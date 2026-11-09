Siri come agente AI nel 2027: cosa filtra dal piano di Apple

Apple potrebbe trasformare Siri in un agente AI già nel 2027: lo scrive Mark Gurman di Bloomberg, mentre Apple non ha commentato e nessuna funzione è stata annunciata.

Nella newsletter Power On dell’8 novembre 2026, Gurman scrive di credere che Apple possa rendere Siri più simile a un agente già dal prossimo anno. Un’indiscrezione, quindi, non un annuncio: Apple non ha commentato e non ha indicato né funzioni né date.

Dalla Siri di iOS 27 a una Siri che agisce

Apple ha già rilasciato la Siri personalizzata con iOS 27, come promesso nel 2024. Oggi l’assistente risponde alle richieste, ma non prende iniziative proattive per conto dell’utente, cioè il passo su cui lavorano ormai molte aziende dell’IA.

Un agente funziona in modo diverso: segue un obiettivo nel tempo e porta avanti attività in più passaggi, senza bisogno di un comando per ogni azione. È questo il salto che Gurman immagina per Siri, senza però descrivere funzioni precise.

iOS 28 e il nuovo ritmo di sviluppo

Il dettaglio più concreto riguarda il modo di lavorare. Gurman racconta che Apple sta sperimentando una nuova pipeline di ingegneria per accelerare lo sviluppo. Per il primo ciclo di iOS 28 i team avrebbero sei settimane per scrivere codice ed esplorare nuove funzioni e solo due settimane di convergenza, cioè di integrazione, al posto delle due fasi da quattro settimane usate di solito.

Sempre Gurman riferisce che i dipendenti apprezzano il cambio, e lo collega ai progressi degli strumenti di agentic coding. I tempi restano indicativi, come lo è tutto il quadro. La ricostruzione è rilanciata anche da 9to5Mac.

App Intents e la concorrenza di Meta e altri

Anche i concorrenti si muovono. Meta, che ha da poco lanciato negli Stati Uniti le videochiamate con Muse, lavora ad agenti che operano in background su macchine virtuali, e lo stesso vale per altri laboratori.

Apple parte con un vantaggio tecnico: App Intents, il sistema con cui le app mettono a disposizione di Siri le proprie azioni. Con questo strumento l’assistente non deve imparare a usare lo schermo come farebbe una persona, e alcuni compiti diventano meno costosi da eseguire.

Che cosa Apple ha confermato finora

Nulla. Apple non ha commentato l’indiscrezione, non ha mostrato funzioni e non ha annunciato date. Il 2027 resta un’ipotesi di Gurman, che parla di una possibilità già dal prossimo anno, non di una tabella di marcia.

Domande frequenti su Siri agente AI

Siri diventerà un agente AI nel 2027? È l’ipotesi di Mark Gurman di Bloomberg, che ritiene possibile una Siri più simile a un agente già dal prossimo anno. Apple non ha confermato niente. Che differenza c’è tra Siri e un agente AI? Siri oggi risponde alle richieste. Un agente segue un obiettivo nel tempo e porta avanti più passaggi senza un comando per ogni azione. Cosa cambia con iOS 28 per Siri? Per ora non ci sono funzioni annunciate. Le indiscrezioni riguardano il ritmo di sviluppo: sei settimane per coding ed esplorazione e due di integrazione nel primo ciclo. Apple ha commentato la notizia? No, Apple non ha commentato e non ha indicato date o dettagli sulle funzioni.

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