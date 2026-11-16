Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 18 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con la Luna in Pesci e il Sole quadrato a Giove.

Oroscopo di Mercoledì 18 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Mercoledì 18 novembre la Luna è in Pesci per tutto il giorno e porta sensibilità, intuito e dolcezza. Alle 10:38 (ora solare) il Sole in Scorpione forma un quadrato con Giove in Leone: l’entusiasmo rischia di diventare eccesso.

Mercurio e Venere sono diretti. Marte e Giove, congiunti da lunedì, tengono alta l’energia: serve misura.

Tema del giorno: Luna in Pesci + Sole quadrato a Giove (10:38): il mercoledì dell’intuito e della misura

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Pesci in semisestile porta calma e tenerezza. Il Sole in Scorpione in quinconce chiede un aggiustamento. Alle 10:38 il quadrato Sole-Giove porta eccessi: dosa le promesse.

Lavoro: Ottimo per rifinire. Evita le sfide.

Salute: Energia buona.

Consiglio del giorno: Dosa le promesse.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci in sestile porta dolcezza. Il Sole in Scorpione, opposto, resta teso. Una parola gentile apre una porta.

Lavoro: Giornata di concretezza. Rimanda le spese.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Gentilezza concreta.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Pesci in quadrato disperde i pensieri. Mercurio diretto ti aiuta a ritrovare il filo. Evita le promesse.

Lavoro: Controlla le mail due volte.

Salute: Mente affollata. Dormi.

Consiglio del giorno: Un pensiero alla volta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Pesci in trigono ti rende dolce e intuitivo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una cena a casa chiude bene la giornata.

Lavoro: Ottima giornata per collaborare.

Salute: Recupero buono. Cena calda.

Consiglio del giorno: Fidati dell’istinto.

Leone ♌

Amore: Alle 10:38 il Sole in Scorpione forma un quadrato con Giove nel tuo segno: l’orgoglio si ferisce facilmente. La Luna in Pesci in quinconce chiede flessibilità.

Lavoro: Non esagerare con le promesse. Evita le sfide di potere.

Salute: Energia alta, nervi tesi.

Consiglio del giorno: Non esagerare.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Pesci si oppone al tuo segno e rende sensibili e critici. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Mercurio, tuo reggente, è diretto.

Lavoro: Controlla i dettagli, senza perfezionismi.

Salute: Equilibrio da cercare. Passeggia.

Consiglio del giorno: Meno critica.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Pesci in quinconce chiede flessibilità. Venere diretta nel tuo segno porta chiarezza. Il Sole in Scorpione in semisestile invita alla discrezione.

Lavoro: Trattative lente: serve pazienza.

Salute: Cura i reni.

Consiglio del giorno: Pazienza.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Pesci in trigono ti ricarica e ti rende intuitivo. Alle 10:38 il Sole nel tuo segno forma un quadrato con Giove: non esagerare.

Lavoro: Buona giornata per rifinire. Evita gli eccessi.

Salute: Acqua e riposo.

Consiglio del giorno: Misura e intuito.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Pesci in quadrato porta nervosismo. Venere diretta in sestile addolcisce. Domenica il Sole entra nel tuo segno.

Lavoro: Rimanda le grandi proposte.

Salute: Sensibilità alta. Dormi.

Consiglio del giorno: Pazienza fino a domenica.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci in sestile porta tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Un dialogo sincero avvicina.

Lavoro: Giornata di metodo.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Dialoga.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Pesci in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in quadrato porta un po’ di rigidità. Il Nodo Nord nel tuo segno chiede ancora una scelta.

Lavoro: Evita i duelli di principio.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Cedi sul dettaglio.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel tuo segno: sensibilità, intuito e dolcezza. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene. Intimità e creatività sono favorite.

Lavoro: Giornata creativa: scrivi, suona, dipingi.

Salute: Bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Segui l’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 18 novembre 2026 – Classifica del giorno

Pesci Cancro Scorpione Capricorno Toro Bilancia Acquario Ariete Sagittario Gemelli Leone Vergine

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 18 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di mercoledì 18 novembre 2026? Il segno più fortunato sono i Pesci. La Luna transita nel segno per tutto il giorno e porta intuito, dolcezza e creatività. Bene anche Cancro e Scorpione. Com’è l’energia generale di mercoledì 18 novembre 2026? Luna in Pesci (tutto il giorno): sensibilità e intuito

Sole quadrato a Giove (10:38): entusiasmo ed eccessi

Marte e Giove congiunti: carisma alto

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono Cosa significa il quadrato tra il Sole e Giove del 18 novembre 2026? Mercoledì 18 novembre 2026 alle 10:38 (ora italiana, CET) il Sole in Scorpione forma un quadrato con Giove in Leone. Porta entusiasmo ed eccessi: conviene dosare promesse e spese. Leone e Scorpione sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta l’intuito, dosa le promesse. Nel lavoro: rifinisci ed evita gli eccessi. Con te stesso: una serata di creatività e riposo. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 18 Novembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 18 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Seguire l’intuito con la Luna in Pesci

Dosare promesse e spese dopo le 10:38

Dedicarsi a un’attività creativa

In amore , ascolta l’intuito e dosa le promesse

, ascolta l’intuito e dosa le promesse Nel lavoro , rifinisci ed evita gli eccessi

, rifinisci ed evita gli eccessi Con te stesso, concediti una serata creativa

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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