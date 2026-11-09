Sparatoria a Cracovia: 6 morti in piazza, morto l’attentatore

La sparatoria di Cracovia di sabato 7 novembre 2026 ha causato 6 morti e circa 15 feriti in piazza del Mercato; l’attentatore, ferito dalla polizia durante l’arresto, è morto in ospedale alle 4:30 di lunedì 9 novembre.

L’attacco è cominciato nel pomeriggio di sabato nel cuore storico di Cracovia, la piazza principale della città. Un uomo ha aperto il fuoco contro i passanti con un fucile semiautomatico di tipo AR-15, vestito con abiti militari, casco e giubbotto antiproiettile. Nell’auto con cui era arrivato la polizia ha trovato altre armi e munizioni.

Il bilancio nella piazza è di 6 morti e circa 15 feriti, ricoverati in sei ospedali della città. Tra i feriti ci sono anche due agenti di polizia, uno dei quali in condizioni gravi: il ministro della Giustizia Waldemar Żurek lo ha definito un “poliziotto eroe” e ha lanciato un appello per le donazioni di sangue, poi rientrato perché le banche del sangue si sono riempite. Le vittime e i feriti comprendono anche cittadini stranieri.

Come si è svolto l’attacco

L’uomo ha sparato dall’auto, ha proseguito a piedi tra i pedoni di via Sławkowska e ha colpito anche un tram in piazza di Ognissanti. Gli agenti sono intervenuti rispondendo al fuoco e lo hanno fermato: ferito durante l’arresto, è stato portato in ospedale. Piazza del Mercato, chiusa dal pomeriggio di sabato, è stata poi riaperta.

Nella casa dell’attentatore la polizia ha trovato altri 3 cadaveri: il padre di 53 anni, la madre di 52 e la sorella di 20, tutti con ferite da arma da fuoco. L’uomo è cittadino polacco e le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente la sua identità.

La morte dell’attentatore e l’indagine

La polizia del voivodato della Piccola Polonia ha comunicato su X che l’uomo è morto alle 4:30 di lunedì 9 novembre in un ospedale di Cracovia. La conferma è arrivata anche da Krzysztof Klęczar, dirigente della polizia regionale, intervistato da TVN24, che ha aggiunto che le condizioni degli altri feriti restano invariate.

La procura di Cracovia indaga per terrorismo. Il movente non è stato accertato e finora non sono state rese note accuse formali. Il ministro dell’Interno Marcin Kierwiński ha parlato di un attentatore legato a ideologie di estrema destra, ma l’inchiesta dovrà chiarire che cosa abbia spinto l’uomo a sparare.

Lutto nazionale in Polonia

Il presidente Karol Nawrocki ha proclamato due giorni di lutto nazionale, domenica 8 e lunedì 9 novembre. Nelle prossime ore si attendono gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, a partire dall’agente colpito, e sugli esiti dei primi accertamenti sull’arsenale trovato nell’auto e a casa dell’uomo.

Domande frequenti sulla sparatoria di Cracovia

Quando è avvenuta la sparatoria di Cracovia? Nel pomeriggio di sabato 7 novembre 2026, in piazza del Mercato, la piazza principale della città polacca. Quante persone sono morte? Sei persone sono morte nella piazza e circa 15 sono rimaste ferite. Altre tre persone, i familiari dell’attentatore, sono state trovate morte nella sua casa. L’attentatore è stato catturato? È stato fermato dalla polizia dopo uno scontro a fuoco ed è morto in ospedale alle 4:30 di lunedì 9 novembre, come ha comunicato la polizia regionale. Si conosce il movente? No. La procura di Cracovia indaga per terrorismo, ma il movente non è stato accertato e non sono state rese note accuse formali. Quanto dura il lutto nazionale in Polonia? Due giorni: il presidente Karol Nawrocki lo ha proclamato per domenica 8 e lunedì 9 novembre 2026.

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