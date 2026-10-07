VIOLet, “Mrs. Meadows” online il nuovo singolo per Ghost Record

Disponibile nelle principali piattaforme digitali, il nuovo singolo dei Prog Rockers VIOLet dal titolo “Mrs. Meadows”. Il brano verrà inserito nel nuovo album di prossima pubblicazione dal titolo “The Shepard Project”.

Queste le parole di Giulio Cozzuto cantante e chitarrista della band

“Il brano in se parla della mia gatta Wilma, morta a dicembre.

La consideravo una figlia.

E scrissi il brano abbastanza di getto.

Alla fine del pezzo, si puoi ascoltare mentre fa le fusa.”

I VIOLet si formano nel settembre 1996 con il nome “The Little Black Book’s Band” da Giulio Cozzuto, che riunì dieci musicisti per eseguire l’intera opera rock dei Pink Floyd, “The Wall”. Il gruppo partecipò a diversi eventi ed esibizioni in varie località, ma la tappa fondamentale arrivò il 29 agosto 1998. Cymbaline, la fanzine del Fan Club Italia dedicato al gruppo di Cambridge, organizzò un grande evento presso l’Arena Cappuccini di Sala Consilina (Salerno) intitolato “The Wall – Music and Psychedelia in an Evocative Setting”.

L’evento fu replicato il 1° settembre 1999 con il titolo “Suoni Pink – Visioni Floyd”; in quell’occasione, la formazione si era ridotta a quattro musicisti (noti ormai come VIOLet) che eseguirono “Live at Pompeii”. Nel 2022, i VIOLet hanno pubblicato il loro secondo album di brani inediti, “A Big Elephant In The Room”.

Il 2026 vedrà l’uscita di “The Shepard Project”, il terzo album della band, attualmente nelle fasi finali di realizzazione.