Oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 12 – 18 ottobre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da sabato 12 settembre a venerdì 18 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana della sedimentazione e del ritorno — quella che porta il ciclo post-Luna Nuova come apertura raccolta e il rientro di Chirone in Ariete come transito generazionale di chiusura verso il fine settimana. La settimana più interiormente significativa del ciclo autunnale: la profondità scorpionica come registro relazionale, la cura d’acqua come motore emotivo e il ciclo compassionevole ariete come orizzonte finale.

La prima parte (sabato-domenica) porta la sedimentazione del nuovo ciclo lunare inaugurato giovedì 11 settembre nella Luna Nuova in Vergine (ore 05:26 CEST). La Luna è in Bilancia nel primo giorno sedimentato del ciclo — la reciprocità diplomatica come registro di apertura. Il Sole è in Vergine per tutta la settimana portando la vitalità metodica come sfondo solare. Mercurio è in Bilancia (dal 10/9). Venere è in Scorpione (dal 10/9) portando la profondità relazionale come sfondo sedimentato. Marte è in Cancro portando il drive emotivo protettivo. Giove è in Leone portando l’amplificatore generoso. Urano è retrogrado in Gemelli (dal 10/9) portando l’originalità riflessiva.

La seconda parte (lunedì-mercoledì) porta il momento relazionale più profondo della settimana. Lunedì 14 settembre alle 08:43 CEST la Luna entra in Scorpione — la risonanza diretta con Venere già nel segno porta la doppia risonanza scorpionica come registro emotivo-relazionale più profondo della settimana. Il registro d’acqua si amplifica: Luna + Venere in Scorpione + Marte in Cancro porta la tripla risonanza d’acqua nella qualità più profonda e genuinamente intensa del ciclo. Mercoledì 16 settembre alle ~04:09 CEST Nettuno Rx in Ariete forma il sestile con Plutone Rx in Acquario — l’aspetto più sottilmente karmicao della settimana. Poi alle 18:41 CEST la Luna entra in Sagittario portando la qualità visionaria come cambio di registro serale.

La chiusura (giovedì-venerdì) porta il transito generazionale più significativo del ciclo autunnale. Nelle primissime ore di venerdì 18 settembre (03:50 CEST) Chirone retrogrado rientra in Ariete — proveniente da una breve fase in Pesci, il ciclo compassionevole sull’identità, l’autonomia e la ferita primaria riprende nel segno del fuoco più diretto. Il ritorno di Chirone in Ariete porta la domanda compassionevole più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina? Più tardi nello stesso venerdì (~13:58 CEST) Marte in Cancro forma il quadrato con Chirone appena rientrato in Ariete — il drive emotivo protettivo incontra il ciclo compassionevole nella prima verifica immediata del rientro.

Sfondo planetario costante:

Sole in Vergine — vitalità metodica

— vitalità metodica Mercurio in Bilancia — comunicazione diplomatica

— comunicazione diplomatica Venere in Scorpione — profondità relazionale

— profondità relazionale Marte in Cancro — drive emotivo protettivo

— drive emotivo protettivo Giove in Leone — amplificatore generoso

— amplificatore generoso Urano Rx in Gemelli — originalità riflessiva

— originalità riflessiva Saturno Rx in Ariete — struttura disciplinare

— struttura disciplinare Nettuno Rx in Ariete — intuizione dissolubile

— intuizione dissolubile Plutone Rx in Acquario — trasformazione karmicaa

— trasformazione karmicaa Nodo Nord in Acquario — ciclo karmicao collettivo

Tema della settimana: Luna Bilancia (sedimentazione post-Luna Nuova) → Luna Scorpione + doppia risonanza scorpionica (Lun 14/9) → Nettuno sestile Plutone (Mer 16/9) → Chirone Rx in Ariete (Ven 18/9 ore 03:50 CEST) + Marte quadrato Chirone (Ven 18/9 ore ~13:58 CEST) — la settimana della profondità relazionale e del ritorno compassionevole ariete

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Ariete ♈

Amore: La settimana porta all’Ariete il transito più significativo e compassionevolmente necessario del ciclo autunnale come chiusura: nelle primissime ore di venerdì 18/9 (03:50 CEST) Chirone retrogrado rientra nel segno proveniente dai Pesci. Il ciclo compassionevole sull’identità, l’autonomia e la ferita primaria riprende nel segno più diretto — la domanda più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina? Saturno Rx è già nel segno portando la struttura disciplinare come sfondo. Nettuno Rx è nel segno portando l’intuizione dissolubile. La triplice presenza ariete (Saturno + Nettuno + Chirone Rx) porta la qualità di revisione compassionevole più profonda del ciclo autunnale nella forma più stratificata e necessaria. Venerdì ~13:58 CEST Marte Cancro forma il quadrato con Chirone appena rientrato — la prima verifica immediata del rientro: dove il drive emotivo porta coraggio compassionevole genuino?

