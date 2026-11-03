LOOKin4 annunciano “From here to the sun”, singolo che apre la strada al secondo album

Il nuovo singolo della band reggiana esce venerdì 6 Novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Artisti Online

C’è un momento dell’anno in cui la pianura emiliana sembra trattenere il fiato. La nebbia si posa sui campi come un lenzuolo, l’odore di legna e di funghi entra nelle case, le foglie si ammucchiano lungo i fossi e il sole, quando c’è, è solo un’idea pallida dietro il grigio. È proprio lì, in mezzo a quel paesaggio sospeso, che i LOOKin4 accendono il motore e partono: destinazione il mare, una strada a curve sopra la scogliera e, in fondo, sempre più vicino, il sole. Si chiama “From here to the sun” il nuovo singolo della band reggiana, in uscita venerdì 6 novembre 2026 per l’etichetta Artisti Online.

Il brano si apre con una resa: “Niente sole anche stavolta”. Nel silenzio della stagione si sente più forte “il rumore dentro ad ogni battito”, e perfino un canto lontano suona come un lamento che prova a nascondere la solitudine. Il mare non si vede: al suo posto ci sono “strani cartelli e foto sopra il pensiero”, ricordi e immagini che sembrano reali ma restano soltanto immagini. Poi arriva la richiesta che nel ritornello fa così: “Far away, carry me far away from here”. Nella seconda parte la canzone cambia passo: la strada corre fino al sole, il mare torna “di fianco e sotto” e la musica diventa una nave da far salpare. L’invocazione finale, “To the sun, carry me to the sun from here”, è la direzione che va dal grigio verso la luce.

Sul piano musicale questo brano è puro rock dei LOOKin4: classico, diretto, con le radici ben piantate nella via Emilia e lo sguardo rivolto al rock di lingua inglese. Le chitarre guidano il viaggio e la batteria imprime un ritmo che richiama il movimento delle onde e il dondolio di un’auto lungo la costa.

Il cuore del brano sta in due versi: “Fai salpare la tua musica / Ti prego dalle un’anima adesso”. Qui la musica vuole sfondare il muro della nebbia e dare un’anima a quello che si suona, perché solo così il canto può tornare “forte” e coprire davvero la solitudine. È la stessa filosofia che guida la band fin dagli esordi: dare una forma di suono alle emozioni.

«Non vogliamo scappare dalla realtà, ma trovare sempre il bello dovunque, anche nei funghi d’autunno», raccontano i LOOKin4. «Soprattutto ci piace suonare, vedere i sorrisi della gente mentre suoniamo, e ricordare a tutti che il sole, anche se a volte non si vede, è sempre sopra di noi.»

“From here to the sun” sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 novembre 2026 e apre la strada al secondo album della band, previsto per l’estate 2027.

I LOOKin4 nascono a Reggio Emilia nel DICEMBRE 2020 dal desiderio di quattro musicisti di creare qualcosa di luminoso in piena pandemia. Il nome racconta quattro anime diverse, unite dalla ricerca di nuove idee musicali.

La formazione comprende Paolo “Boldo” Battistelli (voce, chitarra, basso), Stefano “Ste” Boggi (chitarre, cori), Gabriele “Lele” Chiodo (basso, chitarra, voce) e Andrea “Zava” Zavaroni (batteria, cori). Le loro esperienze, dal jazz al soul, dal country rock all’indie, confluiscono in un rock classico, tra influenze anglosassoni e cantautorato italiano. I testi raccontano speranza, pace e ricordi con cui guardare al futuro.

Il primo album, “Nella musica”, esce nel MARZO 2021. Nel Settembre 2022 la band raggiunge la finale della 35ª edizione di Sanremo Rock al Teatro Ariston. La title track e “Quello che mi manca” vengono successivamente registrate di nuovo e masterizzate nello studio milanese Hukapan di Elio e le Storie Tese. Con Artisti Online seguono sei singoli tra il 2024 e il 2026, tra cui “Anima in cammino”, “L’amore non basta” e “Il tempo di un saluto”. Dal vivo, la band si esibisce in teatri, festival e locali, tra cui il Rock’n’Roll di Milano e il Mamely di Sanremo.

Dalla collaborazione con il giornalista e autore Edoardo Tincani nasce il progetto Anime in Cammino: una decina di testi affidati alla band, tra cui “Il soffio di Dio” e “Bisagno”, destinati a un album previsto per la fine del 2027.

Il prossimo singolo, “From here to the sun”, uscirà a NOVEMBRE 2026 e anticiperà il secondo album dei LOOKin4, atteso per l’estate 2027.