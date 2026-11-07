Pole GP Brasile 2026: Norris davanti, Antonelli in prima fila, Ferrari costrette a rimontare

Lando Norris conquista la pole del GP Brasile 2026 a Interlagos, con Kimi Antonelli in prima fila e le Ferrari penalizzate.

La pole del GP Brasile 2026 è di Lando Norris: il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche di Interlagos in 1’30″939, sotto la pioggia. In prima fila con lui parte Kimi Antonelli, mentre le Ferrari dovranno rimontare dopo le penalità. La gara è in programma domenica 8 novembre alle 18.

Griglia di partenza del GP Brasile: chi parte davanti

Le qualifiche di sabato sono state interrotte dalla bandiera rossa e giocate su una pista bagnata e imprevedibile. Norris ha messo la McLaren davanti a tutti con un margine netto e conquista la pole position a Interlagos.

George Russell era il più veloce tra le Mercedes, ma il cambio di alcune componenti della monoposto gli costa cinque posizioni sulla griglia. Il passo indietro del compagno di squadra apre la prima fila ad Antonelli, che scatterà in seconda posizione, accanto a Norris.

Alle loro spalle c’è la seconda fila con Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi).

Antonelli ha raccontato di aver vissuto qualifiche molto complicate: non aveva mai guidato sul bagnato a Interlagos e con le gomme intermedie ha faticato parecchio. Per lui la prima fila è comunque un buon punto di partenza, nel weekend che arriva una settimana dopo il titolo iridato conquistato in Messico (ne abbiamo parlato nel pezzo su Antonelli campione del mondo di F1).

Ferrari e penalità: Leclerc in rimonta, Hamilton in fondo

Il quadro più pesante è in casa Ferrari. Charles Leclerc aveva chiuso le qualifiche in quarta posizione, ma una penalità di 10 posti per la sostituzione di componenti della power unit lo manda a partire dal quattordicesimo posto.

Peggio ancora per Lewis Hamilton: la sostituzione completa della power unit, dopo i problemi emersi nelle libere di sabato, lo relega in fondo allo schieramento, in ventesima posizione. Il quadro completo di chi è stato sanzionato e perché è nell’articolo sulle penalità del GP Brasile.

Verstappen e Perez dal fondo dello schieramento

Anche Max Verstappen parte dalle retrovie: la Red Bull ha montato una power unit nuova e il pilota olandese scatterà dal ventunesimo posto. In ultima posizione, ventiduesimo, c’è Sergio Perez con la Cadillac, anche lui penalizzato per il cambio della power unit.

Con tre piloti di prima fascia così indietro, la prima curva di Interlagos si annuncia affollata. Con il bagnato che può tornare in qualsiasi momento, la strategia dei box pesa quanto la velocità pura.

A che ora si corre il GP Brasile e dove vederlo

Il semaforo verde si spegne domenica 8 novembre alle 18, ora italiana, per il ventesimo round del calendario 2026. Orari completi, canali e streaming li trovi nella guida a orari e TV del GP Brasile 2026.

Antonelli ha un’idea precisa sul meteo: a Interlagos, ha detto, tutto è molto imprevedibile. Una gara asciutta premierebbe la pole di Norris, mentre l’acqua rimescolerebbe le carte per chi parte da dietro.

Domande frequenti sul GP Brasile 2026

Chi ha conquistato la pole position del GP Brasile 2026? La pole è di Lando Norris, con la McLaren, in 1’30″939. Kimi Antonelli parte in seconda posizione. A che ora si corre la gara del GP Brasile? La gara si corre domenica 8 novembre alle 18, ora italiana, sul circuito di Interlagos a San Paolo. Perché Leclerc parte 14° nonostante il quarto tempo? Leclerc ha ricevuto una penalità di 10 posizioni per la sostituzione di componenti della power unit, che lo porta dal quarto posto in qualifica al quattordicesimo in griglia. Dove partono Hamilton e Verstappen? Hamilton e Verstappen partono dal fondo dello schieramento perché hanno sostituito la power unit completa: Hamilton è ventesimo, Verstappen ventunesimo.

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