Oroscopo di martedì 3 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 3 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Vergine.
Indice
Oroscopo di Martedì 3 Novembre 2026
Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 3 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.
Martedì 3 novembre alle 09:27 (ora solare) la Luna lascia il Leone ed entra in Vergine. Il clima cambia: dopo il calore di ieri tornano ordine, precisione e voglia di sistemare. Il Sole in Scorpione rende sincere le conversazioni.
Mercurio e Venere restano retrogradi, mentre Marte e Giove in Leone mantengono viva l’energia. Domani il Sole si congiunge a Mercurio: i pensieri iniziano a prendere forma.
Tema del giorno: Luna in Vergine (09:27) con Mercurio retrogrado: il martedì dell’ordine
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: La Luna lascia il Leone alle 09:27 e passa in Vergine, in quinconce: dal pomeriggio serve un po’ di flessibilità. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ascolto.
Lavoro: Mattina brillante, pomeriggio più lento. Mercurio retrogrado: ricontrolla le mail.
Salute: Energia alta al mattino, calo serale.
Consiglio del giorno: Sfrutta la mattina.
Toro ♉
Amore: La Luna in Vergine, dalle 09:27, forma un trigono con il tuo segno e porta calma e concretezza. Il Sole in Scorpione si oppone: un chiarimento va fatto con tranquillità.
Lavoro: Ottimo pomeriggio per budget, conti e pratiche arretrate.
Salute: Buon equilibrio. Una passeggiata dopo pranzo.
Consiglio del giorno: Concretezza ripaga.
Gemelli ♊
Amore: La Luna in Vergine in quadrato rende nervoso il pomeriggio. Venere in Bilancia in trigono salva la sera. Un messaggio va letto due volte.
Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: non fidarti dei dettagli a memoria.
Salute: Mente affollata. Pause brevi dagli schermi.
Consiglio del giorno: Una cosa alla volta.
Cancro ♋
Amore: La Luna in Vergine in sestile porta ordine e premure. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una cena a casa chiude bene la giornata.
Lavoro: Collaborazioni stabili: un collega ti aiuta a chiudere una pratica.
Salute: Recupero buono. Cena calda.
Consiglio del giorno: Cura chi ti sta vicino.
Leone ♌
Amore: La Luna lascia il tuo segno alle 09:27 e passa in Vergine, in semisestile: dopo l’orgoglio di ieri torna la calma. Il Sole in quadrato chiede pazienza.
Lavoro: Riparti con ordine. Chiudi i dettagli di una pratica rimasta aperta.
Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.
Consiglio del giorno: Dopo la scena, la sostanza.
Vergine ♍
Amore: La Luna entra nel tuo segno alle 09:27: lucidità, ordine e voglia di fare bene. Il Sole in Scorpione in sestile rende facile parlare con sincerità.
Lavoro: Giornata ideale per scadenze, controlli e pratiche. Mercurio retrogrado: rileggi.
Salute: Benessere in crescita. Passeggia dopo i pasti.
Consiglio del giorno: Ordine fuori, calma dentro.
Bilancia ♎
Amore: Venere retrograda nel tuo segno e la Luna in Vergine in semisestile chiedono pazienza. Un tema affettivo si chiarisce piano. Il Sole in Scorpione in semisestile invita alla discrezione.
Lavoro: Rimanda le firme. Rivedi i conti e le note.
Salute: Energia stabile. Cura schiena e reni.
Consiglio del giorno: Aspetta il 14, ma rivedi.
Scorpione ♏
Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Vergine in sestile favoriscono il dialogo. Una conversazione sincera porta sollievo.
Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: rivedi i progetti, rimanda le decisioni.
Salute: Emotività più calma. Acqua e riposo.
Consiglio del giorno: Parla piano, ascolta.
Sagittario ♐
Amore: La Luna in Vergine in quadrato porta un po’ di nervosismo nel pomeriggio. Venere in Bilancia in sestile addolcisce la sera. Evita critiche inutili.
Lavoro: Rinvia una trattativa difficile. Mercurio retrogrado complica i dettagli.
Salute: Stanchezza al pomeriggio. Dormi presto.
Consiglio del giorno: Rimanda, non rompere.
Capricorno ♑
Amore: La Luna in Vergine in trigono ti dà stabilità. Il Sole in Scorpione in sestile rende possibile dire quello che senti. Un gesto concreto vale più di mille parole.
Lavoro: Ottima giornata per budget, programmi e scadenze.
Salute: Buona forma. Ginocchia e schiena da non stressare.
Consiglio del giorno: Costruisci, non correre.
Acquario ♒
Amore: La Luna in Vergine in quinconce chiede adattamento. Venere in Bilancia in trigono porta armonia in serata. Un malinteso si scioglie con una battuta.
Lavoro: Lavoro a rilento. Evita le riunioni lunghe.
Salute: Nervi sensibili. Dormi.
Consiglio del giorno: Adattati senza cedere.
Pesci ♓
Amore: La Luna in Vergine si oppone al tuo segno e rende più sensibili e critici. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Non prendere nulla sul personale.
Lavoro: Controlla due volte ogni dettaglio. Un errore piccolo si corregge ora.
Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo e riposo.
Consiglio del giorno: Meno critica, più ascolto.
Oroscopo 3 novembre 2026 – Classifica del giorno
- Vergine
- Toro
- Capricorno
- Cancro
- Scorpione
- Bilancia
- Leone
- Sagittario
- Ariete
- Acquario
- Gemelli
- Pesci
(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)
FAQ Oroscopo Giornaliero 3 novembre 2026
Il segno più fortunato è la Vergine. La Luna entra nel segno alle 09:27 e porta lucidità, ordine e voglia di fare bene. Bene anche Toro e Capricorno.
Luna in Vergine (dalle 09:27): ordine e attenzione ai dettagli
Sole in Scorpione: sincerità e profondità
Mercurio retrogrado: rileggere, non firmare
Venere retrograda in Bilancia: legami da rivedere
Martedì 3 novembre 2026 alle 09:27 (ora italiana, CET). La Luna lascia il Leone, resta in Vergine fino a giovedì 5 novembre alle 15:38 e favorisce pratiche, scadenze e controlli.
In amore: parla con calma e concretezza. Nel lavoro: sfrutta il pomeriggio per scadenze e conti. Con te stesso: cammina dopo i pasti.
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Conclusione Oroscopo Giornaliero 3 Novembre 2026
L’oroscopo di martedì 3 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:
- Mettere in ordine pratiche e scadenze
- Fare i conti con la Luna in Vergine
- Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado
- In amore, parla con calma, la concretezza vale più delle promesse
- Nel lavoro, sfrutta il pomeriggio per conti e scadenze
- Con te stesso, cammina dopo i pasti
Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.
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