Poste Italiane ha confermato il furto di dati legato a PosteCert Firma Digitale: un archivio con 2.158 contratti e le anagrafiche di 1.561 clienti è comparso il 17 novembre su un forum underground.

Cosa è successo con i dati PosteCert

Il 17 novembre un utente che si firma flex22 ha pubblicato su un forum underground circa 1 GB di file del servizio di firma digitale di Poste. Dentro ci sono 2.158 contratti e i dati di 1.561 clienti. Come l’autore sia entrato in possesso del materiale non è ancora chiaro.

Poste ha riconosciuto l’incidente e fa sapere che gli accertamenti sono in corso. Dalle prime analisi, la quota di persone coinvolte sarebbe contenuta e le informazioni sottratte non toccherebbero dati sensibili dei rapporti economici con i clienti.

Quali dati sono finiti online e quali no

Nei file ci sono nome e cognome, indirizzo di residenza, email personale e numero di telefono. Sono dati anagrafici e di contatto, quelli che bastano per costruire un messaggio truffaldino credibile.

Le verifiche sul materiale pubblicato non hanno trovato password, credenziali di accesso o dati di carte di pagamento. Per questo i conti BancoPosta e le carte Postepay non risultano esposti direttamente dall’incidente, e al momento non viene indicato di cambiare password o sostituire le carte.

Il rischio concreto: phishing sulla firma digitale

Chi ha nome, indirizzo, telefono e mail di un cliente PosteCert può scrivergli o chiamarlo fingendosi Poste. Lo scenario più plausibile è un SMS o una mail che avvisa di una finta scadenza della firma digitale e invita a cliccare su un link per rinnovarla. Il tono sarà urgente e i dati personali, essendo veri, daranno al messaggio un’aria affidabile.

Il canale può essere anche la telefonata: un finto operatore che cita il tuo nome e il tuo indirizzo e ti chiede un codice ricevuto via SMS. Quel codice non va mai comunicato a nessuno.

Cosa fare se sei cliente PosteCert

Non cliccare sui link ricevuti per SMS o email che parlano di scadenze, blocchi o rinnovi della firma digitale.

Apri il sito di Poste scrivendo l’indirizzo nel browser, oppure usa l’app ufficiale, e controlla da lì lo stato del servizio.

Non dare a nessuno codici OTP e password, nemmeno a chi dice di chiamare da Poste o dalle forze dell’ordine.

Se hai già inserito dati di carta o di accesso in una pagina dubbia, chiama subito la tua banca per bloccare le carte.

Inoltra i messaggi sospetti a [email protected].

Poste raccoglie le indicazioni per riconoscere phishing, smishing e vishing nella pagina ufficiale su come difendersi dalle truffe, dove c’è anche il numero 06 4526 3322, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Cosa resta da chiarire

Mancano ancora la dinamica dell’accesso ai file e il numero definitivo delle persone coinvolte, perché le verifiche di Poste non sono concluse. La cifra di 1.561 clienti è quella che emerge dall’analisi dell’archivio pubblicato, mentre l’azienda parla in modo generico di un numero circoscritto. Se emergeranno altri elementi, il quadro potrà cambiare.

Domande frequenti su PosteCert e il furto di dati

Cosa è successo con i dati PosteCert? Il 17 novembre un archivio di circa 1 GB legato al servizio PosteCert Firma Digitale è stato pubblicato su un forum underground. Contiene 2.158 contratti e i dati di 1.561 clienti. Poste Italiane ha confermato l’incidente e sta svolgendo le verifiche. I miei dati PosteCert sono stati rubati? Puoi esserlo solo se hai attivato la firma digitale PosteCert. Poste dice che le persone coinvolte sono un numero limitato. Se sei cliente del servizio, conviene comportarsi come se i tuoi dati di contatto fossero in circolazione e diffidare di messaggi su scadenze o rinnovi. Sono stati esposti password o dati di carta? No: le verifiche sul materiale pubblicato non hanno trovato password, credenziali di accesso o dati di pagamento. Sono esposti nome, cognome, indirizzo di residenza, email e telefono. Devo cambiare password o sostituire la carta Postepay? Al momento non viene indicato come necessario. Resta però importante non cliccare su link sospetti e non comunicare codici OTP. Se hai fornito dati di carta a un sito dubbio, contatta subito la banca. Dove segnalo un messaggio sospetto di Poste? Puoi inoltrarlo a [email protected] o chiamare il numero 06 4526 3322, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.