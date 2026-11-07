Claude Personal Finance: conti e carte collegati, ma solo negli Stati Uniti

Anthropic ha lanciato in beta Personal Finance in Claude: gli abbonati Pro, Max e Ultra negli Stati Uniti possono collegare conti e carte e chiedere all’IA dove vanno i loro soldi, in sola lettura.

Anthropic ha lanciato in beta Personal Finance in Claude: se hai un abbonamento Pro, Max o Ultra e vivi negli Stati Uniti, puoi collegare conti e carte e chiedere a Claude dove vanno i tuoi soldi. In Italia, per ora, la funzione non si vede.

L’annuncio è del 5 novembre 2026 e il rilascio è graduale. Claude Personal Finance legge i dati, non muove un centesimo: nessun bonifico, nessun pagamento, nessun investimento. Il resto è analisi, in linguaggio semplice.

Cosa fa Claude Personal Finance

Una volta collegati i conti, Claude risponde a domande sui saldi e sulle transazioni, spiega termini come l’APR, somma le spese per categoria e confronta un mese con l’altro. Segnala addebiti doppi, commissioni inattese e bollette che salgono. Può anche costruire grafici e dashboard.

La pagina dedicata raccoglie widget su spese, flusso di cassa, conti, abbonamenti e bollette in scadenza. Si aggiungono, si tolgono e si riordinano a piacere. Le domande si fanno da lì o in una chat normale, per esempio “quali abbonamenti pago?”.

Come si collega un conto con Plaid

Il collegamento passa da Plaid, la piattaforma californiana nata nel 2012 che mette in contatto app e banche. L’utente sceglie l’istituto, accede con le credenziali della banca direttamente nella finestra di Plaid e seleziona i conti da condividere. Claude non chiede né vede la password.

Il percorso richiede qualche minuto: il passaggio su Plaid va completato entro 10 minuti e le transazioni possono sincronizzarsi con un po’ di ritardo. Si possono collegare fino a 16 banche, e si scollegano dal menu di gestione dei conti collegati. Un singolo conto non si può staccare da solo: si scollega l’intero accesso alla banca.

Cosa può leggere Claude e cosa no

Per i conti scelti Claude vede nome della banca, nome e tipo del conto, ultime quattro cifre, saldi e limiti di credito. Lo storico arriva fino a 24 mesi di transazioni, con importo, data, esercente e categoria. Per investimenti, prestiti e carte restano visibili solo saldi e limiti.

Sul fronte privacy, Anthropic spiega che le conversazioni nell’area Personal Finance non servono ad addestrare i modelli. Una chat in cui Claude ha usato i conti non entra nella memoria e non compare nel riepilogo mensile. Attenzione agli artifact e ai link di chat condivisi: possono contenere le cifre dei conti, e l’assistenza ufficiale di Claude consiglia di controllarli prima di condividere qualcosa.

I saldi possono arrivare con uno o due giorni di ritardo, e Claude può sbagliare. Anthropic stessa invita a chiedere quali transazioni stanno dietro a un numero e a confrontare le cifre importanti con la banca.

Perché in Italia non c’è (per ora)

La beta è riservata agli utenti negli Stati Uniti e permette di collegare solo banche americane. Fuori dai confini la voce non compare nella barra laterale, nemmeno con una VPN, mentre i conti già collegati restano tali. Non esistono date per l’arrivo in Europa: Anthropic definisce il lancio un primo passo e non ha annunciato altri mercati.

Resta il segnale. Dopo i chatbot che scrivono e programmano, l’IA entra nel punto più delicato della vita quotidiana, il conto in banca. Chi segue le novità dell’IA di questi giorni lo ha visto anche con GPT-6 Cyber di OpenAI, lanciato con accesso solo su approvazione: i prodotti più delicati arrivano a piccoli passi.

Domande frequenti su Claude Personal Finance

Claude Personal Finance è disponibile in Italia? No. La beta è riservata agli abbonati Pro, Max e Ultra negli Stati Uniti e permette di collegare solo banche americane. Non sono state annunciate date per altri Paesi. Claude Personal Finance può fare bonifici o spostare denaro? No. L’accesso è in sola lettura: Claude può analizzare saldi e transazioni, ma non può spostare, gestire o investire denaro. Come funziona il collegamento del conto bancario a Claude tramite Plaid? Si sceglie la banca nella finestra di Plaid, si accede con le credenziali dell’istituto e si selezionano i conti da condividere. Claude non vede la password della banca. Quanto storico delle transazioni vede Claude? Fino a 24 mesi di transazioni per i conti collegati, con importo, data, esercente e categoria. Per investimenti, prestiti e carte vede solo saldi e limiti di credito.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.