Il 25 novembre un convegno dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al dialogo interculturale. L’arte protagonista con Heike Hinneburg e la sua opera “Fili di memoria”.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, a Prato, in via Marco Roncioni 133, si terrà un importante appuntamento dedicato al contrasto della violenza di genere, attraverso un’azione congiunta tra Italia e Cina.

L’iniziativa è organizzata da ANAS Regione Toscana, ANAS Regione Lazio APS, CardioRes Onlus ODV, Sicurezza nella Solidarietà, Protezione Civile TSC-H55 e Hermes – Scuola di Formazione Giuridica, con l’obiettivo di promuovere una cultura condivisa del rispetto, della prevenzione e della tutela dei diritti delle donne, superando ogni barriera geografica, linguistica e culturale.

La violenza di genere rappresenta un fenomeno trasversale che interpella l’intera società e richiede un impegno concreto e continuativo da parte delle istituzioni, delle associazioni e delle comunità. Il dialogo interculturale costituisce, in questo contesto, uno strumento fondamentale per favorire la consapevolezza, contrastare gli stereotipi e costruire una rete di responsabilità collettiva.

L’appuntamento intende offrire uno spazio di confronto e riflessione, valorizzando la collaborazione tra realtà associative e formative e ribadendo l’importanza dell’educazione al rispetto quale elemento imprescindibile per prevenire ogni forma di discriminazione e violenza.

Ad arricchire l’iniziativa sarà la partecipazione dell’artista Heike Hinneburg, che presenterà la sua opera “Fili di memoria”. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, l’incontro offrirà un’ulteriore occasione di riflessione sul valore della memoria, della dignità e della sensibilizzazione sociale.

L’azione congiunta Italia-Cina vuole rappresentare un segnale concreto di vicinanza e solidarietà, nella convinzione che il contrasto alla violenza contro le donne non conosca confini e debba fondarsi sulla capacità di costruire alleanze, condividere responsabilità e promuovere il cambiamento culturale.

PROGRAMMA

– Ore 10.30 – Registrazione dei partecipanti

– Ore 11.00 – Inizio del convegno

– Ore 13.00 – Chiusura dei lavori e buffet

– Ore 14.30 – Conclusione dell’evento

mercoledì 25 novembre 2026

Via Marco Roncioni 133 – 59100 Prato (PO)

Una giornata per ribadire che il diritto di ogni donna a vivere libera dalla paura, dalla discriminazione e dalla violenza è un principio universale, la cui tutela rappresenta una responsabilità di tutti.