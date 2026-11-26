“Valdombra” è il nuovo singolo di Alessio Santacroce con il feat. dei Cayenna, in arrivo su tutte le piattaforme digitali a partire da Venerdì 04 Dicembre per Ghost Record. Santacroce pubblicherà ulteriori due singoli che andranno a comporre il nuovo Ep la cui release è prevista per i primi mesi del 2027.

Con Valdombra, in uscita per Ghost Record Label il prossimo 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali, insieme a Cayenna ho voluto dare voce a un’urgenza profonda: un racconto crudo e necessario sullo smarrimento e sulla violenza del nostro tempo. Attraverso immagini taglienti e dirette, questo brano dà voce a chi resiste come un bambino, una madre o chi combatte per la propria dignità usando la musica e le parole per offrire uno spazio di riflessione autentico.

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Alessio Santacroce è nato a Livorno il 2 agosto 1971. Nel 1994 ha fondato il gruppo rock “La quarta via”, con il quale, in vent’anni di attività, ha realizzato quattro album e altrettanti videoclip, ritagliandosi un piccolo spazio nella scena underground italiana. Nel 2006 ha scritto il brano “The blood of Africa”, che ha ispirato la nascita di un progetto umanitario volto a raccogliere fondi da devolvere all’ONG Anthropos, impegnata nella costruzione di scuole nel Sud Sudan.

Nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo noir, “L’impronta dell’iride”, seguito da “I Giudici” e “Le pietre di padre Cenere” – un noir edito da Il Foglio Letterario che segna un passo importante verso una piena maturità artistica. Dal maggio 2012 al dicembre 2014 ha curato la rubrica “Demo & Dischi” per il quotidiano Il Tirreno e, in collaborazione con Dario Serpan, ha dato vita ai Livorno Music Awards. Nel 2015 ha ideato e condotto il format televisivo Bending, prodotto da Percorsi Musicali e trasmesso sul canale 190 del digitale terrestre (Mondo Channel-Livornotv). Da segnalare anche i suoi progetti musicali paralleli, come Cayenna, Holy Hand Grenade e, naturalmente, “La quarta via”.