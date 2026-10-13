Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.
Indice
Oroscopo settimanale 19 – 25 ottobre 2026
Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 19 ottobre a domenica 25 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.
Questa è la settimana in cui l’autunno cambia marcia. Il Sole lascia la Bilancia e passa in Scorpione venerdì 23, il 24 si forma la congiunzione Sole-Venere retrograda e Mercurio inverte la rotta nello stesso segno. Sullo sfondo restano Marte e Giove in Leone, che tengono alta l’energia.
La prima parte (lunedì-mercoledì) si muove con la Luna in Acquario, che entra lunedì 19 alle 03:39 CEST. Portano idee originali, contatti nuovi e una spinta a parlare in pubblico. Venere retrograda in Scorpione rallenta le questioni di cuore e invita a rivedere il passato, mentre Marte e Giove in Leone sostengono la creatività e l’iniziativa.
Il centro della settimana (mercoledì-venerdì) vede la Luna entrare in Pesci mercoledì 21 alle 14:35 CEST e restarci fino a venerdì 23 alle 21:53 CEST. In questo tratto la Luna riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione: sensibilità, intuito e conversazioni intime guidano i giorni. Venerdì il Sole entra in Scorpione e aggiunge profondità.
La parte finale (venerdì sera-domenica) porta la Luna in Ariete, più diretta e impaziente. Sabato 24 ottobre il Sole si congiunge a Venere retrograda in Scorpione: i desideri tornano a fuoco. Nello stesso giorno Mercurio si ferma e comincia la retrogradazione in Scorpione. Il consiglio è di controllare prima di firmare e di non forzare le risposte. La Luna lascia l’Ariete per il Toro lunedì 26 alle 01:34 CEST, quindi la domenica resta ancora sotto il segno del fuoco.
Sfondo planetario costante:
- Venere retrograda in Scorpione (fino al 13 novembre): revisione dei valori affettivi
- Sole in Scorpione dal 23 ottobre: intensità, verità, profondità
- Mercurio in Scorpione, retrogrado dal 24 ottobre: comunicazione da verificare
- Marte e Giove in Leone: energia creativa e fiducia
Tema della settimana: Luna in Acquario (Lun 19) → Luna in Pesci (Mer 21 – Ven 23) → Sole in Scorpione (Ven 23) → congiunzione Sole-Venere e Mercurio retrogrado (Sab 24)quadrato Chirone (Ven 18/9 ore ~13:58 CEST) — la settimana della profondità relazionale e del ritorno compassionevole ariete
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: Il trigono di Marte e Giove in Leone dà benzina a ogni progetto di coppia. Venere retrograda in Scorpione, in quinconce, chiede invece di rivedere un’abitudine affettiva che non funziona più. Da venerdì sera la Luna transita nel tuo segno e ti rende più diretto: dì quello che senti senza giri.
Lavoro:
- Lun-Mer: il trigono di Marte e Giove sostiene le iniziative che richiedono energia
- Gio: la Luna in Pesci ti suggerisce di chiudere i dossier rimasti aperti
- Ven-Dom: la Luna in Ariete ti spinge a prendere posizione, ma il quinconce di Mercurio retrogrado dal 24 impone di rileggere prima di firmare
Benessere: Energia alta, ma da dosare. Evita gli sprint di sabato sera e riserva due ore al movimento aerobico.
Consiglio della settimana per l’Ariete: Parti forte, rileggi i dettagli prima del weekend e rimanda le firme dopo il 24 se puoi.
Toro ♉
Amore: Il Sole, Venere retrograda e Mercurio in Scorpione si trovano sul tuo asse opposto. Il confronto con il partner sale di intensità, soprattutto da venerdì. La Luna in Acquario di lunedì e martedì in quadratura porta un po’ di rigidità: cedere su un punto minore evita una discussione inutile.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in quadrato ti rende ostinato, scegli le battaglie
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in sestile facilita le trattative e i pagamenti
- Sab: l’opposizione del Sole e di Venere congiunti porta chiarezza su un accordo economico condiviso
Benessere: Stabile. Cura la gola e il collo, dove si accumula la tensione dell’asse opposto.
Consiglio della settimana per il Toro: Cedi sul dettaglio, tieni il punto sulla sostanza. La Luna in Pesci aiuta a trovare l’accordo.
Gemelli ♊
Amore: Il sestile di Marte e Giove in Leone porta vivacità sociale e occasioni di incontro. La Luna in Acquario di lunedì e martedì ti mette in sintonia con chi condivide le tue idee. Il quinconce di Venere retrograda dice che un contatto del passato torna a bussare: ascolta, poi decidi.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono favorisce idee, call e progetti di gruppo
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in quadrato disperde l’attenzione, tieni una lista breve
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in sestile riaccende la curiosità e le conversazioni leggere
Benessere: Dormi di più nella seconda metà della settimana. La mente corre, il corpo chiede pause.
Consiglio della settimana per i Gemelli: Usa lunedì e martedì per comunicare, il resto della settimana per organizzare.
