Penalità GP Brasile 2026: Hamilton e Leclerc -10, Verstappen in ultima fila

Hamilton e Leclerc partiranno dieci posizioni più indietro nel GP del Brasile di F1 2026, mentre Verstappen è destinato all’ultima fila: le penalità sui motori cambiano la griglia di Interlagos prima del via di domenica 8 novembre alle 18.

Le qualifiche di sabato hanno aggiunto caos a un quadro già complicato. La sessione è scattata alle 19 ora italiana, ma la pioggia ha fermato la Q1 dopo pochi minuti con la bandiera rossa, e Antonelli ha segnalato acquaplaning. Le penalità restano valide qualunque sia l’esito: chi le ha ricevute arretra rispetto alla posizione conquistata in pista.

Chi ha preso le penalità a Interlagos

Le due Ferrari pagano un motore endotermico oltre la quota stagionale: Hamilton e Leclerc perdono 10 posizioni a testa. Verstappen ha montato una power unit nuova, con turbo e scarico fuori dal pool consentito, e la somma delle penalità lo manda in pratica in ultima fila.

Anche Russell paga un motore aggiuntivo, dopo il guasto meccanico di Singapore, e scala di 5 posizioni. Pérez, con la Cadillac, parte dalle retrovie. Norris e Antonelli non hanno penalità.

Come funzionano le penalità sulla power unit

Il regolamento punisce con 10 posizioni il primo elemento oltre il numero consentito e con 5 ogni cambio successivo. Quando i componenti nuovi sono più d’uno le penalità si sommano: per questo Verstappen supera di molto le posizioni disponibili e finisce in fondo.

Red Bull aveva previsto di rimandare il cambio, ma dopo i problemi di venerdì ha ritenuto il rischio troppo alto. Per la Ferrari Interlagos era il weekend scelto per scontare il malus, anche perché la pioggia attesa rimescola di solito le carte.

Ferrari in salita, Mercedes e McLaren davanti

Nelle libere le Rosse hanno faticato. Hamilton ha avuto problemi tecnici alla SF-26 in FP3, e il lavoro del team si è concentrato su deployment del motore, curva 2 e temperatura delle gomme anteriori.

In testa alla FP3 c’era Verstappen, a soli 25 millesimi da Antonelli, ma quel tempo vale poco con la penalità. Mercedes e McLaren hanno il passo giusto: Antonelli, campione del mondo di F1 dal GP del Messico, e Norris partono come favoriti per la pole.

Una rimonta a Interlagos è possibile

Il circuito brasiliano offre sorpassi e, con la pioggia, ancora di più. Nel 2024 Verstappen vinse partendo 17°, e la gara di quest’anno può ripetere uno scenario simile per chi parte dal fondo, Ferrari comprese.

Il via è fissato per domenica 8 novembre alle 18. Gli orari completi di qualifiche e gara e i canali TV sono nella guida con orari e dove vedere il GP Brasile 2026.

Domande frequenti sul GP Brasile 2026

Quante posizioni di penalità hanno Hamilton e Leclerc? Dieci a testa, per un motore endotermico oltre la quota stagionale. Scalano rispetto alla posizione che ottengono in qualifica. Perché Verstappen parte dal fondo a Interlagos? Red Bull ha montato una power unit nuova, con turbo e scarico fuori dal pool. Le penalità si sommano e lo mandano in ultima fila. Quando si corre il GP del Brasile 2026? La gara si corre domenica 8 novembre alle 18, ora italiana. Le qualifiche si sono aperte sabato alle 19 e sono state interrotte dalla pioggia. Chi è favorito per la pole position? Antonelli e Norris, con Mercedes e McLaren più veloci nelle libere. Nessuno dei due ha penalità.

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