Oroscopo di mercoledì 11 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 11 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con la Luna in Sagittario e Giove opposto al Nodo Nord.

Oroscopo di Mercoledì 11 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Mercoledì 11 novembre la Luna resta in Sagittario e porta ottimismo, voglia di muoversi e di dire le cose in faccia. Alle 21:29 (ora solare) Giove in Leone si oppone al Nodo Nord in Acquario: una scelta di rotta chiede onestà.

Mercurio e Venere sono ancora per poco retrogradi: Mercurio torna diretto venerdì, Venere sabato. Il Sole attraversa lo Scorpione.

Tema del giorno: Luna in Sagittario + Giove opposto al Nodo Nord (21:29): il mercoledì della scelta

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Sagittario in trigono ti rende ottimista. Venere in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto. Una serata piacevole chiude bene la giornata.

Lavoro: Ottimo per proporre idee. Mercurio torna diretto dopodomani.

Salute: Energia alta. Muoviti.

Consiglio del giorno: Cogli l’occasione.

Toro ♉

Amore: La Luna in Sagittario in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione si oppone: una verità di coppia va detta con calma.

Lavoro: Rimanda le firme. Dettagli e pratiche.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Calma e flessibilità.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Sagittario si oppone al tuo segno e rende diretti i confronti. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Evita le promesse.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, torna diretto venerdì: ancora due giorni di verifiche.

Salute: Mente affollata. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Aspetta venerdì.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Sagittario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una cena a casa ricarica.

Lavoro: Giornata di piccole cose.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Resta con chi ami.

Leone ♌

Amore: La Luna in Sagittario in trigono ti dà fiducia. Alle 21:29 Giove, nel tuo segno, si oppone al Nodo Nord: una scelta di coppia chiede onestà.

Lavoro: Mattina fortunata per le idee. In serata scegli con onestà.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Scegli con onestà.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato rende nervosi. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Evita i toni secchi.

Lavoro: Controlla i dettagli. Mercurio, tuo reggente, torna diretto venerdì.

Salute: Equilibrio da cercare. Passeggia.

Consiglio del giorno: Rallenta.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Sagittario in sestile porta incontri utili. Venere nel tuo segno resta retrograda fino a sabato: aspetta per le decisioni di cuore.

Lavoro: Rimanda le firme.

Salute: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Aspetta sabato.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Sagittario in semisestile portano calma. Mercurio torna diretto dopodomani nel tuo segno.

Lavoro: Prepara i progetti, firma venerdì.

Salute: Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Pazienza.

Sagittario ♐

Amore: La Luna è ancora nel tuo segno: ottimismo, voglia di muoverti e fascino. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro: Contatti e viaggi favoriti. Verifica i dettagli.

Salute: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio del giorno: Fidati dell’ottimismo.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Sagittario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti.

Lavoro: Budget e piani. Firma dopo il 13.

Salute: Ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci con metodo.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Sagittario in sestile ti rende brillante. Alle 21:29 Giove si oppone al Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di gruppo chiede onestà.

Lavoro: Idee e contatti favoriti.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Scegli la rotta.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato porta nervosismo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Non idealizzare.

Lavoro: Controlla i dettagli.

Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 11 novembre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Leone Sagittario Bilancia Acquario Scorpione Capricorno Cancro Toro Pesci Vergine Gemelli

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 11 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di mercoledì 11 novembre 2026? Il segno più fortunato è l’Ariete. La Luna in Sagittario forma un trigono con il segno e porta slancio. Bene anche Leone e Sagittario. Com’è l’energia generale di mercoledì 11 novembre 2026? Luna in Sagittario (tutto il giorno): ottimismo e voglia di muoversi

Giove opposto al Nodo Nord (21:29): una scelta di rotta

Sole in Scorpione: sincerità

Mercurio retrogrado (diretto venerdì 13): ancora verifiche Cosa significa Giove opposto al Nodo Nord l’11 novembre 2026? Mercoledì 11 novembre 2026 alle 21:29 (ora italiana, CET) Giove in Leone si oppone al Nodo Nord in Acquario. Mette a confronto ciò che desideri per te e ciò che conta per il gruppo: serve una scelta onesta. Leone e Acquario sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: sii onesto sulla direzione. Nel lavoro: proponi e non firmare. Con te stesso: cogli l’ottimismo della Luna in Sagittario. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 11 Novembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 11 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Cogliere lo slancio della Luna in Sagittario

Scegliere con onestà dopo le 21:29

Rimandare le firme a venerdì

In amore , sii onesto sulla direzione che vuoi prendere

, sii onesto sulla direzione che vuoi prendere Nel lavoro , proponi idee e non firmare

, proponi idee e non firmare Con te stesso, cogli l’ottimismo della Luna in Sagittario

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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