Re Carlo III ospite di Elton John: «Qualche pezzo comincia a cedere»

Re Carlo III ha scherzato sui suoi 78 anni da ospite di Elton John a Rocket Hour, su Apple Music: con l’età, ha detto, «qualche pezzo ogni tanto comincia a cedere».

Una puntata speciale per il 78° compleanno

La puntata si intitola His Majesty The King ed è uscita sabato 14 novembre, il giorno in cui il sovrano ha compiuto 78 anni. Dura un’ora e cinque minuti ed è stata registrata il mese scorso negli studi londinesi di Apple Music. Rocket Hour è il programma musicale che Elton John conduce sulla piattaforma e che arriva anche tra gli episodi di Apple Podcasts: una conversazione di dieci minuti tra il re e il cantante è disponibile come episodio bonus, mentre la versione completa con la musica è riservata agli abbonati.

Carlo ha scelto i brani di artisti che hanno sostenuto il suo ente benefico o ne hanno ricevuto aiuto. Il filo della puntata è quello: la musica come strada per i giovani che partono senza mezzi.

La battuta su I’m Still Standing

Lo spunto per scherzare sull’età è arrivato da I’m Still Standing. Carlo ha detto che, dopo tanti anni, lui e la sua fondazione sono ancora in piedi. Elton John ha risposto di essere seduto, e il re ha chiuso la battuta ammettendo che con gli anni «qualche pezzo ogni tanto comincia a cedere».

Alla domanda sulla canzone preferita, Carlo III ha indicato All You Need Is Love dei Beatles. Una scelta che regge bene il confronto con il tono generale dell’incontro: leggero, affettuoso, senza cerimonie.

La playlist del re: Muse, Raye e Skye Newman

Tra i brani selezionati ci sono Feeling Good nella versione dei Muse, Joy di Raye e Hairdresser di Skye Newman. Sono nomi che il King’s Trust ha incrociato in modi diversi, come sostenitori o come beneficiari dei suoi progetti.

Il caso dei Muse è il più noto. Quando si chiamavano ancora Rocket Baby Dolls, ricevettero dall’allora Prince’s Trust un contributo per l’attrezzatura: il batterista Dominic Howard ha ricordato di aver comprato con quei soldi il primo impianto voce della band.

Il King’s Trust e il legame con Apple

L’organizzazione fu fondata da Carlo nel 1976 con il nome di Prince’s Trust e da cinquant’anni aiuta i giovani in difficoltà a trovare lavoro o ad avviare un’attività. Oggi si chiama King’s Trust, e l’incontro con Elton John arriva dopo una collaborazione già avviata con Apple.

Il 7 ottobre il re ed Elton John hanno visitato l’Apple Music Hall, la sala da 600 posti del Battersea Power Station di Londra, per il lancio di Apple x King’s Trust Creative Labs. Il programma è rivolto a ragazzi tra i 18 e i 30 anni e la prima coorte accoglie fino a 20 persone, con laboratori pratici, mentorship e un percorso di formazione per lavorare nelle industrie creative. Alla visita era presente anche Tim Cook, presidente esecutivo di Apple, e Skye Newman si è esibita dal vivo.

Domande frequenti su Re Carlo III e Rocket Hour

Cos’è Rocket Hour? È il programma musicale condotto da Elton John su Apple Music, distribuito anche come podcast su Apple Podcasts. Molti episodi sono riservati agli abbonati ad Apple Music. Qual è la canzone preferita di Re Carlo III? Nella puntata con Elton John il re ha indicato All You Need Is Love dei Beatles. Quanto dura la puntata con Re Carlo III? L’episodio His Majesty The King dura un’ora e cinque minuti. Esiste anche un episodio bonus di dieci minuti con la conversazione tra il re ed Elton John. Quali artisti ha scelto Re Carlo III per la playlist? Tra i brani ci sono Feeling Good dei Muse, Joy di Raye e Hairdresser di Skye Newman, artisti legati al King’s Trust.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.