Sul piano pratico: la prima parte della settimana porta il drive creativo (Giove Leone trigono di fuoco) come sfondo. La settimana porta le verifiche più necessarie verso il fine settimana del rientro di Chirone.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Il rientro di Chirone venerdì porta il ciclo compassionevole più necessario nel segno — porta le domande sull’identità con la compassione più genuina. Il quadrato di Marte porta la prima verifica. Saturno e Nettuno portano la struttura e l’intuizione come sfondo. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Toro ♉

Amore: La Luna in Bilancia (sabato-domenica) porta il sestile (Bilancia ↔ Toro = semisestile… aspetta: Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento. La Luna in Scorpione (14-16/9) porta l’opposizione profonda sull’asse. Venere in Scorpione porta l’opposizione relazionale profonda per tutta la settimana. Il rientro di Chirone in Ariete porta il semisestile (Ariete ↔ Toro = semisestile 30°) come transizione.

Sul piano pratico: le verifiche dell’asse portano la chiarezza necessaria. Le strutture reggono.

Consiglio della settimana per il Toro: Le verifiche dell’asse portano la chiarezza più necessaria. Venere Scorpione porta l’opposizione relazionale profonda. Chirone Ariete porta la transizione compassionevole. Le strutture reggono verso la settimana successiva.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno portando l’originalità riflessiva. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) diplomatico armonioso per tutta la settimana. La Luna in Bilancia (sabato-domenica) porta il secondo trigono d’aria. La Luna in Sagittario (mercoledì sera-giovedì-venerdì) porta l’opposizione visionaria-intellettuale.

Sul piano pratico: il trigono porta la comunicazione armonioSa per tutta la settimana. Urano Rx porta la revisione innovativa. Le strutture reggono.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Il trigono porta la comunicazione armonioSa per tutta la settimana. Urano Rx porta la revisione innovativa. La Luna in Sagittario porta l’opposizione visionaria verso il fine settimana. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) per tutta la settimana — la profondità relazionale come sfondo armonioso. La Luna in Scorpione (14-16/9) porta il trigono d’acqua diretto: il momento di tripla risonanza d’acqua (Luna + Venere Scorpione + Marte nel segno) più intenso della settimana lunedì-martedì. Venerdì il quadrato Marte-Chirone porta la verifica più necessaria: dove il drive emotivo porta coraggio compassionevole genuino?

Sul piano pratico: la tripla risonanza d’acqua di lunedì-martedì porta la qualità emotiva più profonda e armonioSa della settimana. Il quadrato venerdì porta la verifica necessaria.

Consiglio della settimana per il Cancro: La tripla risonanza d’acqua di lunedì-martedì porta la qualità emotiva più profonda e armonioSa della settimana. Il trigono porta la profondità relazionale come sfondo. Il quadrato venerdì porta la verifica necessaria. Le strutture reggono.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso per tutta la settimana. Il Sole in Vergine porta il semisestile (Vergine ↔ Leone = semisestile 30°). Marte in Cancro porta il quinconce (Cancro ↔ Leone = quinconce 150°). La Luna in Sagittario (mercoledì sera-venerdì) porta il trigono di fuoco (Sagittario ↔ Leone = trigono 120°) come registro più espansivo della settimana. Chirone Rx in Ariete (venerdì) porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole.

Sul piano pratico: Giove porta l’amplificatore generoso come sfondo costante. La Luna in Sagittario porta il trigono espansivo a fine settimana. Chirone porta il trigono compassionevole dal venerdì.

Consiglio della settimana per il Leone: Giove porta l’amplificatore generoso come sfondo costante. La Luna in Sagittario porta il trigono espansivo a fine settimana. Chirone Ariete porta il trigono compassionevole dal venerdì. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno per tutta la settimana portando la vitalità più propria come sfondo costante. La settimana si apre nel primo giorno sedimentato del ciclo post-Luna Nuova nel segno (il 12/9 è il secondo giorno del ciclo inaugurato l’11/9): le intenzioni avanzate giovedì si radicano nel weekend nella forma più familiare e metodicamente autentica. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) emotivo armonioso costruttivo per tutta la settimana. Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Vergine = sestile 60°) profondo armonioso.

