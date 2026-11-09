Nuovo Codice della Strada: multe per eccesso di velocità calcolate al chilometro

Le multe per eccesso di velocità potrebbero essere calcolate al chilometro: 5 euro per ogni km/h oltre il limite nelle strade urbane, 10 in autostrada, come prevede lo schema del nuovo Codice della Strada approvato in via preliminare il 13 ottobre 2026.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vuole superare le quattro fasce a importo fisso e far pagare ogni chilometro orario in più rispetto al limite. Oggi chi supera di 11 km/h un limite di 50 paga 173 euro, come chi ne supera 40. Con lo schema di decreto legislativo il conto cambierebbe in modo netto, in alcuni casi al ribasso, in altri al rialzo.

Come funziona oggi la multa per eccesso di velocità

Il Codice attuale divide le violazioni in quattro scaglioni. Fino a 10 km/h oltre il limite la sanzione parte da 42 euro, da 11 a 40 km/h si paga 173 euro con 3 punti tolti dalla patente, tra 40 e 60 km/h si sale a 543 euro, oltre i 60 km/h a 845 euro, con sospensione della patente nei casi più gravi. L’importo dipende soltanto dallo scostamento: non cambia se il limite è 30 o 130.

È proprio questo il punto che il ministero considera un’anomalia. Sforare di 30 km/h in una zona 30 e farlo in autostrada comportano la stessa multa, pur con rischi molto diversi per chi sta intorno.

Le multe al chilometro nello schema del nuovo Codice

Lo schema prevede che l’importo si calcoli sui chilometri orari effettivi di sforamento. In autostrada la tariffa indicata è di 10 euro per ogni km/h oltre il limite: andare 11 km/h sopra significa 110 euro, 40 km/h sopra significa 400 euro. Sulle strade urbane con limite a 30 o 50 km/h la sanzione parte invece da 5 euro per km/h. Con il limite a 50, chi viene sorpreso a 61 km/h paga 55 euro, contro i 173 di oggi.

Il quadro non è lineare. Nelle bozze circolate prima dell’approvazione in Consiglio dei ministri compariva anche una soglia a 20 km/h oltre il limite, con la tariffa che raddoppia da lì in poi. I dettagli su come verrebbe applicata, se all’intero eccesso o solo alla parte che supera la soglia, cambiano da un testo all’altro e il decreto definitivo dovrà chiarirli.

Dove la multa scende e dove sale

Il vantaggio è evidente per chi sfora di poco in città. Un automobilista che va 11 km/h sopra il limite urbano di 50 paga 55 euro invece di 173. Per chi corre davvero, invece, il sistema diventa più severo: a 40 km/h oltre il limite in autostrada il totale arriva a 400 euro, mentre le sanzioni più gravi per velocità molto alte salgono nelle simulazioni circolate fino a 450-650 euro nelle fasce intermedie, con punti decurtati e divieto di guida.

Un’altra novità riguarda i tempi: la notifica a distanza del verbale passerebbe da 90 a 45 giorni. Cambierebbe anche la gestione delle multe più pesanti, con la possibilità di rateizzare quelle sopra i 200 euro.

A che punto è l’iter del nuovo Codice della Strada

Lo schema è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026. Il testo conta 294 articoli e deve ancora passare dai pareri delle commissioni parlamentari, oltre che da Consiglio di Stato e Conferenza unificata, prima del via libera definitivo del governo. L’entrata in vigore indicata è il 1 gennaio 2028.

Fino ad allora vale il Codice attuale: nessuna multa viene calcolata al chilometro e le cifre viste sopra restano ipotesi modificabili. Anche Anci e le associazioni delle vittime della strada hanno sollevato critiche, e il testo può cambiare lungo il percorso.

Domande frequenti sulle multe al chilometro del nuovo Codice della Strada

Come sarà calcolata la multa per eccesso di velocità con il nuovo Codice della Strada? L’importo si calcolerebbe sui chilometri orari effettivi oltre il limite: 10 euro per km/h in autostrada e 5 euro per km/h sulle strade urbane con limite a 30 o 50 km/h. La multa per eccesso di velocità aumenta in base ai km/h oltre il limite? Sì, è l’idea centrale dello schema: più si supera il limite, più si paga, senza gli scaglioni a importo fisso di oggi. Le simulazioni indicano sanzioni molto più basse per piccoli sforamenti in città e più alte per le velocità elevate. Il nuovo Codice della Strada è già in vigore o è ancora una bozza? È ancora uno schema di decreto, approvato in via preliminare il 13 ottobre 2026. Mancano i pareri e l’approvazione definitiva, e l’entrata in vigore indicata è il 1 gennaio 2028. Oggi si applicano le regole attuali. Quanto si paga oggi per superare di 11 km/h il limite? Con il Codice vigente la sanzione è di 173 euro, la stessa fascia che comprende un eccesso fino a 40 km/h, con 3 punti decurtati.

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