Litfiba, tre concerti nei club chiudono il capitolo dei quarant’anni di “17 Re”

I Litfiba aggiungono tre date al calendario 2026 delle celebrazioni per i quarant’anni di “17 Re“. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, insieme al batterista Luca Martelli, suoneranno il 27 novembre all’Alcatraz di Milano, il 30 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino, e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma. I biglietti sono in vendita da giovedì 10 settembre, dalle ore 10, su MC2Live e Vivaticket.

Le tre date arrivano dopo un’estate in cui il tour “Quarant’anni di 17 Re” ha chiuso dodici show su venti con il sold out, per un totale che supera i 150mila biglietti venduti: numeri che raccontano quanto un disco del 1986 continui a muovere pubblico trasversale, dai reduci della prima ora a chi lo scopre solo ora.

Il calendario delle tre tappe:

27 novembre 2026 — Milano, Alcatraz

— Milano, Alcatraz 30 novembre 2026 — Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia

— Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia 2 dicembre 2026 — Roma, Atlantico

Quando suonano i Litfiba nei club per i 40 anni di “17 Re”?

I concerti sono fissati per il 27 novembre all’Alcatraz di Milano, il 30 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili dal 10 settembre su MC2Live e Vivaticket.

Una formazione che si è ritrovata dopo undici anni

La line-up che sale sul palco è quella storica degli anni Ottanta, con un’unica variazione: alla batteria, al posto di Ringo De Palma (scomparso nel 1990) siede oggi Luca “Mitraglia” Martelli. È la stessa formazione che nell’estate 2026 ha eseguito per la prima volta l’intero album dal vivo, undici anni dopo l’ultima esibizione insieme, risalente al 2014.

L’entusiasmo attorno al ritorno non è stato un dato scontato: nei giorni successivi all’annuncio del tour erano già stati venduti oltre 70mila biglietti, prima ancora che partissero le date estive.

“17 Re”, il disco che l’Italia capì tardi

“17 Re” esce il 13 dicembre 1986 come doppio album (solo in Francia diventa un disco singolo) e chiude, insieme a “Desaparecido” (1985) e “Litfiba 3” (1988), quella che la band chiama la trilogia delle vittime del potere. Alla sua uscita la critica lo liquida senza appello: il disco trova pubblico più convinto all’estero, in un periodo in cui i Litfiba girano più show fuori dai confini italiani che dentro.

La title track, paradossalmente, non finisce nemmeno in tracklist: viene scartata all’ultimo momento perché ritenuta fuori tono rispetto al resto del disco, restando un mistero della discografia italiana per quarant’anni. Viene pubblicata come singolo solo nell’aprile 2026, in coincidenza con l’annuncio del tour e il relativo maxi single in vinile verde numerato va sold out in poche ore.

Un tour che ha eseguito “17 Re” per la prima volta per intero

Fino a questa tournée, “17 Re” non era mai stato suonato integralmente dal vivo: diversi brani, all’epoca della registrazione, erano considerati troppo complessi da riportare sul palco. La sfida tecnica si è aggiunta a quella simbolica di un ritorno che i quattro musicisti hanno definito un déjà-vu, dopo anni di percorsi separati e, a loro dire, non sempre facili.

Un live album per fissare la memoria del tour

Il percorso celebrativo si chiude anche in negozio: il 27 novembre uscirà “17 Re Live. 1986-2026“, doppio CD e doppio LP che raccoglie dal vivo tutti i brani del disco originale, più la title track pubblicata in aprile. Il preorder, inizialmente più breve, è stato prorogato fino al 30 settembre.

Perché un disco del 1986 parla ancora al presente

I Litfiba insistono su un parallelismo che va oltre la nostalgia: i temi di abuso di potere e violenza al centro della trilogia, secondo la band, non hanno perso attualità. Il richiamo non è casuale: la pubblicazione della title track in aprile è arrivata accompagnata da dichiarazioni della band sul valore ancora politico del disco, in un momento storico segnato da conflitti in corso in più aree del mondo. È anche questo, oltre alla nostalgia per un disco-culto, il motivo per cui tre date extra nei club restano un evento e non un semplice allungamento di calendario.

Dove si esibiranno i Litfiba per le nuove date del tour “17 Re”? All’Alcatraz di Milano (27 novembre), al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino (30 novembre), e all’Atlantico di Roma (2 dicembre). Quando sono in vendita i biglietti per i concerti nei club? Da giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 10:00, su MC2Live e Vivaticket. Cos’è “17 Re Live. 1986-2026”? È il live album del tour: esce il 27 novembre in doppio CD e doppio LP, con le versioni dal vivo di tutti i brani dell’album originale più la title track pubblicata nell’aprile 2026. Chi fa parte della formazione dei Litfiba in questo tour? Piero Pelù (voce), Ghigo Renzulli (chitarra), Antonio Aiazzi (tastiere), Gianni Maroccolo (basso) e Luca Martelli alla batteria, al posto dello storico Ringo De Palma.

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