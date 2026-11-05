Midterm Usa 2026: i Democratici vincono Camera e Senato, cosa cambia per Trump

I Democratici hanno vinto le elezioni di metà mandato Usa 2026 e controllano sia la Camera sia il Senato: per Donald Trump la seconda parte del mandato si fa in salita, con un Congresso ostile e la guerra con l’Iran al centro del dibattito.

Cosa è successo alle elezioni di metà mandato

Il voto del 3 novembre ha consegnato ai Democratici il controllo di entrambi i rami del Congresso. Alla Camera erano in palio tutti i 435 seggi, al Senato 35 (elenco delle consultazioni). Il risultato lascia Donald Trump con una Casa Bianca repubblicana e un Parlamento ostile fino alla fine del mandato.

Il nuovo Congresso entra in carica il 3 gennaio 2027. Da quel giorno i presidenti di commissione passano ai Democratici, con tutto ciò che comporta: audizioni, richieste di documenti, citazioni in giudizio. Fino ad allora resta in carica quello attuale, che deve ancora approvare la legge sulla difesa e gli stanziamenti.

Perché la guerra con l’Iran pesa sul voto

Il conflitto è partito il 28 febbraio con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, senza un’autorizzazione del Congresso. Nei mesi successivi è diventato uno dei temi della campagna, insieme al prezzo di benzina e diesel, che in autunno ha toccato livelli record per il gasolio. Prima del voto l’approvazione di Trump era al 32% nei sondaggi Reuters/Ipsos.

Il vicepresidente JD Vance ha attribuito parte della sconfitta proprio alla guerra. Trump, intervistato da Fox News, ha ammesso che l’Iran ha influito, ma ha aggiunto che gli elettori hanno capito l’importanza di ciò che ha fatto sul dossier. Per chi vuole ricostruire come si è arrivati fin qui, il nostro live sulla guerra Iran-USA-Israele segue le prime settimane del conflitto.

Cosa possono fare adesso i Democratici

Le armi principali sono tre: i fondi, le indagini e le nomine. Il governo è finanziato fino all’11 dicembre, quindi il Congresso può negare nuovi stanziamenti per le operazioni militari. Le commissioni possono aprire inchieste su guerra, affari della famiglia Trump e altri dossier. Il Senato decide sulle conferme dei nominati alla sicurezza nazionale e alla diplomazia.

I limiti sono altrettanto chiari. I Democratici non hanno la maggioranza dei due terzi necessaria per superare un veto presidenziale. Un’analisi del Council on Foreign Relations osserva che il cambio di maggioranza, da solo, difficilmente modifica la linea dell’amministrazione sui dazi.

Dazi, energia ed Europa: gli effetti concreti

Sui dazi la partita è aperta. La Corte Suprema li ha annullati a febbraio con un voto di 6 a 3. Trump li ha reintrodotti con un’altra norma, portandoli dal 10 al 15% e limitandoli a 150 giorni, salvo proroga del Congresso. Su questo punto, ora, i Democratici hanno voce, come spiega l’analisi di Al Jazeera.

Per l’Europa conta soprattutto la sicurezza. Il Congresso ha già fissato per legge una base di 76mila soldati americani nel continente. Gli esperti avvertono che Trump potrebbe chiudere la guerra in Ucraina a condizioni sfavorevoli per Kiev, mentre i Democratici punteranno a frenare le operazioni militari con leggi e stanziamenti.

Sul fronte interno le priorità degli elettori sono rimaste le stesse: costo della casa, energia, cibo, sanità e farmaci. Il 53% degli elettori registrati, in un sondaggio Fox, ritiene che la stretta sull’immigrazione sia andata troppo oltre. Sono i temi su cui il nuovo Congresso proverà a costruire la propria agenda.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Due date contano più delle altre: l’11 dicembre, con la scadenza del finanziamento del governo, e il 3 gennaio, con l’insediamento del nuovo Congresso. Da lì si capirà se la vittoria dem si traduce in leggi, indagini o solo in uno stallo. Trump, nel frattempo, può contare sul potere di veto e sugli ordini esecutivi.

Domande frequenti sulle elezioni di metà mandato Usa 2026

Chi ha vinto le elezioni di metà mandato Usa 2026? I Democratici hanno conquistato sia la Camera sia il Senato. Il presidente Trump resta alla Casa Bianca, ma governerà con un Congresso a maggioranza avversa. Cosa cambia con i Democratici al controllo di Camera e Senato? Da gennaio 2027 i Democratici presiedono le commissioni e possono indagare, citare in giudizio e bloccare leggi o nomine. Non hanno però i due terzi per superare un veto di Trump. Quando si insedia il nuovo Congresso? Il nuovo Congresso entra in carica il 3 gennaio 2027. Fino ad allora resta quello uscente, che deve approvare la legge sulla difesa e gli stanziamenti. Che ruolo ha avuto la guerra con l’Iran nel voto? Il conflitto, iniziato il 28 febbraio, è stato uno dei temi della campagna insieme a prezzi dell’energia e costo della vita. Vance ha attribuito alla guerra parte della sconfitta, mentre Trump ha riconosciuto che l’Iran ha avuto un peso.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.