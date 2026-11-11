Mons Royale, tecnologia naturale per sfidare il freddo

Quando le temperature scendono, tutto parte dal primo strato. Per la nuova stagione FW26, Mons Royale propone Cascade Merino Base Layer Long Sleeve, il baselayer in lana merino pensato per offrire calore, libertà di movimento e uno stile inconfondibile durante le giornate più intense sulla neve e in montagna.

Cuore del capo è il tessuto Merino Flex, composto per l’81% da lana merino, 12% nylon e 7% elastane, che combina le proprietà naturali della lana con l’elasticità e la resistenza tipiche dei tessuti tecnici. Termoregolante, traspirante e naturalmente resistente agli odori, aiuta a mantenere una temperatura corporea ottimale anche quando cambiano il ritmo dell’attività e le condizioni esterne, garantendo allo stesso tempo morbidezza a contatto con la pelle.

La costruzione four way stretch e il taglio slim fit permettono al baselayer di seguire ogni movimento senza costrizioni e di mantenere la propria forma nel tempo. Le cuciture piatte contribuiscono a ridurre gli sfregamenti durante l’attività, mentre i passanti per i pollici mantengono le maniche in posizione anche quando il capo viene indossato sotto midlayer e giacche.

Alla componente tecnica si affianca l’inconfondibile identità Mons Royale. Le grafiche, colorate e contemporanee, rendono Cascade Merino Base Layer Long Sleeve immediatamente riconoscibile e ne ampliano le possibilità di utilizzo oltre l’attività sportiva: un primo strato performante che non ha bisogno di rimanere nascosto, da indossare sulla neve così come nei momenti che seguono una giornata in montagna.

A completare il capo è la scelta della lana merino certificata ZQ, standard che pone attenzione al benessere animale, alla gestione responsabile del territorio e alla tracciabilità della fibra lungo la filiera.

Cascade Merino Base Layer Long Sleeve è disponibile nella versione donna in colore Paintbrush Pink e in quella da uomo nella variante Airbrush.