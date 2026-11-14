LEGO Holiday Lab: il truck di Natale da 17 metri gira l’Italia, sei tappe e ingresso gratuito

Il LEGO Holiday Lab, un truck natalizio lungo 17 metri, è partito il 12 novembre da Milano e farà tappa in sei città italiane con ingresso gratuito, previa prenotazione online.

Il tour attraversa l’Italia da nord a sud per oltre mille chilometri. Il camion è allestito a tema natalizio e ospita due esperienze su due piani: un gioco di squadra da risolvere e un laboratorio per costruire qualcosa da portare a casa.

La tappa di Milano, aperta insieme al LEGO Store San Babila, si è chiusa il 14 novembre. Il prossimo appuntamento è a Torino il 28-29 novembre.

Le tappe del LEGO Holiday Lab 2026

Il calendario completo, da Milano a Napoli:

Milano: 12-14 novembre, con il LEGO Store San Babila

Torino: 28-29 novembre

Genova: 5-6 dicembre

Firenze: 8-9 dicembre

Roma: 12-13 dicembre

Napoli: 18-20 dicembre, da Feltrinelli in piazza dei Martiri

Cosa si fa dentro il truck LEGO di Natale

Al piano inferiore c’è una escape room ambientata nella fabbrica di Babbo Natale, con enigmi e giochi da risolvere in gruppo. È pensata per famiglie e comitive, perché le prove richiedono collaborazione più che velocità.

Al piano superiore si passa al laboratorio: ognuno costruisce una decorazione natalizia in mattoncini da portare a casa. Per chi colleziona mattoncini è anche un modo per vivere LEGO fuori da uno scaffale di negozio.

Come prenotare e quali sorprese aspettarsi

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione avviene online tramite Eventbrite. Conviene muoversi in anticipo per la tappa che interessa, perché i posti di un’esperienza itinerante di questo tipo non sono illimitati.

A Milano il tour è stato aperto da Madame, ambassador del Natale LEGO 2026. A Napoli LEGO annuncia due ospiti a sorpresa, ancora senza nome.

Nelle tappe con un LEGO Certified Store si possono scoprire le offerte del programma LEGO Insiders, con una sorpresa per i nuovi iscritti.

Build to Give: un cuore di mattoncini per beneficenza

Il tour porta con sé anche l’iniziativa Build to Give: si costruisce un cuore in mattoncini e lo si condivide con l’hashtag #BUILDTOGIVE. Le donazioni di set e minifigure vanno a sostegno di Fondazione ABIO Italia, Banco Alimentare e Heart4children.

Gli orari di apertura delle singole tappe non sono ancora stati comunicati: per le fasce disponibili bisogna passare dalle pagine di prenotazione.

Domande frequenti sul LEGO Holiday Lab

Quando e dove si ferma il truck LEGO Holiday Lab in Italia? Dopo Milano (12-14 novembre) toccherà Torino il 28-29 novembre, Genova il 5-6 dicembre, Firenze l’8-9 dicembre, Roma il 12-13 dicembre e Napoli il 18-20 dicembre. Il tour del LEGO Holiday Lab è gratuito? Sì, l’ingresso è gratuito. La prenotazione si fa online tramite Eventbrite. Cos’è il LEGO Holiday Lab e come funziona? È un truck natalizio lungo 17 metri su due piani: sotto c’è una escape room nella fabbrica di Babbo Natale, sopra un laboratorio dove costruire una decorazione da portare a casa. Cos’è Build to Give? È l’iniziativa benefica del tour: si costruisce un cuore di mattoncini, lo si condivide con #BUILDTOGIVE e si possono donare set e minifigure a Fondazione ABIO Italia, Banco Alimentare e Heart4children.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.