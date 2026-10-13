Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 19 – 25 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 19 ottobre a domenica 25 ottobre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Questa è la settimana in cui l’autunno cambia marcia. Il Sole lascia la Bilancia e passa in Scorpione venerdì 23, il 24 si forma la congiunzione Sole-Venere retrograda e Mercurio inverte la rotta nello stesso segno. Sullo sfondo restano Marte e Giove in Leone, che tengono alta l’energia.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si muove con la Luna in Acquario, che entra lunedì 19 alle 03:39 CEST. Portano idee originali, contatti nuovi e una spinta a parlare in pubblico. Venere retrograda in Scorpione rallenta le questioni di cuore e invita a rivedere il passato, mentre Marte e Giove in Leone sostengono la creatività e l’iniziativa.

Il centro della settimana (mercoledì-venerdì) vede la Luna entrare in Pesci mercoledì 21 alle 14:35 CEST e restarci fino a venerdì 23 alle 21:53 CEST. In questo tratto la Luna riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione: sensibilità, intuito e conversazioni intime guidano i giorni. Venerdì il Sole entra in Scorpione e aggiunge profondità.

La parte finale (venerdì sera-domenica) porta la Luna in Ariete, più diretta e impaziente. Sabato 24 ottobre il Sole si congiunge a Venere retrograda in Scorpione: i desideri tornano a fuoco. Nello stesso giorno Mercurio si ferma e comincia la retrogradazione in Scorpione. Il consiglio è di controllare prima di firmare e di non forzare le risposte. La Luna lascia l’Ariete per il Toro lunedì 26 alle 01:34 CEST, quindi la domenica resta ancora sotto il segno del fuoco.

Sfondo planetario costante:

Venere retrograda in Scorpione (fino al 13 novembre): revisione dei valori affettivi

(fino al 13 novembre): revisione dei valori affettivi Sole in Scorpione dal 23 ottobre : intensità, verità, profondità

: intensità, verità, profondità Mercurio in Scorpione, retrogrado dal 24 ottobre : comunicazione da verificare

: comunicazione da verificare Marte e Giove in Leone: energia creativa e fiducia

Tema della settimana: Luna in Acquario (Lun 19) → Luna in Pesci (Mer 21 – Ven 23) → Sole in Scorpione (Ven 23) → congiunzione Sole-Venere e Mercurio retrogrado (Sab 24)quadrato Chirone (Ven 18/9 ore ~13:58 CEST) — la settimana della profondità relazionale e del ritorno compassionevole ariete

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Il trigono di Marte e Giove in Leone dà benzina a ogni progetto di coppia. Venere retrograda in Scorpione, in quinconce, chiede invece di rivedere un’abitudine affettiva che non funziona più. Da venerdì sera la Luna transita nel tuo segno e ti rende più diretto: dì quello che senti senza giri.

Lavoro:

Lun-Mer: il trigono di Marte e Giove sostiene le iniziative che richiedono energia

Gio: la Luna in Pesci ti suggerisce di chiudere i dossier rimasti aperti

Ven-Dom: la Luna in Ariete ti spinge a prendere posizione, ma il quinconce di Mercurio retrogrado dal 24 impone di rileggere prima di firmare

Benessere: Energia alta, ma da dosare. Evita gli sprint di sabato sera e riserva due ore al movimento aerobico.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Parti forte, rileggi i dettagli prima del weekend e rimanda le firme dopo il 24 se puoi.

Toro ♉

Amore: Il Sole, Venere retrograda e Mercurio in Scorpione si trovano sul tuo asse opposto. Il confronto con il partner sale di intensità, soprattutto da venerdì. La Luna in Acquario di lunedì e martedì in quadratura porta un po’ di rigidità: cedere su un punto minore evita una discussione inutile.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in quadrato ti rende ostinato, scegli le battaglie

Mer-Ven: la Luna in Pesci in sestile facilita le trattative e i pagamenti

Sab: l’opposizione del Sole e di Venere congiunti porta chiarezza su un accordo economico condiviso

Benessere: Stabile. Cura la gola e il collo, dove si accumula la tensione dell’asse opposto.

