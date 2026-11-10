Apple vende gli Intelligence Usage Pack: 49,99 dollari per usare più AI nelle app creative

Apple ha iniziato a vendere gli Intelligence Usage Pack: una ricarica una tantum da 49,99 dollari per usare le funzioni AI delle app creative oltre il limite mensile incluso nell’abbonamento.

Il pacchetto serve a chi finisce i crediti prima della fine del mese. Parte da Logic Pro, ma Apple lo collega alle funzioni AI dell’intera suite Apple Creator Studio. In Italia, per ora, la ricarica non risulta in vendita.

Come funzionano gli Intelligence Usage Pack

Il modello è semplice: l’abbonamento a Apple Creator Studio include un tot di utilizzi AI ogni mese, e il pack ne aggiunge altri. L’uso aggiuntivo viene consumato soltanto dopo aver esaurito il limite mensile, e quello che resta si riporta di mese in mese.

Non è un abbonamento: è un acquisto una tantum. I crediti non utilizzati scadono 12 mesi dopo l’acquisto. Gli acquisti sono definitivi e non rimborsabili, salvo obblighi di legge. Apple non specifica quanti utilizzi in più corrispondano a un singolo pack.

Quali app e funzioni sono coinvolte

Le funzioni soggette a limite mensile sono Generate Image, Generate Shape, Generate Presenter Notes, Generate Presentation e l’assistente di Logic Pro. Nelle app di Apple Creator Studio rientrano Keynote, Pages, Numbers, Freeform, Logic Pro e Pixelmator Pro.

Il minimo mensile incluso, se lo si usa per una sola funzione, è di 50 immagini, 250 forme, 50 presentazioni da circa 8-10 slide ciascuna oppure note del relatore per 700 slide. I limiti si azzerano ogni mese, ed è qui che il pack entra in gioco per chi lavora a ritmo alto, per esempio un musicista che usa spesso l’assistente di Logic Pro.

L’assistente di Logic Pro funziona solo in inglese americano, come l’assistente in beta di Keynote, Pages e Numbers, annunciato dalla newsroom di Apple a fine ottobre.

Dove si compra e chi può usarlo

Su Mac, in Logic Pro, il percorso è: menu Logic Pro, Intelligence Features, Show Usage, poi Buy More Usage. Serve un abbonamento attivo a Creator Studio, che costa 12,99 dollari al mese oppure 129 dollari all’anno (2,99 al mese o 29,99 all’anno per studenti e docenti).

I pack non supportano la Condivisione in famiglia. Possono essere usati solo dall’Apple Account con cui sono stati acquistati. Una differenza non da poco, perché l’abbonamento a Creator Studio, invece, può essere condiviso con fino a sei familiari.

Italia: i pack non sono ancora disponibili

La pagina di supporto Apple elenca otto paesi in cui si possono acquistare: Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. L’Italia non compare. Per chi sta in Italia, quindi, la ricarica resta fuori portata finché Apple non allarga la lista.

Il passaggio all’AI a consumo non è isolato: AHM ha raccontato come Siri diventerà un agente AI nel 2027, un altro fronte su cui Apple sta ridefinendo il rapporto tra funzioni intelligenti e costi.

Domande frequenti sugli Apple Intelligence Usage Pack

Quanto costa un Intelligence Usage Pack? Costa 49,99 dollari, con un acquisto una tantum e nessun rinnovo automatico. Quanto dura un Intelligence Usage Pack? I crediti non consumati si riportano di mese in mese e scadono 12 mesi dopo l’acquisto. Gli Intelligence Usage Pack arrivano in Italia? Al momento no: Apple li vende in Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e l’Italia non è nell’elenco. Serve l’abbonamento ad Apple Creator Studio? Sì, il pack si aggiunge a un abbonamento attivo e viene usato solo dopo aver raggiunto il limite mensile incluso. Si possono condividere con la famiglia? No, i pack non supportano la Condivisione in famiglia e restano legati all’Apple Account che li ha comprati.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.