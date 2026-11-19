Anthropic debutta al Nasdaq con il ticker ANT e un prezzo di collocamento di 83 dollari per azione: 81,3 miliardi raccolti, la più grande IPO di sempre.

Il 19 novembre 2026 Anthropic, l’azienda che sviluppa la famiglia di modelli Claude, ha debuttato al Nasdaq con il ticker ANT. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 83 dollari per azione, sopra la forchetta di 70-78 dollari indicata alla vigilia. È la prima grande società di intelligenza artificiale generativa a presentarsi sul listino di Wall Street.

I numeri del collocamento

L’offerta ha riguardato circa 980 milioni di azioni di Classe A per un valore di 81,3 miliardi di dollari, la più grande quotazione della storia: supera i 75 miliardi raccolti da SpaceX a giugno. A questa cifra si aggiunge un collocamento privato da 26 miliardi, sottoscritto da sette grandi gruppi tecnologici tra cui Google, AMD, Broadcom, Nvidia e TSMC. Nel complesso Anthropic mette insieme 107,3 miliardi di dollari.

La valutazione si ferma a circa 1.500 miliardi di dollari su base fully diluted e a circa 1.100 miliardi senza diluizione, ben sotto i 2.000 miliardi di cui si parlava nei mesi scorsi. A guidare l’operazione sono state Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Chi possiede cosa dopo la quotazione

Dopo il debutto Amazon dovrebbe detenere circa il 15% del capitale e Google circa il 14%. Ciascuno dei sette cofondatori ha in mano circa 240 milioni di azioni, un valore vicino ai 20 miliardi di dollari a testa al prezzo di collocamento. Una società riconducibile ai cofondatori possiede inoltre un’azione speciale che pesa il 50,1% dei diritti di voto: chi compra azioni di Classe A ha quindi un peso limitato sulle decisioni. Gli investitori retail hanno ricevuto circa il 15% dell’offerta, meno del 20% atteso prima dell’apertura, e più della metà degli istituzionali che avevano inviato un ordine è rimasta senza titoli.

Le prime ore di contrattazione

Nel pomeriggio europeo il titolo ha toccato circa 111,5 dollari, in rialzo di oltre il 34% sul prezzo di collocamento. Il debutto arriva in una fase complicata per il settore: dopo il crollo di Nvidia e dei titoli dell’IA a Wall Street di inizio mese, Nvidia ha perso più di un terzo del valore dal massimo del 6 ottobre.

I dubbi degli analisti sul prezzo

Sul valore dell’azienda i pareri sono divisi. Annacarla Dellepiane di HANetf considera la valutazione molto alta, ricorda che le IPO tendono a rendere meno del mercato nei primi tre anni e riconosce comunque la qualità della società. John Sedunov, della Villanova University, sottolinea che il momento potrebbe essere sfavorevole dopo il recente calo dei titoli dell’IA. Thomas Rebaud di Akka, ex investitore, parla di una soglia di rendimento molto più alta per chi entra adesso e suggerisce di aspettare da 6 a 18 mesi, precisando che non è un consiglio di investimento.

Il prospetto elenca la sicurezza dell’intelligenza artificiale tra i fattori di rischio e Anthropic non prevede di distribuire dividendi nel prossimo futuro. Davanti al Nasdaq si sono radunati dei manifestanti.

Come si comprano le azioni Anthropic dall’Italia

L’offerta ai piccoli risparmiatori europei era riservata a dieci Paesi: Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera. L’Italia non c’era. Il titolo, con codice ISIN US03703U1079, è quotato solo al Nasdaq e non è prevista una quotazione su un mercato regolamentato europeo: serve quindi una banca o un broker con accesso al mercato americano.

Le regole fiscali sono quelle dei titoli esteri in dollari. Alle plusvalenze si applica l’aliquota del 26%; con un broker estero in regime dichiarativo il titolo va indicato nel quadro RW e si paga l’IVAFE. A questo si somma il rischio di cambio. Chi invece usa Claude ogni giorno non nota differenze: i modelli, come i recenti Fable 5.2 e Mythos 5.2, continuano a uscire dall’azienda che ora risponde anche agli azionisti.

Domande frequenti sulla quotazione di Anthropic

Quando è partita la quotazione di Anthropic al Nasdaq? Il debutto è avvenuto il 19 novembre 2026, con prezzo di collocamento di 83 dollari per azione fissato alla vigilia. Che cos’è il ticker ANT? ANT è il simbolo con cui le azioni di Classe A di Anthropic sono negoziate al Nasdaq. Il codice ISIN è US03703U1079. Come si può acquistare un’azione Anthropic dall’Italia? Il titolo è quotato solo al Nasdaq, quindi serve un broker o una banca con accesso al mercato americano. L’offerta retail del collocamento non era aperta all’Italia. Quanto ha raccolto Anthropic con l’IPO? L’offerta pubblica ha raccolto 81,3 miliardi di dollari; con il collocamento privato da 26 miliardi il totale arriva a 107,3 miliardi. Anthropic pagherà dividendi? No, per ora non sono previsti nel prossimo futuro.