Disponibile da venerdì 27 novembre 2026 su tutte le principali piattaforme digitali “Inclined”, il primo atteso album in studio dei Nakbyte, trio electro-rock originario di Lecce. Pubblicato e promosso da (R)esisto Distribuzione e anticipato dal singolo “Stuxnet”, il disco rappresenta il manifesto artistico definitivo del progetto formato da Pierluigi Greco, Daniele

Gatto e Marco Cesari.

IL CONCEPT E IL SUONO

“Inclined” è un’immersione dirompente in un mondo autentico, un vero e proprio “malware musicale” che brucia di groove, complessità e potenza. Il titolo nasce dalla volontà di osservare

la realtà da una prospettiva diversa, inclinando lo sguardo per trovare un punto di vista nuovo che superi la rigidità del codice binario, andando oltre l’1 e lo 0.

Questo concetto prende forma anche nell’artwork del disco: la copertina raffigura i due picchi tridimensionali – positivo e negativo – non di una tradizionale onda sinuosa, ma di un impulso secco e impetuoso, scolpito nel tempo e nello spazio.

Attraverso un suono strumentale denso di sinestesia, i Nakbyte esplorano il confine tra tecnica e libertà. Le tracce tracciano un sentiero che indaga l’essere umano nei mondi contemporanei: l’era digitale, le forme di controllo, l’intelligenza artificiale, l’hacking e l’alienazione. È la “memoria mineraria” – la memoria del silicio evocata da Umberto Eco – che si scontra con la catastrofe e la resistenza umana (un richiamo inscritto nello stesso nome della band, ispirato con rispetto alla catastrofe palestinese).

BIOGRAFIA

Nati a Lecce, i Nakbyte (Marco Cesari, Pierluigi Greco e Daniele Gatto) portano il loro progetto sul palco nel 2018, attirando subito l’attenzione della critica di settore (RockOn, Metal in Italy, RockMyLife, IndieItaliano). Nel 2019 pubblicano “Obliquus”, brano che definisce la loro estetica sonora e anticipa l’EP “Obliquus Experience”.

Durante la crisi pandemica del 2020, la band sperimenta nuove forme di esibizione con Nakbyte ZoomLive/DICE e Nakbyte Live Lockdown 2020, collaborando con MarteLabel e ricevendo il supporto di Puglia Sounds per esibirsi nei principali luoghi della musica italiana.

Nel2023 approdano nel metaverso (The Spatial) e su YouTube con Nakbyte/Codes, Puglia d’avanguardia, un docu-concerto prodotto e diretto dalla band stessa tra visual audioreactive, randomizzazioni e geometrie compositive. Nel 2026 inizia il nuovo capitolo discografico con (R)esisto Distribuzione.

LE PAROLE DELLA BAND

A raccontare l’anima più viscerale del disco è Pierluigi, che descrive così la genesi del progetto: «“Inclined” rappresenta quella parte della mia anima non disposta al compromesso. Ogni nota, ogni colpo suonato, ogni veemenza dedita al suono è parte di una relazione più complessa: un algoritmo sporco, sincronizzato e libero. Questo disco è una formula matematica che racconta ogni sorriso e speranza che, in sala prove, abbiamo anteposto insieme al dolore, alla rabbia e all’insoddisfazione. “Inclined” è la raccolta di tutte le atmosfere che ci hanno reso ciò che siamo oggi».

Marco aggiunge: «Quando osservi il mondo da un piano perfettamente frontale, vedi solo ciò che ti è stato predisposto davanti agli occhi: l’interfaccia, la patina, il consenso imposto

dall’establishment. Ma basta inclinare lo sguardo anche solo di pochi gradi per far crollare l’illusione. È la nostra prospettiva preferita, un punto di vista laterale e sopraelevato per

eludere il rumore di fondo ed entrare dissonanti nell’architettura nascosta del sistema».

Nakbyte sono:

Marco Cesari – Chitarre/Synths

Pierluigi Greco – Batteria/Percussioni/Batteria elettronica

Daniele Gatto – Basso/Synth