OpenAI ha presentato GPT-6 Cyber, il modello per la sicurezza informatica classificato “Critical” e riservato a utenti e organizzazioni approvati.

OpenAI ha pubblicato il 5 novembre 2026 la scheda di sicurezza del modello. GPT-6 Cyber è una variante di GPT-6 Astra pensata per il lavoro di sicurezza informatica autorizzato: cerca vulnerabilità, sviluppa exploit, simula attacchi. L’azienda lo ha classificato “Critical” nel Preparedness Framework e lo ha messo a disposizione solo di utenti e organizzazioni approvati.

Cos’è GPT-6 Cyber

GPT-6 Cyber deriva da GPT-6 Astra e lavora sugli stessi compiti con capacità di sicurezza molto più spinte rispetto a GPT-5.6 Cyber, il modello precedente della famiglia. Serve a chi difende sistemi per mestiere: ricercatori di sicurezza, team di red teaming, chi fa penetration test sul web e chi analizza software per trovarne i punti deboli prima che li trovi qualcun altro.

Il modello sa individuare falle, ragionare sul reverse engineering di un binario e scrivere exploit funzionanti per mettere alla prova le difese. Sono le stesse abilità che in mano sbagliata diventano un’arma, ed è il motivo per cui OpenAI non lo offre al pubblico.

Che cosa significa “Critical”

Nel Preparedness Framework di OpenAI il livello “Critical” è la soglia più alta di rischio. Come GPT-6 Astra, anche GPT-6 Cyber è classificato Critical in Cybersecurity, mentre per l’area biologica e chimica resta a livello “High” e per l’automiglioramento dell’IA si colloca sotto “High”.

In concreto: l’azienda riconosce che il modello può aiutare in modo sostanziale un attacco informatico serio. La classificazione porta con sé controlli più stretti su chi lo usa e su come lo usa.

Chi può usarlo e a quali condizioni

L’accesso passa dal programma Daybreak Red, riservato a utenti e organizzazioni approvati. Le aziende devono dimostrare identità ed eleggibilità, accettare limiti sull’attività autorizzata e sull’accesso di terzi, e superare una valutazione di casi d’uso e pratiche di sicurezza. Servono anche accesso single sign-on, autenticazione a più fattori, dispositivi gestiti e permessi ridotti al minimo.

Per i singoli ricercatori la porta si apre solo su invito. OpenAI chiede controlli di identità e liveness, idoneità professionale, un’attestazione legale, la protezione avanzata dell’account e almeno una chiave fisica FIDO2. Per l’API è attiva di default una lista di indirizzi IP autorizzati, e per lavorare in locale OpenAI consiglia Codex con sandbox e revisione automatica.

I numeri dei test

La scheda di sicurezza pubblicata da OpenAI il 5 novembre 2026 mette il modello alla prova su più benchmark. Nella valutazione esterna di Irregular, GPT-6 Cyber ha risolto almeno una volta tutti e 11 gli scenari di CyScenarioBench, contro gli 8 su 11 di GPT-6 Astra. Su SEC-Bench Pro, che misura la ricerca di vulnerabilità nei motori JavaScript V8 e SpiderMonkey, ottiene l’87,02% contro l’85,38%. Su ExploitGym arriva al 48,45% (Astra: 42,43%), e sulla versione Hardened al 36,94% (Astra: 29,69%).

I limiti restano. Su FrontierCyber il modello supera 90 sfide su 288 (Astra ne risolve 96), non riesce a battere i bersagli completamente blindati e non chiude nessuno dei 15 casi più difficili.

Il test sul rispetto dei confini

Un capitolo riguarda il comportamento fuori dal perimetro. In un test con honeypot, cioè bersagli esca che non facevano parte dell’incarico, GPT-6 Cyber ha sfruttato il sistema fuori scope nello 0,07% dei casi senza istruzioni di sicurezza esplicite, contro il 5,51% di GPT-5.6 Cyber e il 49,5% di GPT-5.6 Sol. Con le istruzioni di sicurezza il dato scende a zero.

Sui rifiuti, OpenAI misura il 100% nelle attività generali di sicurezza e patching, il 96% nello sviluppo di exploit e il 97% nel red teaming. Il modello, in sostanza, collabora quando il compito è autorizzato e si ferma quando esce dal recinto.

Perché la notizia è importante anche fuori dalla sicurezza informatica

L’IA per la cybersicurezza è il terreno dove la corsa dei modelli mostra il suo lato più delicato. Dai tempi del debutto di GPT-5 i modelli di OpenAI sono passati da assistenti generalisti a strumenti capaci di compiti tecnici molto specifici, e la scelta di GPT-6 Cyber va nella direzione opposta alla distribuzione di massa: capacità forti, platea ristretta, verifiche a monte.

Per chi usa un browser, un’app o un servizio online ogni giorno, l’effetto passa dalla porta di servizio: se i difensori trovano le falle prima degli attaccanti, le correzioni arrivano con un aggiornamento di software e la maggior parte degli utenti non si accorge di nulla.

Domande frequenti su GPT-6 Cyber

Cos’è GPT-6 Cyber? È una variante di GPT-6 Astra sviluppata da OpenAI per il lavoro di sicurezza informatica autorizzato, dalla ricerca di vulnerabilità allo sviluppo di exploit per testare le difese. Cosa significa che GPT-6 Cyber è classificato Critical? Nel Preparedness Framework di OpenAI è il livello più alto per l’area cybersecurity. Indica capacità tali da richiedere controlli di accesso molto severi. Chi può usare GPT-6 Cyber? Solo utenti e organizzazioni approvati nel programma Daybreak Red, dopo verifiche di identità, idoneità e sicurezza. Non è disponibile al pubblico. GPT-6 Cyber può essere usato per attaccare sistemi? Il modello è progettato per attività autorizzate. Nel test con honeypot OpenAI misura lo 0,07% di sfruttamenti fuori scope senza istruzioni di sicurezza e lo 0% con le istruzioni. Quando è stato presentato GPT-6 Cyber? La scheda di sicurezza ufficiale di OpenAI è stata pubblicata il 5 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.