Fuori fa buio alle cinque, le vetrine si riempiono di luci di Natale e il cappotto è tornato a essere il nostro migliore amico. Poi parte una canzone e improvvisamente sei altrove: piedi nudi sulla sabbia del Poetto, l’odore del sale nei capelli, il sole che scende piano dietro il mare e una notte che non ha nessuna fretta di finire.

Succede con «Un’estate con te», il nuovo singolo di MALF, nome d’arte di Manuel Cuccu, artista sardo di Sinnai (provincia di Cagliari) che ha scelto il reggaeton latino come lingua per raccontare le sue emozioni. Manuel ha firmato sia il testo sia la musica. È un brano nato per l’estate che arriva nel cuore dell’autunno, e proprio per questo funziona come un biglietto di sola andata verso la stagione più leggera dell’anno.

Il significato: una dichiarazione d’amore senza giri di parole

«Un’estate con te» nasce da una storia vera: l’incontro con quella che oggi è la compagna di vita dell’artista. Non è un amore estivo destinato a finire con l’arrivo di settembre. È l’inizio di qualcosa che vuole durare, al punto che già nel ritornello compare la promessa più grande: «Se lo vorrai un giorno sarai mia sposa».

Il testo racconta quella sensazione che chiunque abbia perso la testa per qualcuno conosce bene: tutto riporta a lei. Ogni strada, ogni pensiero, persino il cielo («Qualsiasi strada adesso mi porta da te», «Tutto mi parla di te»). Basta un attimo per raggiungerla, e accanto a lei il protagonista tocca il cielo. Ci sono anche le immagini di una quotidianità complice e intima: la TV da spegnere, una notte da vivere senza fretta, il desiderio di fare «tutto quello che vuoi tu». La persona amata diventa così un’aurora nel cielo nero e «un gioiello di Pandora»: qualcosa di prezioso, luminoso e unico.

La musica: reggaeton solare con un tocco di fisarmonica

Sul piano sonoro MALF guarda apertamente alla scena latina e spagnola contemporanea, ma cerca una firma personale. Il brano si apre con un’intro breve e soffusa. Dopo una manciata di secondi entra il beat reggaeton e da lì il pezzo non molla più: il groove ondeggiante e ballabile tiene alta l’energia dalla prima strofa all’ultimo ritornello. A renderlo riconoscibile è una scelta precisa nell’arrangiamento: le fisarmoniche, che aggiungono un colore mediterraneo e quasi festaiolo e portano la canzone dalle discoteche ai lungomare, tra chioschi e serate all’aperto.

La frase chiave

«Dentro il mio cuore non c’è più buio / Solo con te mi sento al sicuro / Prima del sole ero mercurio»

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, un piccolo corpo celeste esposto agli estremi, tra il calore bruciante e il gelo delle notti. Con questa immagine MALF descrive com’era prima di incontrare la sua compagna: un’esistenza che girava a vuoto, senza equilibrio. Lei è il sole attorno a cui tutto adesso prende ordine e luce. Il risultato è un’idea semplice e forte: l’amore non come fuga, ma come il punto fermo che toglie il buio e restituisce sicurezza.

«Un’estate con te» di MALF è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 ottobre, in distribuzione indipendente. Ascoltarlo adesso è il modo più rapido per accorciare l’attesa della prossima estate.

Il nome MALF è un omaggio alla famiglia: la M sta per Manuel, mentre le altre lettere sono le iniziali dei suoi figli, Alice, Leonardo e Federico. Nato e cresciuto a Sinnai, in Sardegna, MALF unisce sonorità latine e urban reggaeton a uno stile fresco e melodico, fortemente influenzato dalla scena latina contemporanea. Con le sue canzoni vuole trasmettere emozioni, energia e leggerezza, con storie in cui il pubblico possa riconoscersi.

Prima di «Un’estate con te» ha pubblicato «Movimento lento», «Un passo in più» e «Sei perfetta». Si è esibito in teatri e discoteche ed è salito su palchi importanti: ha aperto il concerto di Marco Carta a Sinnai e, a Sassari, quello di LDA e Aka7even davanti a 11.000 persone. Ha suonato anche al DCM Music Fest e al Poetto Fest.

Il suo obiettivo è portare il reggaeton italiano a un pubblico sempre più ampio, dimostrando che anche dalla Sardegna possono nascere progetti capaci di arrivare lontano. «Io vengo dalla Sardegna, ma la mia musica parla una lingua universale: quella delle emozioni, del ritmo e dei sogni.»