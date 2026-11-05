Musetti eliminato a Parigi-Bercy da Van Assche: 5-7 6-3 4-6 agli ottavi

Il sogno degli ottavi si chiude in tre set: all’Rolex Paris Masters Lorenzo Musetti perde 5-7 6-3 4-6 contro il francese Luca Van Assche e saluta Parigi-Bercy un giorno dopo la vittoria su Zverev.

Come è andata la partita tra Musetti e Van Assche

Il primo set è stato un braccio di ferro risolto al dodicesimo gioco, quando Van Assche ha strappato il servizio a Musetti e ha chiuso 7-5. Il carrarino ha reagito subito: nel secondo parziale ha tenuto turni di battuta puliti, ha trovato risposte più profonde e ha chiuso 6-3 per riportare il match in parità.

Tutto si è deciso nel terzo set. Musetti ha avuto due palle break consecutive che gli avrebbero permesso di mettere la testa avanti, ma non le ha sfruttate. Van Assche ha annullato le occasioni, ha tenuto il servizio e sul 4-4 ha piazzato il break decisivo, per poi chiudere a zero il gioco finale e il set 6-4. Per il francese è il passaggio ai quarti di finale.

Dal successo su Zverev all’eliminazione agli ottavi

La sconfitta pesa anche per il contesto. Il giorno prima Musetti aveva superato Zverev, appena diventato numero 1 del ranking, con il punteggio di 7-6 6-2, guadagnandosi gli ottavi con una prestazione di grande solidità. Contro Van Assche non è bastato ripetere lo stesso livello: nei momenti pesanti del terzo set sono mancati i punti chiave.

Il torneo si gioca sul cemento indoor della La Défense Arena, una superficie veloce che premia chi sfrutta bene la prima di servizio e trova subito il ritmo negli scambi. Nel set decisivo il francese ha avuto più continuità proprio nei game a rischio.

Cosa succede ora agli italiani a Parigi

Nel tabellone maschile non resta più nessun azzurro. I cinque italiani presenti all’inizio del torneo sono tutti fuori: Bellucci ha perso al secondo turno con Rinderknech, Cobolli ha dato forfait prima di cominciare e Musetti si è fermato agli ottavi.

A completare la giornata nera è arrivato anche il ritiro di Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto sfidare Carlos Alcaraz in serata. Il romano ha rinunciato al torneo per un problema al braccio destro e ha annunciato sui social che effettuerà gli accertamenti necessari. Alcaraz passa così ai quarti senza scendere in campo e attende il vincitore della sfida tra Fils e Fritz.

Van Assche affronterà l’australiano Rinky Hijikata. Il programma completo delle giornate si trova sul calendario ufficiale dell’ATP.

Domande frequenti su Musetti a Parigi-Bercy

Come è finita Musetti-Van Assche a Parigi-Bercy? Van Assche ha vinto 7-5 3-6 6-4 agli ottavi di finale del Rolex Paris Masters. Musetti è stato eliminato dopo tre set. Musetti aveva battuto Zverev a Parigi-Bercy? Sì. Il giorno prima Musetti aveva battuto Zverev 7-6 6-2 al secondo turno, conquistando gli ottavi. Berrettini ha giocato contro Alcaraz? No. Berrettini si è ritirato dal torneo per un problema al braccio destro e Alcaraz è passato ai quarti senza giocare. Chi affronta Van Assche ai quarti? Van Assche giocherà contro l’australiano Rinky Hijikata. Ci sono ancora italiani nel tabellone di Parigi-Bercy? No. Musetti è stato eliminato e Berrettini si è ritirato, quindi nessun azzurro resta in gara nel singolare.

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