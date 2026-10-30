Grande Fratello Vip stasera, 14ª puntata: televoto per il primo finalista e Valeria Marini già a rischio

Il Grande Fratello Vip torna stasera, venerdì 30 ottobre 2026, con la 14ª puntata su Canale 5 alle 21:20: sei nominati, un solo televoto e due verdetti in una volta, il primo finalista dell’edizione e il secondo candidato all’eliminazione.

La serata cambia gli equilibri della Casa più di qualsiasi eliminazione. Ilary Blasi conduce in diretta, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, e il pubblico vota per salvare uno dei sei concorrenti in nomination. Chi raccoglie più preferenze entra in finale. Chi ne prende meno affianca Valeria Marini nella corsa all’uscita.

A che ora inizia il Grande Fratello Vip stasera e dove vederlo

La 14ª puntata parte su Canale 5 alle 21:20, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Alcune guide indicano un avvio più vicino alle 22, quindi conviene sintonizzarsi per tempo. La diretta passa anche in streaming su Mediaset Infinity, dove si può votare tramite app.

L’edizione autunnale è partita giovedì 17 settembre e da allora va in onda il lunedì e il venerdì in prima serata, come riporta la pagina ufficiale del programma su Mediaset Infinity. Mediaset la presenta come Grande Fratello Vip 9, il ritorno del marchio Vip con Ilary Blasi padrona di casa.

I nominati della 14ª puntata

Le nomination di lunedì 26 ottobre si sono svolte in modo palese e senza immuni. Al televoto sono finiti in sei:

Marina La Rosa

Alex Belli

Piera Meloni

Jonathan Kashanian

Federica Morello

Alessandro Roncaccia

Valeria Marini non compare in questa lista, e non per fortuna. La showgirl è già nella posizione più scomoda della Casa, quella di prima candidata alla prossima eliminazione.

Come funziona il televoto per il primo finalista

Il meccanismo ha una doppia conseguenza. Il pubblico vota per salvare, non per eliminare: il concorrente più votato conquista il primo posto in finale e smette di temere le nomination. Il meno votato diventa invece il secondo candidato all’uscita, insieme a Marini.

In pratica il televoto di stasera premia uno e mette in difficoltà un altro, e costringe chi segue il reality a ragionare su due fronti. Il sito ufficiale del Grande Fratello ha aperto la votazione con una domanda secca: chi vuoi in finale?

Valeria Marini, la prima a rischiare l’uscita

Nella puntata di lunedì il pubblico doveva scegliere chi salvare tra Roncaccia, Belli, La Rosa e Marini. La showgirl ha raccolto meno voti degli altri tre ed è diventata la prima candidata all’eliminazione. Per un nome che da decenni vive di televisione, e che pochi mesi fa ha rilanciato anche il suo lato musicale con il singolo Divina, è un colpo d’immagine non da poco.

Il verdetto finale su di lei non arriva stasera. Prima il televoto deve indicare chi la affiancherà nella sfida per restare in gioco.

Chi è il favorito per la finale

Qui conviene andare con i piedi di piombo. Nelle rilevazioni online circolate in mattinata Marina La Rosa compare tra i nomi più sostenuti, ma altri sondaggi sui social e nei forum mettono Roncaccia in testa. Nessuno di questi numeri ha valore ufficiale: decide solo il televoto Mediaset, e i sondaggi dei fan spesso fotografano le community più rumorose, non il pubblico di Canale 5.

Il dato sicuro è un altro: la gara si è accorciata e ogni voto pesa doppio.

Gli ascolti del Grande Fratello Vip

Chi vuole seguire anche il fronte dei numeri può ripassare gli ascolti di tutte le puntate del Grande Fratello Vip, aggiornati puntata dopo puntata.

Per l’ultima sfida del lunedì, i dati Auditel del 26 ottobre raccontano il confronto con I casi di Teresa Battaglia 3, la serie che ha vinto la serata.

Domande frequenti sul Grande Fratello Vip di stasera

A che ora va in onda il Grande Fratello Vip stasera, 30 ottobre 2026? La 14ª puntata va in onda su Canale 5 alle 21:20 circa, dopo La Ruota della Fortuna. Si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip in questa puntata? Al televoto ci sono Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia. Valeria Marini è già prima candidata all’eliminazione e non partecipa a questo voto. Come funziona il televoto per il primo finalista? Il pubblico vota per salvare uno dei sei nominati. Il più votato diventa il primo finalista dell’edizione, il meno votato diventa il secondo candidato all’eliminazione insieme a Valeria Marini. Chi conduce il Grande Fratello Vip 2026? Conduce Ilary Blasi. Le opinioniste in studio sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quando va in onda il Grande Fratello Vip? Il reality va in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5, con la diretta dalla Casa disponibile anche su Mediaset Infinity.

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