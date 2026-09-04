Ilenia Bazzacco morta a 54 anni: MasterChef Italia piange l’ex concorrente

Il mondo di MasterChef Italia è in lutto. Ilenia Bazzacco, terza classificata nella prima storica edizione del talent show, è morta a 54 anni nella notte tra il 2 e il 3 settembre, ad Asolo, in provincia di Treviso. La donna combatteva da quasi tre anni contro un tumore ovarico.

A dare l’annuncio è stato il marito Marco Montanino, sposato con Ilenia e padre dei due figli gemelli, Riccardo e Andrea, nati nel 1998. I funerali si terranno oggi, venerdì 4 settembre, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo.

Chi era Ilenia Bazzacco

Ilenia Bazzacco era una food creator originaria di Asolo, diventata popolare nel 2011 come concorrente di MasterChef Italia, dove conquistò il terzo posto. Dopo il talent ha condotto per sette anni “2 chiacchiere in cucina” su 7Gold e ha fondato il blog “Timo e Vaniglia“, seguito da oltre 72mila persone su Instagram.

Il successo a MasterChef Italia nel 2011

Prima delle telecamere, Ilenia era una casalinga di Asolo che cucinava soprattutto per il marito e i due figli, allora poco più che bambini. Nel 2011 decise di mettersi alla prova nella prima edizione italiana di MasterChef, quando il programma rappresentava ancora una novità assoluta per il pubblico italiano.

Su oltre cento aspiranti chef in gara, Ilenia riuscì a farsi strada fino alla finale, chiudendo al terzo posto alle spalle del vincitore Spyros Theodoridis e della seconda classificata Luisa Cuozzo. A giudicarla fu la prima storica giuria del programma, composta da Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich.

Quell’esperienza segnò una svolta profonda nella sua vita, da impiegata a realizzare il suo sogno, come l’ha ricordata il marito.

La nuova vita professionale: da MasterChef a Timo e Vaniglia

Dopo il talent, Ilenia Bazzacco ha costruito una seconda carriera nel mondo del food. Per sette anni ha condotto insieme a Cristina Dori il programma “2 chiacchiere in cucina“, in onda su 7Gold, affiancando alla televisione numerosi altri progetti.

Ha lavorato come content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa, collaborando con diverse aziende del settore alimentare e organizzando corsi di cucina in varie città italiane. Il progetto a cui era più legata restava però “Timo e Vaniglia“, il blog nato per raccontare ricette, idee e tradizioni della cucina veneta.

Negli anni la sua community social è cresciuta fino a superare i 72mila follower su Instagram, dove condivideva ricette, fotografie curate e racconti quotidiani legati alla cucina di casa. L’ultimo aggiornamento sul profilo risale al 2 luglio, prima che l’aggravarsi delle condizioni di salute la costringesse a concentrarsi sulle cure.

La malattia e il messaggio di speranza del 2024

Ilenia Bazzacco aveva raccontato pubblicamente anche sui social il suo percorso con la malattia. Nel 2024, in un momento in cui sembrava aver ritrovato la speranza, aveva scritto di essere guarita e pronta a ricominciare a vivere, una frase che raccontava la sua determinazione ad andare avanti nonostante le difficoltà.

Il tumore ovarico, secondo i dati della Fondazione AIRC, colpisce ogni anno in Italia migliaia di donne e resta tra le neoplasie femminili più difficili da diagnosticare precocemente, perché i sintomi iniziali sono spesso poco specifici.

Il ricordo del marito Marco Montanino

Ricordando la moglie, Marco Montanino ha descritto una donna capace di affrontare ogni esperienza con entusiasmo e naturalezza, portando ogni cosa a un livello alto senza mai ostentarlo. Una fuoriclasse, ha detto di lei, che non si è mai sentita tale.

Il marito ha inoltre sottolineato il percorso compiuto da Ilenia, da impiegata e casalinga fino alla televisione e al mondo della cucina professionale, senza mai perdere se stessa né il proprio ruolo di mamma. Proprio la sua storia, secondo Montanino, può diventare un esempio per altre donne: “Aiutate le donne a spiegare le ali, invece di tarparle“.

Il cordoglio e i funerali di Ilenia Bazzacco

La notizia della morte di Ilenia Bazzacco si è diffusa rapidamente tra i fan della prima ora di MasterChef Italia e la community di Timo e Vaniglia, che negli anni aveva seguito ogni sua ricetta e ogni suo racconto dedicato alla cucina veneta. Sui social sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di follower, colleghi del settore food e appassionati del talent show.

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo, in provincia di Treviso, la stessa comunità dove Ilenia è cresciuta e a cui è rimasta sempre legata.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.