Sul piano pratico: il Sole porta la vitalità metodica più propria. Il doppio sestile (Marte + Venere) porta la qualità armonioSa emotiva e profonda. La settimana porta la consolidazione post-Luna Nuova come qualità più necessaria.

Consiglio della settimana per la Vergine: Il Sole porta la vitalità più propria come sfondo costante. Il doppio sestile porta la qualità armonioSa emotiva e profonda. La settimana porta la consolidazione post-Luna Nuova. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Bilancia ♎

Amore: Mercurio è nel segno (dal 10/9) portando la comunicazione diplomatica come sfondo sedimentato. La Luna è in Bilancia nel weekend del 12-13/9 portando la risonanza emotiva diretta come apertura della settimana. Il Sole in Vergine porta il semisestile (Vergine ↔ Bilancia = semisestile 30°). Chirone Rx in Ariete (venerdì) porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) compassionevole: dove il coraggio porta l’equilibrio più autentico?

Sul piano pratico: Mercurio porta la comunicazione diplomatica. La Luna porta la risonanza diretta nel weekend. Chirone porta l’opposizione compassionevole venerdì.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Mercurio porta la comunicazione diplomatica come sfondo sedimentato. La Luna porta la risonanza diretta nel weekend. Chirone Ariete porta l’opposizione compassionevole venerdì — dove il coraggio porta l’equilibrio genuino? Le strutture reggono verso l’equinozio.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta allo Scorpione la qualità di risonanza più profondamente armonioSa, emotivamente intensa e relazionalmente autentica del ciclo autunnale. Venere è nel segno (dal 10/9) portando la profondità relazionale come sfondo costante e naturalmente proprio — la qualità affettiva più intensa, le connessioni che cercano la sostanza, il valore come profondità. Il Sole in Vergine porta il sestile (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) metodico armonioso costruttivo per tutta la settimana. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) emotivo profondo per tutta la settimana — il drive emotivo protettivo cancerino come complementare armonioso della profondità scorpionica. Il momento più ricco della settimana arriva lunedì 14/9 alle 08:43 CEST quando la Luna entra nel segno: la doppia risonanza scorpionica (Luna + Venere nel segno) porta la qualità emotivo-relazionale più profondamente armonioSa e intensamente genuina come registro diretto di lunedì e martedì. La tripla risonanza d’acqua (Luna Scorpione + Venere Scorpione + Marte Cancro in trigono) porta la qualità più profondamente armonioSa, emotivamente intensa e relazionalmente autentica della settimana nel registro d’acqua più ricco del ciclo autunnale. La quadruplice risonanza favorevole (sestile Sole Vergine + trigono Marte Cancro + doppia risonanza scorpionica lunedì-martedì) porta la qualità settimanale più armonioSamente costruttiva, emotivamente profonda e relazionalmente genuina del ciclo. Il mercoledì il Nettuno sestile Plutone porta la qualità karmicaa sottile come sfondo sedimentato. Il rientro di Chirone in Ariete (venerdì 03:50 CEST) porta il quinconce (Ariete ↔ Scorpione = quinconce 150°) — adattamento verso il ciclo compassionevole ariete come chiusura della settimana. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più profondamente armonioSa, emotivamente intensa e relazionalmente autentica del ciclo autunnale — Venere porta la profondità come modo naturale di incontrare l’altro; la tripla risonanza d’acqua di lunedì-martedì porta il momento più ricco del ciclo; il sestile costruttivo porta la qualità metodica armonioSa come sfondo costante.

Sul piano pratico: il sestile porta la qualità costruttiva armonioSa per tutta la settimana. La tripla risonanza d’acqua di lunedì-martedì porta il momento operativo più profondo e genuino. Le strutture avanzate nella settimana reggono nel ciclo lungo.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Lunedì la tripla risonanza d’acqua porta il momento più profondo e armonioSo della settimana — usa quelle giornate per le connessioni e le strutture più significative. Il sestile porta la qualità costruttiva armonioSa come sfondo costante. Venerdì Chirone porta l’adattamento compassionevole. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. La Luna in Sagittario (mercoledì sera 18:41 CEST – giovedì – venerdì mattina) porta la risonanza emotiva diretta nel segno più proprio come registro della fine della settimana. Il rientro di Chirone in Ariete (venerdì) porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) compassionevole. Marte in Cancro porta il quinconce (Cancro ↔ Sagittario = quinconce 150°).