Cancro ♋
Amore: Il Sole, Mercurio e Venere in Scorpione formano un trigono d’acqua con il tuo segno. L’intimità cresce, le parole trovano la forma giusta e un chiarimento rimandato da tempo arriva a buon punto. La Luna in Pesci da mercoledì pomeriggio a venerdì sera amplifica la sensibilità e la sintonia con chi ami.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario ti chiede di non fare tutto da solo
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in trigono porta intuito sicuro nelle trattative
- Ven-Dom: il Sole in Scorpione in trigono sostiene i progetti a lungo termine
Benessere: Ottimo recupero. Un bagno caldo e cene leggere fanno più di qualsiasi integratore.
Consiglio della settimana per il Cancro: Fidati dell’istinto da mercoledì in poi. Le conversazioni importanti riescono meglio di sera.
Leone ♌
Amore: Marte e Giove nel tuo segno ti danno presenza e carisma, ma il quadrato del Sole e di Venere retrograda dal 23 mette alla prova l’orgoglio. La Luna in Acquario di lunedì e martedì, in opposizione, porta qualche attrito con chi la pensa in modo diverso. Ascolta prima di rispondere.
Lavoro:
- Lun-Mar: l’opposizione lunare ti chiede di mediare con colleghi e soci
- Mer-Gio: Marte e Giove sostengono le tue proposte, presentale con concretezza
- Ven-Dom: la Luna in Ariete in trigono ti restituisce slancio e buonumore
Benessere: Energia da vendere, schiena e cuore da non sforzare. Alterna sport e riposo.
Consiglio della settimana per il Leone: Brilla senza prevaricare. Il tuo segno guida meglio quando lascia spazio agli altri.
Vergine ♍
Amore: Il sestile del Sole e di Mercurio in Scorpione rende ordinati i tuoi pensieri e produttivi i tuoi giorni. In amore Venere retrograda invita alla prudenza: rileggi i messaggi prima di inviarli. La Luna in Pesci in opposizione da mercoledì a venerdì ti rende più critico del solito con te stesso.
Lavoro:
- Lun-Mer: i pianeti in Scorpione in sestile favoriscono scadenze, report e controlli
- Gio-Ven: la Luna in Pesci in opposizione disturba la concentrazione, lavora per blocchi brevi
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in semisestile concede un po’ di respiro
Benessere: Stomaco sensibile se salti i pasti. Mangia con regolarità e riduci il caffè dopo le 15.
Consiglio della settimana per la Vergine: Meno perfezionismo, più delega. Il risultato conta più della forma.
Bilancia ♎
Amore: Il Sole lascia il tuo segno venerdì 23 e passa in Scorpione: finisce la stagione diplomatica e inizia quella più profonda. Fino ad allora sei al centro della scena e le relazioni scorrono bene. La Luna in Acquario in trigono di lunedì e martedì ti rende brillante e affabile.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono rende facili incontri, networking e nuove collaborazioni
- Mer-Gio: la Luna in Pesci in semisestile ti chiede di prenderti del tempo per te
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in opposizione porta un confronto diretto con il partner, resta calmo
Benessere: Benessere in calo verso la fine. Programma un weekend di decompressione.
Consiglio della settimana per la Bilancia: Chiudi i dossier relazionali entro venerdì, poi guarda avanti con calma.
Scorpione ♏
Amore: Dal 23 il Sole entra nel tuo segno e raggiunge Venere retrograda e Mercurio: il 24 la congiunzione Sole-Venere rimette a fuoco desideri e valori, mentre Mercurio si ferma e torna indietro. Dall’esterno sembri inquieto, in realtà stai riordinando tutto. La Luna in Pesci in trigono, da mercoledì a venerdì, sostiene l’intuizione.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in quadrato porta tensioni con i soci o con la famiglia
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in trigono dà lucidità sulle scelte emotive
- Sab-Dom: Mercurio retrogrado in Scorpione dal 24 consiglia di verificare, rimandare e riprendere
Benessere: Compleanno solare in arrivo: gestisci bene le energie, il corpo chiede pause e sonno regolare.
Consiglio della settimana per lo Scorpione: Rifletti prima di rispondere. Dal 24 rivedi i contratti e rimanda le decisioni irreversibili.
Sagittario ♐
Amore: Il trigono di Marte e Giove in Leone gonfia le tue vele: viaggi, studi e progetti di espansione prendono corpo. La Luna in Acquario in sestile, lunedì e martedì, aiuta a trovare alleati. In amore Venere retrograda chiede sincerità: promettere meno e mantenere di più è la strategia migliore.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in sestile sostiene brainstorming e proposte originali
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in quadrato ti obbliga a rivedere un piano, meglio ora che dopo
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in trigono porta fiducia e buone notizie
Benessere: Energia ottima. Ottimo il movimento all’aperto, attenzione solo ai fianchi e alle cosce.
Consiglio della settimana per il Sagittario: Punta alto, ma controlla le cifre. Il quadrato di mercoledì dà un avviso utile.