Consiglio della settimana per il Toro: Cedi sul dettaglio, tieni il punto sulla sostanza. La Luna in Pesci aiuta a trovare l’accordo.

Gemelli ♊

Amore: Il sestile di Marte e Giove in Leone porta vivacità sociale e occasioni di incontro. La Luna in Acquario di lunedì e martedì ti mette in sintonia con chi condivide le tue idee. Il quinconce di Venere retrograda dice che un contatto del passato torna a bussare: ascolta, poi decidi.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono favorisce idee, call e progetti di gruppo

Mer-Ven: la Luna in Pesci in quadrato disperde l’attenzione, tieni una lista breve

Sab-Dom: la Luna in Ariete in sestile riaccende la curiosità e le conversazioni leggere

Benessere: Dormi di più nella seconda metà della settimana. La mente corre, il corpo chiede pause.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Usa lunedì e martedì per comunicare, il resto della settimana per organizzare.

Cancro ♋

Amore: Il Sole, Mercurio e Venere in Scorpione formano un trigono d’acqua con il tuo segno. L’intimità cresce, le parole trovano la forma giusta e un chiarimento rimandato da tempo arriva a buon punto. La Luna in Pesci da mercoledì pomeriggio a venerdì sera amplifica la sensibilità e la sintonia con chi ami.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario ti chiede di non fare tutto da solo

Mer-Ven: la Luna in Pesci in trigono porta intuito sicuro nelle trattative

Ven-Dom: il Sole in Scorpione in trigono sostiene i progetti a lungo termine

Benessere: Ottimo recupero. Un bagno caldo e cene leggere fanno più di qualsiasi integratore.

Consiglio della settimana per il Cancro: Fidati dell’istinto da mercoledì in poi. Le conversazioni importanti riescono meglio di sera.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove nel tuo segno ti danno presenza e carisma, ma il quadrato del Sole e di Venere retrograda dal 23 mette alla prova l’orgoglio. La Luna in Acquario di lunedì e martedì, in opposizione, porta qualche attrito con chi la pensa in modo diverso. Ascolta prima di rispondere.

Lavoro:

Lun-Mar: l’opposizione lunare ti chiede di mediare con colleghi e soci

Mer-Gio: Marte e Giove sostengono le tue proposte, presentale con concretezza

Ven-Dom: la Luna in Ariete in trigono ti restituisce slancio e buonumore

Benessere: Energia da vendere, schiena e cuore da non sforzare. Alterna sport e riposo.

Consiglio della settimana per il Leone: Brilla senza prevaricare. Il tuo segno guida meglio quando lascia spazio agli altri.

Vergine ♍

Amore: Il sestile del Sole e di Mercurio in Scorpione rende ordinati i tuoi pensieri e produttivi i tuoi giorni. In amore Venere retrograda invita alla prudenza: rileggi i messaggi prima di inviarli. La Luna in Pesci in opposizione da mercoledì a venerdì ti rende più critico del solito con te stesso.

Lavoro:

Lun-Mer: i pianeti in Scorpione in sestile favoriscono scadenze, report e controlli

Gio-Ven: la Luna in Pesci in opposizione disturba la concentrazione, lavora per blocchi brevi

Sab-Dom: la Luna in Ariete in semisestile concede un po’ di respiro

Benessere: Stomaco sensibile se salti i pasti. Mangia con regolarità e riduci il caffè dopo le 15.

