F1 GP Messico 2026: orari, qualifiche e gara, dove vederlo in TV

La Formula 1 arriva a Città del Messico per il GP del Messico 2026, un appuntamento che potrebbe assegnare il titolo mondiale piloti. Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Kimi Antonelli ha infatti una nuova occasione per diventare campione del mondo: all’italiano basterà conquistare almeno due punti nella gara di domenica per assicurarsi matematicamente il titolo.

Il weekend, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre, prevede tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara. Per gli appassionati italiani gli appuntamenti principali saranno in orario serale: le qualifiche si disputano sabato 31 ottobre alle ore 22:00, mentre il GP del Messico scatterà domenica 1° novembre alle ore 21:00.

Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Ecco tutti gli orari del GP Messico 2026, il programma completo delle sessioni e dove seguire la Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Messico 2026: tutti gli orari italiani

Il Gran Premio di Città del Messico segue il tradizionale formato della Formula 1, con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara.

Venerdì 30 ottobre

Ore 19:30 – Prove Libere 1 (FP1)

Ore 23:00 – Prove Libere 2 (FP2)

Sabato 31 ottobre

Ore 18:30 – Prove Libere 3 (FP3)

Ore 22:00 – Qualifiche GP Messico

Domenica 1° novembre

Ore 21:00 – Gara GP Messico 2026

Tutti gli orari sono italiani e tengono conto del ritorno all’ora solare, avvenuto domenica 25 ottobre.

Dove vedere il GP Messico 2026 in TV e streaming

Il GP del Messico 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare.

Gli abbonati potranno seguire tutte le sessioni, dalle prove libere del venerdì fino alla gara di domenica. La programmazione sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, secondo il palinsesto.

Inoltre, sarà possibile guardare il Gran Premio in streaming attraverso NOW oppure tramite Sky Go per gli abbonati Sky.

La copertura comprenderà anche interviste, analisi tecniche e approfondimenti dal paddock.

GP Messico 2026 su TV8: qualifiche e gara in chiaro

Per gli appassionati che non possiedono un abbonamento Sky, resta da verificare la programmazione in chiaro di TV8.

Gli orari delle eventuali differite delle qualifiche e del Gran Premio non sono specificati nel programma Sky disponibile.

La diretta integrale del weekend è invece confermata su Sky Sport F1 e NOW.

Kimi Antonelli campione del mondo in Messico: bastano due punti

Il GP del Messico 2026 potrebbe entrare nella storia della Formula 1 italiana. Kimi Antonelli arriva infatti a Città del Messico con il secondo match point per conquistare il titolo mondiale.

Dopo aver mancato la possibilità di chiudere il campionato ad Austin, il pilota italiano ha ora un obiettivo preciso: conquistare almeno due punti nella gara di domenica.

Un risultato che, secondo le combinazioni iridate alla vigilia del Gran Premio, sarebbe sufficiente per assicurarsi matematicamente il Mondiale, indipendentemente dai risultati dei diretti avversari.

In Formula 1, il nono posto assegna due punti, mentre il decimo ne vale uno. Di conseguenza, un piazzamento tra i primi nove permetterebbe ad Antonelli di raggiungere la soglia necessaria.

La possibilità di celebrare un nuovo campione del mondo italiano rende il weekend messicano uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Qualifiche GP Messico 2026: orario e dove vederle

Le qualifiche del GP Messico 2026 si disputano sabato 31 ottobre alle ore 22:00 italiane.

La sessione determinerà la griglia di partenza della gara di domenica e seguirà il tradizionale formato a eliminazione, con Q1, Q2 e Q3.

L’Autódromo Hermanos Rodríguez presenta caratteristiche particolari, soprattutto per l’altitudine alla quale si trova il circuito.

L’aria più rarefatta influisce infatti sul comportamento aerodinamico delle monoposto e sul raffreddamento delle componenti meccaniche. Per questo motivo, trovare il giusto assetto sarà fondamentale sia nelle qualifiche sia in gara.

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e NOW.

A che ora parte la F1 domenica 1° novembre?

La gara del GP Messico 2026 parte domenica 1° novembre alle ore 21:00 italiane.

Il Gran Premio si disputa sul circuito Hermanos Rodríguez, a Città del Messico, e potrebbe consegnare a Kimi Antonelli il titolo mondiale.

La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Il collegamento con il paddock inizierà alle ore 19:30, con interviste, analisi e approfondimenti prima della partenza.

Al termine della gara, Sky proporrà il consueto programma di approfondimento con Paddock Live, Debriefing, Notebook e Race Anatomy.

GP Messico 2026: il programma completo su Sky Sport F1

Sky seguirà tutto il weekend del Gran Premio del Messico con una programmazione dedicata.

Venerdì 30 ottobre

Ore 19:15 – Paddock Live

Ore 19:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 20:30 – Paddock Live

Ore 22:45 – Paddock Live

Ore 23:00 – F1 Prove Libere 2

Ore 00:00 – Paddock Live

Ore 00:30 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 31 ottobre

Ore 18:15 – Paddock Live

Ore 18:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 19:30 – Paddock Live

Ore 21:30 – Paddock Live

Ore 22:00 – F1 Qualifiche GP Messico

Ore 23:15 – Paddock Live

Domenica 1° novembre

Ore 19:30 – Paddock Live

Ore 21:00 – F1 GP Messico 2026

Ore 23:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 23:15 – Debriefing

Ore 23:45 – Notebook

Ore 00:00 – Race Anatomy

Gli appuntamenti indicati dopo mezzanotte si riferiscono al giorno successivo.

GP Messico 2026: le caratteristiche del circuito Hermanos Rodríguez

Il Gran Premio di Città del Messico si disputa all’Autódromo Hermanos Rodríguez, uno dei circuiti più particolari del calendario di Formula 1.

Il tracciato misura 4,304 chilometri e la gara si sviluppa su 71 giri, per una distanza complessiva di circa 305 chilometri.

Una delle caratteristiche più importanti del circuito è l’altitudine: la pista si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare.

Questa condizione rende il Gran Premio particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico. L’aria meno densa riduce la deportanza aerodinamica e modifica il comportamento delle monoposto, soprattutto nelle curve più veloci.

Inoltre, il lungo rettilineo principale offre importanti opportunità di sorpasso, specialmente nelle prime fasi della gara.

Uno dei punti più spettacolari è la sezione dello stadio Foro Sol, dove le monoposto attraversano un’area circondata dalle tribune gremite di spettatori.

F1 GP Messico 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara in breve

Ecco il riepilogo degli orari italiani del GP Messico 2026.

Giorno Sessione Orario italiano Venerdì 30 ottobre Prove Libere 1 19:30 Venerdì 30 ottobre Prove Libere 2 23:00 Sabato 31 ottobre Prove Libere 3 18:30 Sabato 31 ottobre Qualifiche 22:00 Domenica 1° novembre GP Messico 21:00

Il GP del Messico 2026 potrebbe rappresentare un momento storico per la Formula 1 italiana. Con Kimi Antonelli a soli due punti dalla certezza matematica del titolo, tutti gli occhi saranno puntati sul pilota italiano nella gara di domenica.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 1° novembre alle ore 21:00, con diretta su Sky Sport F1 e NOW.

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Fonte: Sky sport

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