Capricorno ♑
Amore: Il sestile di Sole, Mercurio e Venere in Scorpione favorisce la concretezza: contratti, budget e accordi di lungo periodo avanzano con ordine. La Luna in Pesci in sestile, da mercoledì a venerdì, rende più morbido il tuo approccio. In coppia dimostra con i fatti, non solo con le parole.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario ti trova produttivo, ottimo per pianificare
- Mer-Ven: la Luna in Pesci in sestile facilita trattative e pagamenti
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in quadrato porta fretta, non farti trascinare
Benessere: Buona forma. Cura ginocchia e articolazioni con un po’ di stretching.
Consiglio della settimana per il Capricorno: Costruisci con metodo. Dal 24 Mercurio retrogrado ti chiede un’ultima verifica prima di firmare.
Acquario ♒
Amore: La Luna transita nel tuo segno fino a mercoledì pomeriggio e ti rende brillante, originale e socievole. Marte e Giove in Leone, in opposizione, mettono alla prova la tua indipendenza: un legame chiede più presenza di quanta tu voglia dare. Il quadrato del Sole e di Venere dal 23 aggiunge tensione sul fronte emotivo.
Lavoro:
- Lun-Mer: la Luna nel segno ti dà iniziativa, parla delle tue idee
- Gio-Ven: la Luna in Pesci in semisestile ti porta calma e ritmi più lenti
- Sab-Dom: la Luna in Ariete in sestile favorisce incontri stimolanti
Benessere: Dormi con regolarità. Caviglie e circolazione richiedono un po’ di attenzione.
Consiglio della settimana per l’Acquario: Brilla all’inizio della settimana, cerca equilibrio nel finale.
Pesci ♓
Amore: Settimana al top. La Luna transita nel tuo segno da mercoledì pomeriggio a venerdì sera e riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione, con il Sole che raggiunge lo stesso trigono da venerdì. Intuito, empatia e fascino sono al massimo. Dichiarazioni, riconciliazioni e nuovi inizi trovano terreno fertile.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario ti prepara con idee e ispirazione
- Mer-Ven: la Luna nel segno, in trigono con i pianeti in Scorpione, ti dà il momento d’oro per proposte e trattative
- Sab-Dom: il trigono del Sole in Scorpione continua a sostenere progetti di lunga durata
Benessere: Ottima vitalità. Tieni solo d’occhio i piedi e l’idratazione.
Consiglio della settimana per i Pesci: Approfitta di mercoledì-venerdì per le mosse importanti. Dal 24 vai più piano.
Classifica della settimana 19–25 ottobre 2026
- Pesci
- Cancro
- Capricorno
- Sagittario
- Gemelli
- Acquario
- Bilancia
- Vergine
- Ariete
- Leone
- Scorpione
- Toro
(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile per muoversi meglio.)
FAQ – Oroscopo settimana 19–25 ottobre 2026
Il segno più fortunato è il Pesci. La Luna transita nel segno da mercoledì 21 alle 14:35 CEST a venerdì 23 alle 21:53 CEST e riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione. Dal 23 anche il Sole forma lo stesso trigono. Bene anche Cancro e Capricorno, sostenuti dai pianeti in Scorpione.
Mercurio inverte la rotta in Scorpione sabato 24 ottobre 2026. Nei giorni successivi conviene rileggere i testi prima di inviarli, controllare orari e prenotazioni e rimandare gli acquisti importanti di tecnologia. È un ottimo periodo per recuperare ciò che era rimasto in sospeso.
Sabato 24 ottobre il Sole in Scorpione si congiunge a Venere retrograda. È un momento di grande intensità emotiva: tornano in superficie desideri, valori e relazioni che meritano una verifica onesta. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) lo vivono con più facilità, i segni fissi (Toro, Leone, Acquario) sentono tensione.
In amore: usa la sensibilità di metà settimana per parlare con sincerità e non forzare le risposte nel weekend. Nel lavoro: chiudi le pratiche urgenti entro venerdì, poi prepara il terreno per la retrogradazione di Mercurio con controlli e revisioni. Con te stesso: concediti pause, perché il passaggio del Sole in Scorpione porta un’ondata di introspezione.
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Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.
Conclusione Oroscopo Settimanale 19 – 25 Ottobre 2026
L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026 racconta giorni in cui:
- La Luna in Acquario di lunedì e martedì porta idee originali e incontri utili: usa quelle ore per comunicare e proporre
- Da mercoledì 21 a venerdì 23 la Luna in Pesci, in trigono con i pianeti in Scorpione, rende le conversazioni intime più profonde e sincere
- Venerdì 23 il Sole entra in Scorpione e sabato 24 si congiunge a Venere retrograda: è il momento di rivedere desideri e valori
- Sabato 24 Mercurio inverte la rotta in Scorpione: controlla, rileggi, rimanda le firme importanti
- In amore, la settimana premia la sincerità e le riconciliazioni; evita le promesse affrettate del weekend
- Nel lavoro, chiudi le pratiche urgenti entro venerdì e prepara le verifiche per la retrogradazione di Mercurio
- Con te stesso, concediti pause e silenzio: il Sole in Scorpione chiede profondità, non velocità
Queste previsioni astrologiche sono redatte da esperti e basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.
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