Sul piano pratico: Giove porta il trigono espansivo. La Luna porta la risonanza diretta nel segno da mercoledì sera. Chirone Ariete porta il trigono compassionevole dal venerdì.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Giove porta il trigono espansivo come sfondo. La Luna nel segno da mercoledì sera porta la risonanza diretta più propria. Chirone Ariete porta il trigono compassionevole venerdì. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Capricorno ♑

Amore: Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso per tutta la settimana. Marte in Cancro porta l’opposizione (Cancro ↔ Capricorno = opposizione 180°) emotiva-strutturale per tutta la settimana. Il sestile porta la profondità armonioSa come sfondo delle verifiche dell’opposizione.

Sul piano pratico: il sestile porta la profondità armonioSa. L’opposizione porta la verifica emotiva-strutturale. Le strutture reggono.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Il sestile porta la profondità armonioSa. L’opposizione porta la verifica emotiva-strutturale. Usa la tensione come chiarezza fondante. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta il ciclo karmicao collettivo. Mercoledì 16/9 Nettuno Rx in Ariete forma il sestile con Plutone Rx nel segno (~04:09 CEST) — il ciclo karmicao sottile più significativo della settimana: la visione dissolubile ariete in armonia con la trasformazione karmicaa acquariana. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) per tutta la settimana. La Luna in Bilancia (weekend) porta il secondo trigono karmicao.

Sul piano pratico: il trigono porta la qualità karmicaa armonioSa. Il sestile Nettuno-Plutone porta il momento karmicao più sottile mercoledì. Le comprensioni reggono.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Il trigono porta la qualità karmicaa armonioSa. Il sestile Nettuno-Plutone di mercoledì porta il momento karmicao più sottile. Il Nodo porta il ciclo collettivo. Le comprensioni reggono verso l’equinozio.

Pesci ♓

Amore: Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo per tutta la settimana. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) emotivo per tutta la settimana. La doppia risonanza d’acqua (Venere + Marte in trigono d’acqua simultaneo con i Pesci) porta la qualità profondamente armonioSa e emotivamente nutriente come sfondo settimanale costante. La Luna in Scorpione (14-16/9) porta il terzo trigono d’acqua come risonanza più intensa della settimana. Il rientro di Chirone in Ariete (venerdì) porta il semisestile (Ariete ↔ Pesci = semisestile 30°) — Chirone lascia il segno che aveva brevemente occupato: la chiusura del breve ciclo pisciano come transizione compassionevole.

Sul piano pratico: la doppia risonanza porta la qualità profonda armonioSa come sfondo costante. La Luna in Scorpione porta il terzo trigono come momento più ricco. Chirone porta la chiusura del ciclo pisciano venerdì.

Consiglio della settimana per i Pesci: La doppia risonanza porta la qualità profonda armonioSa come sfondo costante. La Luna in Scorpione porta il terzo trigono come momento più ricco della settimana. Chirone porta la chiusura del ciclo pisciano venerdì. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Classifica della settimana 12–18 settembre 2026

Scorpione Cancro Pesci Vergine Leone Gemelli Sagittario Bilancia Acquario Capricorno Ariete Toro

(Essere più in basso non significa settimana da buttare: ogni posizione porta le verifiche più necessarie del ciclo compassionevole e relazionale autunnale.)

