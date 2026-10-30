Antonelli campione del mondo in Messico? Gli basta il nono posto

Kimi Antonelli può diventare campione del mondo di Formula 1 domenica 1 novembre a Città del Messico: con un nono posto il titolo 2026 è suo, qualunque cosa facciano Russell e Hamilton.

Il pilota della Mercedes arriva al Gran Premio di Città del Messico con 365 punti e 123 di vantaggio su George Russell, suo compagno di squadra. Lewis Hamilton, con la Ferrari, insegue a 124 lunghezze. Dopo il Messico restano quattro gare e 100 punti in palio. Tradotto: domenica sera Antonelli ha il secondo match point della stagione, e stavolta il margine di sicurezza è largo.

In gioco c’è un pezzo di storia dello sport italiano. L’ultimo pilota azzurro campione del mondo di Formula 1 è stato Alberto Ascari nel 1953. Sono passati 73 anni. Antonelli, vent’anni, è a un passo dal chiudere quell’attesa.

Le combinazioni: cosa serve ad Antonelli per vincere il titolo in Messico

Il conto è semplice, perché nel weekend messicano non c’è la Sprint: tutte e sei le gare brevi del 2026 sono già state corse. I punti in palio domenica sono quelli del Gran Premio, 25 al vincitore.

Dal 1° al 9° posto : Antonelli è campione del mondo, a prescindere dai risultati di Russell e Hamilton.

: Antonelli è campione del mondo, a prescindere dai risultati di Russell e Hamilton. 10° posto : titolo matematico se Russell non vince. Se vince Hamilton, i due potrebbero chiudere la stagione a pari punti, ma Antonelli prevarrebbe per numero di vittorie.

: titolo matematico se Russell non vince. Se vince Hamilton, i due potrebbero chiudere la stagione a pari punti, ma Antonelli prevarrebbe per numero di vittorie. 11° posto o fuori dai punti : Antonelli è campione se né Russell né Hamilton vincono la gara.

: Antonelli è campione se né Russell né Hamilton vincono la gara. Se vince Russell e Antonelli non va oltre il 10° posto: la sfida si sposta al Gran Premio del Brasile.

Il nono posto vale due punti ed è la chiave di tutto. Con Antonelli nono e Russell vincitore, il distacco scenderebbe a 100 punti, esattamente quelli rimasti in palio. In caso di arrivo a pari punti, il regolamento premia chi ha più vittorie: Antonelli ne ha già nove in stagione, Russell tre, Hamilton una. Anche vincendo tutto, Russell non potrebbe superarlo.

La classifica piloti prima del GP di Città del Messico

Kimi Antonelli (Mercedes), 365 punti George Russell (Mercedes), 242 Lewis Hamilton (Ferrari), 241 Max Verstappen (Red Bull), 236 Charles Leclerc (Ferrari), 233

Secondo la classifica piloti ufficiale, solo Russell e Hamilton restano matematicamente in corsa. Dietro, la lotta per il secondo posto è apertissima: quattro piloti racchiusi in nove punti. Anche la Mercedes, nel Mondiale costruttori, ha una possibilità di chiudere i conti in Messico, ma con condizioni più strette legate al risultato della Ferrari.

Il primo match point mancato ad Austin

Antonelli poteva già festeggiare negli Stati Uniti. Ad Austin ha fatto la sua parte e ha vinto, ma gli serviva anche che Russell non andasse oltre il nono posto e Hamilton oltre il quinto. Russell ha chiuso ottavo, Hamilton quarto: festa rinviata di una settimana, con un vantaggio ancora più ampio di prima.

GP Messico 2026: orari e dove vederlo su Sky e TV8

Il weekend di Città del Messico si corre in serata per l’Italia. Sky Sport F1 trasmette tutto in diretta, con streaming su NOW e Sky Go. TV8 propone qualifiche e gara in differita.

Il programma completo del week end del GP Messico 2026 e dove vederlo in streaming e tv lo trovi qui.

Chi segue la corsa in chiaro su TV8 la vede con un’ora e mezza di ritardo rispetto alla diretta Sky.

Tre italiani in pista nelle prime libere

Il venerdì messicano ha anche un sapore tricolore. Nelle prime libere, accanto ad Antonelli, girano Gabriele Minì, al debutto in un weekend di Formula 1 con l’Alpine di Franco Colapinto, e Leonardo Fornaroli, riserva della McLaren. Tre italiani nella stessa sessione non si vedevano dal GP di Malesia 2011.

Perché il titolo di Antonelli conta anche fuori dal paddock

Per chi non segue la Formula 1 ogni domenica, il punto è questo: dal 1953 l’Italia non ha più avuto un campione del mondo piloti. Un ventenne al volante di una Mercedes può cambiare la frase che il motorsport italiano si ripete da settant’anni. E può farlo con un nono posto, il risultato meno spettacolare possibile per la notte più importante della sua carriera.

Domande frequenti

Quando si corre il GP di Città del Messico 2026? La gara è domenica 1 novembre 2026 alle 21:00 ora italiana, in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8 alle 22:30. Le qualifiche sono sabato 31 ottobre alle 22:00. Cosa serve a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale F1 in Messico? Gli basta arrivare tra i primi nove. Con il decimo posto è campione se Russell non vince; anche senza punti vince il titolo se né Russell né Hamilton vincono la gara. Quale italiano ha vinto l’ultimo titolo piloti di Formula 1? Alberto Ascari, campione del mondo nel 1953. Da allora nessun pilota italiano ha più vinto il Mondiale piloti. Cosa succede se Antonelli e un rivale chiudono a pari punti? Il regolamento premia chi ha ottenuto più vittorie. Antonelli ne ha nove in stagione, contro le tre di Russell e la una di Hamilton.

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