Consiglio della settimana per la Vergine: Meno perfezionismo, più delega. Il risultato conta più della forma.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole lascia il tuo segno venerdì 23 e passa in Scorpione: finisce la stagione diplomatica e inizia quella più profonda. Fino ad allora sei al centro della scena e le relazioni scorrono bene. La Luna in Acquario in trigono di lunedì e martedì ti rende brillante e affabile.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono rende facili incontri, networking e nuove collaborazioni

Mer-Gio: la Luna in Pesci in semisestile ti chiede di prenderti del tempo per te

Sab-Dom: la Luna in Ariete in opposizione porta un confronto diretto con il partner, resta calmo

Benessere: Benessere in calo verso la fine. Programma un weekend di decompressione.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Chiudi i dossier relazionali entro venerdì, poi guarda avanti con calma.

Scorpione ♏

Amore: Dal 23 il Sole entra nel tuo segno e raggiunge Venere retrograda e Mercurio: il 24 la congiunzione Sole-Venere rimette a fuoco desideri e valori, mentre Mercurio si ferma e torna indietro. Dall’esterno sembri inquieto, in realtà stai riordinando tutto. La Luna in Pesci in trigono, da mercoledì a venerdì, sostiene l’intuizione.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in quadrato porta tensioni con i soci o con la famiglia

Mer-Ven: la Luna in Pesci in trigono dà lucidità sulle scelte emotive

Sab-Dom: Mercurio retrogrado in Scorpione dal 24 consiglia di verificare, rimandare e riprendere

Benessere: Compleanno solare in arrivo: gestisci bene le energie, il corpo chiede pause e sonno regolare.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Rifletti prima di rispondere. Dal 24 rivedi i contratti e rimanda le decisioni irreversibili.

Sagittario ♐

Amore: Il trigono di Marte e Giove in Leone gonfia le tue vele: viaggi, studi e progetti di espansione prendono corpo. La Luna in Acquario in sestile, lunedì e martedì, aiuta a trovare alleati. In amore Venere retrograda chiede sincerità: promettere meno e mantenere di più è la strategia migliore.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in sestile sostiene brainstorming e proposte originali

Mer-Ven: la Luna in Pesci in quadrato ti obbliga a rivedere un piano, meglio ora che dopo

Sab-Dom: la Luna in Ariete in trigono porta fiducia e buone notizie

Benessere: Energia ottima. Ottimo il movimento all’aperto, attenzione solo ai fianchi e alle cosce.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Punta alto, ma controlla le cifre. Il quadrato di mercoledì dà un avviso utile.

Capricorno ♑

Amore: Il sestile di Sole, Mercurio e Venere in Scorpione favorisce la concretezza: contratti, budget e accordi di lungo periodo avanzano con ordine. La Luna in Pesci in sestile, da mercoledì a venerdì, rende più morbido il tuo approccio. In coppia dimostra con i fatti, non solo con le parole.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario ti trova produttivo, ottimo per pianificare

Mer-Ven: la Luna in Pesci in sestile facilita trattative e pagamenti

Sab-Dom: la Luna in Ariete in quadrato porta fretta, non farti trascinare

Benessere: Buona forma. Cura ginocchia e articolazioni con un po’ di stretching.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Costruisci con metodo. Dal 24 Mercurio retrogrado ti chiede un’ultima verifica prima di firmare.

Acquario ♒

Amore: La Luna transita nel tuo segno fino a mercoledì pomeriggio e ti rende brillante, originale e socievole. Marte e Giove in Leone, in opposizione, mettono alla prova la tua indipendenza: un legame chiede più presenza di quanta tu voglia dare. Il quadrato del Sole e di Venere dal 23 aggiunge tensione sul fronte emotivo.

Lavoro:

Lun-Mer: la Luna nel segno ti dà iniziativa, parla delle tue idee

Gio-Ven: la Luna in Pesci in semisestile ti porta calma e ritmi più lenti

Sab-Dom: la Luna in Ariete in sestile favorisce incontri stimolanti

Benessere: Dormi con regolarità. Caviglie e circolazione richiedono un po’ di attenzione.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Brilla all’inizio della settimana, cerca equilibrio nel finale.