FAQ – Oroscopo settimana 12–18 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 12–18 settembre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è lo Scorpione. La quadruplice risonanza favorevole — Venere nel segno per tutta la settimana, il sestile dal Sole Vergine, il trigono d’acqua da Marte Cancro e la doppia risonanza scorpionica di lunedì-martedì con la Luna nel segno — porta la qualità più profondamente armonioSa, emotivamente intensa e relazionalmente genuina del ciclo autunnale. Lunedì 14/9 ore 08:43 CEST la Luna entra nel segno portando il momento più ricco del ciclo: la tripla risonanza d’acqua (Luna + Venere Scorpione + Marte Cancro) come registro più profondo e genuinamente autentico della settimana. Anche Cancro e Pesci escono favoriti: entrambi per la doppia e tripla risonanza d’acqua sedimentata. Cosa porta il rientro di Chirone in Ariete del 18 settembre 2026? Chirone retrogrado rientra in Ariete nelle primissime ore di venerdì 18 settembre (03:50 CEST), proveniente da un breve transito in Pesci iniziato a giugno. Il rientro inaugura il ciclo compassionevole più lungo nel segno del fuoco più diretto: Chirone in Ariete porta la domanda più necessaria sull’identità, l’autonomia e la ferita primaria. Dove le ferite sull’identità e sull’autonomia si stanno già trasformando in forza genuina e coraggio autentico? Con Saturno Rx e Nettuno Rx già in Ariete, la triplice presenza ariete porta la qualità di revisione compassionevole più profonda e stratificata del ciclo autunnale. Nella stessa giornata di venerdì (~13:58 CEST) Marte in Cancro forma il quadrato con Chirone appena rientrato — la prima verifica immediata del ciclo compassionevole: il drive emotivo protettivo che incontra il ciclo di guarigione sull’identità. I segni più direttamente coinvolti: Ariete (nel segno), Bilancia e Capricorno (opposizione e quadrato), Leone e Sagittario (trigono armonioso compassionevole), Gemelli e Acquario (sestile favorevole). Cosa porta la Luna in Scorpione del 14-16 settembre 2026? Lunedì 14 settembre alle 08:43 CEST la Luna entra in Scorpione, restando fino a mercoledì 16 settembre alle 18:41 CEST (quasi 58 ore nel segno). Con Venere già in Scorpione dal 10 settembre, la doppia risonanza scorpionica (Luna + Venere nel segno) porta la qualità emotivo-relazionale più profondamente intensa e genuinamente autentica della settimana come registro dominante di lunedì e martedì. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua come terzo complementare, creando la tripla risonanza d’acqua più ricca del ciclo mensile. Le lunedì-martedì portano le connessioni più profonde, le conversazioni più oneste e le strutture più durature del ciclo settimanale. Qual è il consiglio generale della settimana 12–18 settembre 2026? In amore: la prima parte porta la sedimentazione del ciclo post-Luna Nuova come qualità più preziosa verso lunedì; poi lunedì-martedì porta la tripla risonanza d’acqua come registro più profondo e genuino della settimana — usa quelle giornate per le connessioni più significative. Nel lavoro: il sestile porta la qualità armonioSa metodica-profonda per tutta la settimana come sfondo costruttivo; avanza le strutture più necessarie nelle giornate di lunedì-martedì quando la risonanza è più ricca. Con te stesso: il rientro di Chirone in Ariete venerdì porta la domanda compassionevole più necessaria sul ciclo dell’identità — rispettala come l’orizzonte più significativo verso l’equinozio. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 12 – 18 Ottobre 2026

L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 settembre 2026 racconta giorni in cui:

La tripla risonanza d’acqua di lunedì-martedì (Luna + Venere Scorpione + Marte Cancro) porta la qualità relazionale più profondamente armonioSa e emotivamente genuina della settimana — usa quelle giornate per le connessioni più significative, le conversazioni più oneste e le strutture più durature del ciclo settimanale

Il rientro di Chirone in Ariete venerdì 18/9 ore 03:50 CEST porta il transito generazionale compassionevole più significativo del ciclo autunnale — la domanda più necessaria sull’identità e l’autonomia come orizzonte verso l’equinozio; dove le ferite primarie si stanno già trasformando in forza genuina e coraggio autentico?

Il sestile metodico-profondo (Sole Vergine + Marte Cancro + Venere Scorpione) porta la qualità armonioSa costruttiva come sfondo settimanale costante — avanza le strutture più significative in quella qualità

In amore , la settimana porta la qualità di connessione più profondamente armonioSa (tripla risonanza d’acqua lunedì-martedì), metodicamente costruttiva (sestile settimanale) e compassionevolmente autentica (Chirone Ariete venerdì) — onora ogni registro nel momento in cui si presenta; le strutture reggono nel ciclo lungo verso l’equinozio

, la settimana porta la qualità di connessione più profondamente armonioSa (tripla risonanza d’acqua lunedì-martedì), metodicamente costruttiva (sestile settimanale) e compassionevolmente autentica (Chirone Ariete venerdì) — onora ogni registro nel momento in cui si presenta; le strutture reggono nel ciclo lungo verso l’equinozio Nel lavoro , la tripla risonanza d’acqua porta le strutture operative più profonde e genuine nelle giornate di lunedì-martedì; il sestile porta la qualità metodica armonioSa come sfondo; le strutture avanzate nelle giornate più ricche reggono nel ciclo lungo verso la settimana successiva

, la tripla risonanza d’acqua porta le strutture operative più profonde e genuine nelle giornate di lunedì-martedì; il sestile porta la qualità metodica armonioSa come sfondo; le strutture avanzate nelle giornate più ricche reggono nel ciclo lungo verso la settimana successiva Con te stesso, questa settimana porta la sedimentazione post-Luna Nuova come apertura, la profondità relazionale come registro dominante e il ciclo compassionevole ariete come orizzonte — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della settimana più profondamente significativa verso il ciclo autunnale 2026

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.