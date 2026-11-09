Alanis Morissette: «Sono pansessuale» nel podcast Handsome

Alanis Morissette si è dichiarata pansessuale nel podcast Handsome, rispondendo con un «I’m pansexual, so yeah» a una domanda dei conduttori nella puntata del 3 novembre 2026.

Il 3 novembre 2026 Alanis Morissette è stata ospite del podcast Handsome e, rispondendo a una battuta dei conduttori, ha detto di essere pansessuale. Le sue parole sono rimbalzate sulla stampa internazionale nei giorni successivi, insieme ai ricordi di una carriera che dura da trent’anni.

Le parole di Alanis Morissette nella puntata di Handsome

Handsome è il podcast condotto dai comici Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. Durante la conversazione Tig Notaro le ha chiesto, scherzando, se non fosse davvero pansessuale. La risposta è stata diretta: «I’m pansexual, so yeah», cioè «sono pansessuale, quindi sì».

La cantante ha poi aggiunto I get everything, qualcosa come «a me va bene tutto», e ha spiegato di preferire lasciare certe informazioni for the epilogue, all’epilogo. Poi, con il tono ironico che ha tenuto per tutta la puntata, ha detto di amare il fatto di confondere le persone mentre esce di scena. Non ha aggiunto altro sulla propria vita privata e la puntata prosegue su altri temi, tra musica e aneddoti di carriera.

Dal bacio con Sarah Jessica Parker a Call Her Daddy

Non è la prima volta, negli ultimi mesi, che Morissette parla di questi temi. A settembre, nel podcast Call Her Daddy, aveva raccontato di aver proposto lei stessa il bacio con Sarah Jessica Parker in Sex and the City, nel 2000, quando interpretava Dawn in una scena con il gioco della bottiglia. Di quel momento aveva detto di ricordare il bacio e di averlo trovato «very pleasant», molto piacevole.

Anche in passato la cantante si era espressa con libertà sul tema. In un’intervista del 2008 a The Advocate aveva definito un bel rito di passaggio il giocare con la propria sessualità a un certo punto della vita. A novembre, invece, ha usato per sé una definizione precisa, in modo diretto e senza giri di parole.

Una carriera iniziata con Jagged Little Pill

Morissette ha 52 anni e la sua fama globale risale al 1995, quando uscì Jagged Little Pill, l’album che ne fece una delle voci più riconoscibili del rock alternativo di quegli anni. Da allora ha continuato a pubblicare dischi e a esibirsi dal vivo, e la sua scrittura, spesso molto personale, è rimasta il tratto distintivo di una carriera lunga trent’anni.

Nel podcast Fortune Feimster le ha ricordato proprio questo, dicendole di dispiacersi per gli uomini che l’hanno ferita ma non per le canzoni nate da quelle ferite. Un modo per sottolineare quanto la sua musica sia legata a ciò che ha vissuto e raccontato in prima persona.

Una dichiarazione arrivata tra le risate

Le dichiarazioni di artisti di questa statura sulla propria identità hanno sempre un’eco molto ampia, anche quando arrivano in modo informale e fra una risata e l’altra, come in questo caso. Morissette ha scelto un formato leggero e una battuta, senza comunicati né annunci ufficiali, e ha lasciato che fossero le sue parole a parlare.

La puntata ha un tono leggero, con molte battute tra i tre conduttori e l’ospite, e la dichiarazione è arrivata proprio in quel clima. Resta da vedere se tornerà sull’argomento nelle prossime interviste. Per ora, tutto ciò che si sa arriva da quella puntata di Handsome, che chi vuole può riascoltare per intero sulle piattaforme dove il podcast è disponibile.

Domande frequenti su Alanis Morissette e la dichiarazione nel podcast Handsome

Cosa ha detto Alanis Morissette nel podcast Handsome? Rispondendo a una battuta di Tig Notaro, la cantante ha confermato: «Sono pansessuale, quindi sì». Poi ha aggiunto che le piace lasciare certe cose «per l’epilogo» e che ama confondere le persone all’uscita di scena. Cos’è il podcast Handsome? Handsome è un podcast condotto dai comici Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin, che ospita una conversazione diversa a ogni puntata. Quella con Alanis Morissette è andata online martedì 3 novembre 2026. Che cosa vuol dire essere pansessuali? Una persona pansessuale può provare attrazione romantica o sessuale verso altre persone a prescindere dal loro genere. Alanis Morissette ha usato questa parola in prima persona, senza aggiungere altre definizioni. Alanis Morissette aveva già parlato di bacio con una donna? Sì: nel podcast Call Her Daddy, a settembre 2026, ha ricordato il bacio con Sarah Jessica Parker in Sex and the City, definendolo «molto piacevole».

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.