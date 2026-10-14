Yaité Prado, con “Este Verano” un nuovo capitolo musicale tra Cuba e Italia

La cantante di origini cubane presenta un brano solare e coinvolgente che unisce sonorità latine, atmosfere pop e un racconto di amore e libertà.

Con “Este Verano”, Yaité Prado torna a raccontare il proprio universo musicale attraverso un brano solare, ritmico e fortemente legato alla sua identità latina.

Il singolo racconta un amore intenso ma leggero, fatto di complicità, sorrisi e voglia di vivere il presente senza lasciarsi appesantire dalla quotidianità. L’estate diventa così lo scenario ideale per una fuga romantica, tra emozioni spontanee, divertimento e il desiderio di ballare fino a notte fonda.

Alla base del progetto c’è la personalità artistica di Yaité Prado, cantante di origini cubane che ha trovato ad Ascoli Piceno la propria città di adozione. Nel corso degli anni l’artista ha costruito un percorso capace di mettere in dialogo le proprie radici culturali con l’esperienza maturata in Italia, fondendo sonorità latine, pop e una forte componente autobiografica.

La sua attività musicale comprende partecipazioni a festival, collaborazioni con emittenti locali e presenze televisive, oltre a un percorso discografico che negli anni si è arricchito di diversi singoli e progetti. Nel 2021 ha pubblicato l’album “Ya Estoy Lista”, seguito da brani come “Mulino”, “Son de Cuba”, “El Girasol Y El Sol” e nuove versioni di alcune produzioni precedenti.

Parallelamente alla musica, Yaité Prado ha coltivato anche la scrittura. Nel 2020 ha pubblicato “De mi Poesia”, un progetto poetico dedicato alle donne e alle loro esperienze, confermando una sensibilità artistica che va oltre il solo ambito musicale.

Oggi il suo percorso prosegue con Up Music, continuando a esplorare nuove sfumature del proprio stile senza perdere il legame con la cultura latina e con quella componente energica e coinvolgente che caratterizza le sue esibizioni.

Con “Este Verano”, Yaité Prado sceglie di mostrare il suo lato più luminoso e immediato: un brano che parla di amore, libertà e desiderio di vivere pienamente le emozioni, trasformando il ritmo latino in un invito a lasciarsi andare.

Un nuovo capitolo per un’artista che continua a costruire, attraverso musica e parole, un ponte personale tra Cuba e Italia.