Pesci ♓

Amore: Settimana al top. La Luna transita nel tuo segno da mercoledì pomeriggio a venerdì sera e riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione, con il Sole che raggiunge lo stesso trigono da venerdì. Intuito, empatia e fascino sono al massimo. Dichiarazioni, riconciliazioni e nuovi inizi trovano terreno fertile.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario ti prepara con idee e ispirazione

Mer-Ven: la Luna nel segno, in trigono con i pianeti in Scorpione, ti dà il momento d’oro per proposte e trattative

Sab-Dom: il trigono del Sole in Scorpione continua a sostenere progetti di lunga durata

Benessere: Ottima vitalità. Tieni solo d’occhio i piedi e l’idratazione.

Consiglio della settimana per i Pesci: Approfitta di mercoledì-venerdì per le mosse importanti. Dal 24 vai più piano.

Classifica della settimana 19–25 ottobre 2026

Pesci Cancro Capricorno Sagittario Gemelli Acquario Bilancia Vergine Ariete Leone Scorpione Toro

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile per muoversi meglio.)

FAQ – Oroscopo settimana 19–25 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 19–25 ottobre 2026? Il segno più fortunato è il Pesci. La Luna transita nel segno da mercoledì 21 alle 14:35 CEST a venerdì 23 alle 21:53 CEST e riceve il trigono di Mercurio e Venere in Scorpione. Dal 23 anche il Sole forma lo stesso trigono. Bene anche Cancro e Capricorno, sostenuti dai pianeti in Scorpione. Quando inizia Mercurio retrogrado in Scorpione nel 2026? Mercurio inverte la rotta in Scorpione sabato 24 ottobre 2026. Nei giorni successivi conviene rileggere i testi prima di inviarli, controllare orari e prenotazioni e rimandare gli acquisti importanti di tecnologia. È un ottimo periodo per recuperare ciò che era rimasto in sospeso. Cosa significa la congiunzione Sole-Venere del 24 ottobre 2026? Sabato 24 ottobre il Sole in Scorpione si congiunge a Venere retrograda. È un momento di grande intensità emotiva: tornano in superficie desideri, valori e relazioni che meritano una verifica onesta. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) lo vivono con più facilità, i segni fissi (Toro, Leone, Acquario) sentono tensione. Qual è il consiglio generale della settimana 19–25 ottobre 2026? In amore: usa la sensibilità di metà settimana per parlare con sincerità e non forzare le risposte nel weekend. Nel lavoro: chiudi le pratiche urgenti entro venerdì, poi prepara il terreno per la retrogradazione di Mercurio con controlli e revisioni. Con te stesso: concediti pause, perché il passaggio del Sole in Scorpione porta un’ondata di introspezione. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 19 – 25 Ottobre 2026

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026 racconta giorni in cui:

La Luna in Acquario di lunedì e martedì porta idee originali e incontri utili: usa quelle ore per comunicare e proporre

Da mercoledì 21 a venerdì 23 la Luna in Pesci, in trigono con i pianeti in Scorpione, rende le conversazioni intime più profonde e sincere

Venerdì 23 il Sole entra in Scorpione e sabato 24 si congiunge a Venere retrograda: è il momento di rivedere desideri e valori

Sabato 24 Mercurio inverte la rotta in Scorpione: controlla, rileggi, rimanda le firme importanti

In amore , la settimana premia la sincerità e le riconciliazioni; evita le promesse affrettate del weekend

, la settimana premia la sincerità e le riconciliazioni; evita le promesse affrettate del weekend Nel lavoro , chiudi le pratiche urgenti entro venerdì e prepara le verifiche per la retrogradazione di Mercurio

, chiudi le pratiche urgenti entro venerdì e prepara le verifiche per la retrogradazione di Mercurio Con te stesso, concediti pause e silenzio: il Sole in Scorpione chiede profondità, non velocità

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