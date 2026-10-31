Google Genie 4: i mondi AI con audio nativo e cosa cambiano per videogiochi e creator

Google DeepMind ha presentato Genie 4, il modello che genera mondi interattivi in tempo reale con audio nativo, per ora in anteprima di ricerca.

Il 27 ottobre 2026 Google DeepMind ha presentato Genie 4, un modello che genera mondi interattivi in tempo reale e che per la prima volta accompagna l’immagine con un audio creato al volo. Per ora è un’anteprima di ricerca riservata a un gruppo ristretto di tester, ma il passo è evidente: dallo scenario che si guarda a quello in cui si entra e si interviene.

Cos’è Google Genie 4

Genie 4 è un world model, cioè un sistema che costruisce un ambiente esplorabile a partire da un testo o da un’immagine e lo aggiorna mentre ci si muove. A differenza di un video generato, qui chi guarda può spostarsi, cambiare inquadratura e dare istruzioni mentre la scena prende forma.

La novità principale è il suono. DeepMind lo definisce il suo primo world model in tempo reale a generare audio in modo nativo: musica, rumori ambientali e dialoghi interattivi nascono insieme al mondo e seguono ciò che accade a schermo. Il modello succede a Genie 3, uscito poco più di un anno fa, con una resa più fotorealistica, una fisica migliorata e personaggi più credibili.

Come funziona e cosa si può modificare

Durante la simulazione si possono scrivere nuovi prompt per cambiare il meteo, spostare la camera o aggiungere persone e oggetti. L’architettura combina due componenti: un modello Gemini pianifica i passaggi e controlla i fotogrammi, mentre Genie si occupa della resa visiva e sonora.

Tejas Kulkarni, research director di Google, ha spiegato nel briefing con la stampa che in futuro arriveranno modelli ibridi, con Gemini a scrivere codice e testo e Genie a simulare la realtà a diversi livelli di astrazione.

Genie 4 può creare videogiochi?

Può generare ambienti giocabili in forma di prototipo, ma non è un motore di gioco e non produce un titolo finito. Il valore, oggi, sta nell’ideazione: provare un’atmosfera, un livello o una dinamica in pochi secondi, senza modellare nulla a mano.

Gli stessi tester hanno visto l’utilità soprattutto nella prototipazione cinematografica. Diego Rivas, ingegnere DeepMind, ha sottolineato che il tempo reale aiuta a mantenere il flusso creativo nell’ideazione e nello storyboard, ammettendo che l’esperienza di prodotto finale non è ancora definita. Chi segue il rapporto tra AI e immagini in movimento ritroverà lo stesso nodo già emerso con i generatori video basati sull’intelligenza artificiale e con Critterz, il film AI di OpenAI atteso a Cannes 2026.

I limiti dichiarati da DeepMind

DeepMind descrive Genie 4 come un modello sperimentale e iniziale. Con il passare dei minuti i dettagli visivi possono scivolare e gli oggetti perdere coerenza, soprattutto dopo molte modifiche complesse o spostamenti ampi nella scena.

Le interazioni fisiche complesse restano un campo di ricerca aperto.

L’accuratezza dell’audio in tempo reale non è ancora risolta.

Il testo leggibile dentro il mondo e la precisione spaziale sono ancora punti deboli.

La coerenza a lungo termine è limitata a sessioni brevi.

Un ultimo dettaglio: tutti i video e gli audio generati includono il marchio digitale SynthID, pensato per riconoscerne l’origine artificiale.

Quando si potrà provare

Per ora Genie 4 è disponibile per un gruppo limitato di trusted tester. Google ha annunciato che arriverà a breve per gli abbonati Google AI Ultra tramite Project Genie e per i partner con accesso anticipato a Gemini API e Google AI Studio. Non sono stati comunicati prezzi né una data precisa. I dettagli tecnici e le demo sono nel post ufficiale di DeepMind e nell’annuncio sul blog di Google.

Il quadro è quello di una corsa sempre più affollata, con Runway, World Labs, Nvidia e Microsoft impegnate su modelli simili. Per chi lavora con videogiochi, cinema e contenuti digitali, il tema non è se questi strumenti arriveranno, ma quanto in fretta passeranno da demo affascinante a pezzo affidabile della filiera.

Domande frequenti su Google Genie 4

Cos’è Google Genie 4? È un world model di Google DeepMind che genera ambienti interattivi in tempo reale a partire da testo o immagini, con audio nativo e la possibilità di modificare la scena mentre la si esplora. Quando è stato presentato Google Genie 4? DeepMind lo ha presentato il 27 ottobre 2026, come anteprima di ricerca per un gruppo ristretto di trusted tester. Genie 4 può creare videogiochi? Può generare prototipi di ambienti giocabili, utili per l’ideazione, ma non produce un videogioco completo. DeepMind lo considera ancora un modello sperimentale. Quando sarà disponibile per tutti? Google ha parlato di un arrivo a breve per gli abbonati Google AI Ultra con Project Genie e per i partner di Gemini API e Google AI Studio. Prezzi e data precisa non sono stati comunicati.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.