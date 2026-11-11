Secondo Muslif in arrivo il nuovo EP “Objects, tools and fetishism”

“Objects, tools and fetishism” è il nuovo EP della band trevigiana SECONDO MUSLIF, pubblicato e promosso da (R)esisto Distribuzione, disponibile in CD e su tutte le piattaforme musicali da venerdì 13 novembre 2026, anticipato dal singolo “Najdorf Variation” branomanifesto che condensa l’estetica cyber-rock del trio, un lavoro composto da 6 tracce che segna un nuovo capitolo nel percorso del gruppo, dopo il disco di debutto “Five and a half self-portraits”.

Registrato presso il Lesder Studio con la preziosa collaborazione di Tommaso Mantelli (già al fianco di realtà come Sick Tamburo e Il Teatro degli Orrori), il disco arriva sulla scia di

un’intensa recente attività che ha visto la band tra i finalisti di Arezzo Wave Italia 2025, dove si è aggiudicata il premio per la “Migliore cover reinterpretata”. “Objects, tools and fetishism” sfugge a rigide etichette di genere. Il sound fonde impetuose coordinate post-punk, post-rock, noise e suggestioni metalliche/industriali, attraversate da una fitta e febbrile tessitura elettronica. L’approccio del gruppo è visceralmente istintivo: la musica diventa un traffico di pensieri tradotti in suoni, oscillando tra flussi di coscienza, frammenti “no-sense” e un’attenta analisi del presente. I testi e gli arrangiamenti sovrappongono strati di stati d’animo, visioni urbane e tensioni espressive.

I testi dell’EP intrecciano liriche ironiche e profonde metafore della vita quotidiana, muovendosi su due binari principali: la dimensione culinaria e conviviale, e la ricerca interiore e la sfida. Con “Objects, Tools and Fetishism”, i Secondo Muslif firmano una proposta audace e senza filtri, capace di abbattere le etichette convenzionali per guidare l’ascoltatore in un viaggio musicale energico, ironico e profondamente moderno. È il ritratto di una band che ha saputo smontare i propri vecchi strumenti per ricostruirsi attraverso un nuovo credo sonoro.

“Siamo tornati con questo disco – parla la band veneta – perché avevamo un forte bisogno di smontare ciò che eravamo e capire dove potevamo spingerci. Dal 2014 a oggi siamo cambiati come persone e come musicisti: la formula classica del rock ci andava ormai stretta e questi anni di ricerca ci hanno fatto innamorare di nuove macchine, synth e campionatori, trasformandoli in veri e propri feticci sonori. Con Objects, Tools and Fetishism non cerchiamo approvazione o categorie rassicuranti: vogliamo solo regalare a chi ci ascolta un’esperienza libera, ironica e viscerale. Ci aspettiamo che questo EP sia una liberazione per tutti, un invito a ballare sui propri dubbi, a condividere il cibo, le paure e la voglia di ricominciare senza prendersi mai troppo sul serio.”

Tracklist:

01 As Big Mama Teaches

02 Najdorf Variation

03 Uramaki

04 Fingers Crossed

05 Leftover Lunch

06 Summer Love

— BIOGRAFIA —

I Secondo Muslif sono una band di Treviso. Nel 2014 esce l’EP l’esordio “Five and a half selfportraits”, il sunto di esperienze, umori ed errori, registrato e prodotto da Tommaso Mantelli (Sick Tamburo, Il Teatro Degli Orrori) presso il Groove Studio. Dopo una pausa, per scelte di vita e professionali, si ritrovano nuovamente nel 2021, con un piccolo cambio di formazione, ma con lo stesso intento comunicativo.

Finalisti di Arezzo Wave Italia 2025, vincono il premio “Migliore cover reinterpretata”. A fine 2025 registrano il secondo EP “Objects, tools and fetishism”, composto da 6 canzoni, di nuovo con la collaborazione di Tommaso Mantelli.

Lo slancio del gruppo è fine a dar vita a qualcosa di istintivo, usando la musica come traffico di pensieri tradotti in suoni e testi tra il “no-sense” ed analisi del momento, sovrapponendo molti strati di sentimenti, sguardi ed espressioni.

Nel tentativo di discostarsi da una catalogazione per generi e composti, si parte da una commistione che sconfina tra frangenti musicali impetuosi, metallici e industriali, familiari ad un lessico post-punk, post rock, cyber-rock e noise.

Questo amalgama è attraversato, a sua volta, da una narrativa elettronica prodotta da synth/campionatori, voci effettate e testi in lingua inglese, per trovare la sua sintesi in un personale manifesto espressivo, libero da archetipi e frasi fatte.

Lo sguardo, quindi, è sempre rivolto a più grammatiche compositive coltivate assieme, dove una fa da stampella all’altra. La ricerca è spesso aderente alla totale libertà compositiva dei singoli componenti, che trova un’identità in sonorità alle volte più convenzionali, altre volte più inattese, frutto di scontri ed incontri che danno vita ad una rocambolesca creatività.

I Secondo Muslif sono:

Guido D’Achille – Chitarra, Basso, Voce, Synth

Federico Roncato – Batteria

Massimiliano Mattiello – Chitarra, Basso, Voce, Synth