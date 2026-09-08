I Cani, il tour si chiude a Roma e Trento: ultime date di settembre e biglietti rimasti

Il tour estivo 2026 de i Cani arriva al capolinea con tre appuntamenti finali tra Roma e Trento. La data del 10 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone è già sold out, mentre restano ancora posti per l’11 settembre, sempre a Roma, e per la chiusura del 13 settembre al Poplar Festival di Trento.

Le due serate romane si inseriscono nel programma di Spring Attitude, attraverso il format estivo S/A Waves, in collaborazione con Roma Summer Fest. L’organizzazione è affidata a DNA concerti e 42 Records, gli stessi che hanno seguito la band lungo tutto il ritorno discografico e live del 2025-2026.

i cani live a Bologna (c) Giuseppe Maffia

I cani, tour 2026 – Roma, 10 e 11 settembre: la Cavea come tappa simbolica

Il primo dei due appuntamenti romani, giovedì 10 settembre, ha esaurito i biglietti nel giro di poche settimane dall’apertura vendite. Per la serata di venerdì 11 settembre sono invece ancora disponibili gli ultimi tagliandi.

In entrambe le date, ad aprire il concerto sarà Vascelli, trio indie-rock/post-punk romano nato nel 2025 dalle session in saletta di Alex Germano (chitarra e voce), Lorenzo Disegni (basso e voce) e Pippo Grassi (batteria). Il gruppo ha pubblicato nel 2026 il suo primo brano, “piangi con me“, muovendosi tra ostinazione ritmica e testi che guardano tanto all’esistenziale quanto al cosmico.

La scaletta della serata prevede l’apertura porte alle 18.30, il live di Vascelli alle 20.00 e l’ingresso sul palco de i Cani alle 21.00.

I cani, tour 2026 – Trento, 13 settembre: il Poplar Festival chiude davvero il cerchio

L’ultima tappa in assoluto del tour è fissata per domenica 13 settembre al Doss Trento, all’interno del Poplar Festival, che quest’anno porta il payoff “For That Beautiful Feeling” e affianca i Cani a nomi come Floating Points (in esclusiva italiana) e The Avalanches. Il live è previsto alle ore 22.00.

Non è un dettaglio da poco: questa data trentina è il momento in cui la band si concede una nuova pausa dai palchi, dopo un anno vissuto quasi interamente in tour. Chiudere a Trento, in un festival indipendente e no profit nato nel 2017, è coerente con un percorso che ha sempre preferito i contesti di scena a quelli più patinati.

Quando suonano i Cani a settembre 2026?

I Cani si esibiscono il 10 e l’11 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (la prima data è sold out) e il 13 settembre al Poplar Festival di Trento, sul Doss Trento. Sono le ultime tre date del tour estivo della band, aperto dai romani Vascelli nelle serate capitoline.

Da nove anni di silenzio al sold out ovunque

Il dato più interessante di questo tour non è tanto dove si chiude, quanto da dove è partito. I Cani sono tornati sui palchi nell’autunno 2025 dopo nove anni di assenza dal vivo, con un tour nei club che ha registrato il tutto esaurito in ogni singola data: dall’Estragon di Bologna (1.300 posti) all’Alcatraz di Milano, fino alla Casa della Musica di Napoli.

A muovere questo ritorno è stato post mortem, quarto album in studio pubblicato a sorpresa nell’aprile 2025, arrivato dopo “Il sorprendente album d’esordio de i Cani” (2011), “Glamour” (2013) e “Aurora” (2016). La critica lo ha definito una delle uscite discografiche più significative dell’anno, e dal vivo la scaletta ha alternato brani nuovi come “Buco nero” e “Carbone” a classici come “Le coppie” e “Hipsteria“, riletti da una formazione a cinque elementi.

Il progetto di Niccolò Contessa si è sempre distinto per la scelta opposta rispetto alla tendenza dominante dell’industria musicale: pochissima esposizione mediatica e social, nessuna strategia di visibilità costruita a tavolino. Eppure il pubblico, in questo ritorno, si è moltiplicato. Un controsenso che rende la parabola 2025-2026 particolarmente interessante da osservare, al netto delle canoniche formule promozionali.

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