25 ottobre alle ore 21:00 italiane.

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, dalle prove libere del venerdì fino alla gara di domenica.

Ecco tutti gli orari del GP Austin 2026, il programma completo e dove seguire la Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Austin 2026: tutti gli orari italiani

Il Gran Premio degli Stati Uniti segue il formato tradizionale, con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara.

Venerdì 23 ottobre

Ore 19:30 – Prove Libere 1 (FP1)

Ore 23:00 – Prove Libere 2 (FP2)

Sabato 24 ottobre

Ore 19:30 – Prove Libere 3 (FP3)

Ore 23:00 – Qualifiche GP Austin

Domenica 25 ottobre

Ore 21:00 – Gara GP Stati Uniti 2026

Tutti gli orari indicati si riferiscono all’Italia. Il fuso orario tra Austin e il nostro Paese permette quindi di seguire gli appuntamenti principali del weekend in prima serata o in tarda serata.

Dove vedere il GP Austin 2026 in TV e streaming

Il GP degli Stati Uniti 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare.

La copertura comprenderà tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere fino alla gara di domenica 25 ottobre.

Gli abbonati potranno seguire la Formula 1 anche attraverso Sky Go. Inoltre, il Gran Premio sarà disponibile in streaming su NOW, che trasmetterà l’intero programma del weekend.

La programmazione comprenderà anche Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, secondo il palinsesto dei canali.

GP Austin 2026 su TV8: qualifiche e gara in chiaro

Per chi non possiede un abbonamento Sky, TV8 rappresenta il riferimento per seguire gratuitamente alcuni appuntamenti del Mondiale di Formula 1.

Gli orari delle eventuali differite delle qualifiche e della gara del GP degli Stati Uniti 2026 devono però essere verificati attraverso il palinsesto aggiornato dell’emittente.

La diretta integrale del weekend è invece confermata su Sky Sport F1 e NOW.

F1 Austin 2026: Kimi Antonelli può vincere il Mondiale

Il GP degli Stati Uniti 2026 potrebbe diventare una tappa storica per la Formula 1 italiana. Kimi Antonelli arriva infatti ad Austin con la prima possibilità matematica di conquistare il titolo mondiale.

Il pilota italiano avrà quindi gli occhi puntati addosso per tutto il weekend, dalle prove libere del venerdì fino alla gara di domenica.

Per Antonelli, la possibilità di chiudere il discorso iridato già in Texas rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse del Gran Premio.

Tuttavia, la conquista del titolo dipenderà non soltanto dal suo risultato, ma anche dai punti raccolti dai diretti avversari nella classifica piloti.

Qualifiche GP Austin 2026: orario e dove vederle

Le qualifiche del GP Austin 2026 si disputano sabato 24 ottobre alle ore 23:00 italiane.

La sessione stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio di domenica e seguirà il tradizionale formato a eliminazione con Q1, Q2 e Q3.

Il Circuit of the Americas presenta una combinazione di curve veloci, lunghi rettilinei e importanti staccate. Per questo motivo, trovare il giusto bilanciamento della monoposto sarà fondamentale per ottenere un buon risultato sul giro singolo.

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e NOW.

A che ora parte la F1 domenica 25 ottobre?

La gara del GP Austin 2026 parte domenica 25 ottobre alle ore 21:00 italiane.

Il Gran Premio degli Stati Uniti rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario, anche per la possibilità che Kimi Antonelli conquisti matematicamente il Mondiale.

La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport F1 e NOW. Il collegamento con il paddock inizierà alle ore 19:30, con analisi, interviste e uno speciale dedicato ad Alberto Ascari.

Al termine della gara, Sky proporrà il consueto approfondimento con Paddock Live, Debriefing e Race Anatomy.

GP Austin 2026: il programma completo su Sky Sport F1

Sky seguirà tutto il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti con una programmazione dedicata.

Venerdì 23 ottobre

Ore 19:15 – Paddock Live

Ore 19:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 20:30 – Paddock Live

Ore 22:45 – Paddock Live

Ore 23:00 – F1 Prove Libere 2

Ore 00:00 – Paddock Live

Ore 00:45 – F1 Academy Race 1

Ore 01:45 – Conferenza stampa Team Principal in differita

Sabato 24 ottobre

Ore 19:15 – Paddock Live

Ore 19:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 20:30 – Paddock Live

Ore 22:15 – Warm Up

Ore 22:30 – Paddock Live

Ore 23:00 – F1 Qualifiche GP Austin

Ore 00:15 – Paddock Live

Ore 00:55 – F1 Academy Race 2

Domenica 25 ottobre

Ore 17:55 – F1 Academy Race 3

Ore 19:30 – Paddock Live e speciale Alberto Ascari

Ore 21:00 – F1 GP Stati Uniti 2026

Ore 23:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 23:30 – Debriefing

Ore 00:00 – Notebook

Ore 00:15 – Race Anatomy

Gli appuntamenti indicati dopo la mezzanotte si riferiscono al giorno successivo.

F1 Austin 2026: gli orari delle repliche su Sky

Chi non riuscirà a seguire qualifiche e gara in diretta potrà recuperarle attraverso le repliche su Sky Sport F1, canale 207.

Domenica 25 ottobre

Qualifiche: ore 02:00 e 04:00

Lunedì 26 ottobre

GP Stati Uniti: ore 01:30 e 04:00

Gli orari potrebbero subire variazioni in base al palinsesto televisivo.

GP Stati Uniti 2026: le caratteristiche del circuito di Austin

Il Circuit of the Americas, conosciuto anche come COTA, è uno dei tracciati più apprezzati del calendario di Formula 1.

Il circuito si trova ad Austin, in Texas, e misura 5,513 chilometri. La gara si disputa sulla distanza di 56 giri, per un totale di circa 308 chilometri.

Uno dei punti più caratteristici è la salita che conduce alla prima curva, una staccata particolarmente impegnativa che offre spesso opportunità di sorpasso nelle fasi iniziali della gara.

Il tracciato presenta inoltre una sequenza di curve veloci ispirate ad alcuni dei circuiti più famosi del motorsport, oltre a un lungo rettilineo che permette ai piloti di tentare attacchi in frenata.

Anche la gestione degli pneumatici rappresenta un elemento importante. Le curve ad alta velocità e i cambi di direzione possono infatti mettere sotto pressione le gomme, influenzando le strategie delle squadre.

F1 GP Austin 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara in breve

Ecco il riepilogo degli orari italiani del GP degli Stati Uniti 2026.

Giorno Sessione Orario italiano Venerdì 23 ottobre Prove Libere 1 19:30 Venerdì 23 ottobre Prove Libere 2 23:00 Sabato 24 ottobre Prove Libere 3 19:30 Sabato 24 ottobre Qualifiche 23:00 Domenica 25 ottobre GP Stati Uniti 21:00

Il GP Austin 2026 potrebbe rappresentare uno dei momenti decisivi del Mondiale di Formula 1. Con Kimi Antonelli al primo match point per il titolo, il weekend texano promette spettacolo e grande attenzione da parte degli appassionati italiani.

fonte: skysport

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