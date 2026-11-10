Ultimo, Live Tor Vergata esce il 13 novembre: edizioni in CD e vinile

Il terzo album dal vivo di Ultimo, Live Tor Vergata, esce il 13 novembre in digitale, in box triplo CD e in box vinile, anche autografati.

Chi non ha trovato posto sul prato di Tor Vergata può portarsi a casa quella notte: Ultimo Live Tor Vergata è la scaletta integrale del concerto del 4 luglio 2026, ripresa dall’inizio alla fine, e il disco ha già i preordini aperti sia in digitale sia in formato fisico.

Quando esce Live Tor Vergata e quali formati ci sono

L’album arriva venerdì 13 novembre 2026. La versione digitale è quella di sempre, mentre l’edizione fisica punta sull’oggetto da collezione: un box triplo CD, proposto anche in versione autografata e in una variante autografata con la fascetta ufficiale del concerto. Per chi preferisce il vinile c’è un box dedicato, anche questo disponibile con la firma di Ultimo.

Dentro ogni edizione fisica c’è un booklet fotografico che contiene la lettera aperta che Ultimo ha scritto ai fan dopo il concerto. Prezzi e numero preciso di brani non sono ancora stati comunicati, quindi conviene controllare le schede dei negozi prima di scegliere l’edizione.

La scaletta parte da Tutto, scritta all’alba dopo il concerto

Il disco si apre con Tutto, il brano che Ultimo ha scritto all’alba, a poche ore dalla fine del live, e che ha definito la canzone più importante della sua vita. Subito dopo la scaletta ripercorre la serata nell’ordine in cui il pubblico l’ha vissuta, con i brani di una carriera che ha riempito stadi e palasport in tutta Italia.

Per Ultimo è il terzo live in poco più di due anni. I due precedenti, Ultimo Live Stadi 2024 e Ultimo Live Stadi 2025, hanno debuttato al primo posto in classifica, come racconta anche la classifica FIMI di dicembre 2025 in cui l’artista ha dominato gli album.

Un concerto da oltre 250mila persone

Tor Vergata ha ospitato il concerto più grande della carriera di Ultimo: i biglietti venduti sono stati 250.332, una cifra che lo colloca tra i live a pagamento più affollati di sempre. Dalla serata è nato anche il film-concerto Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi, uscito nelle sale a settembre.

Chi vuole rivedere l’artista dal vivo guarda già al 2027. Il tour La favola continua… parte il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro e chiude il 24 luglio a Olbia, con 17 concerti in tutto e nessuna data a Roma.

Domande frequenti su Ultimo Live Tor Vergata

Quando esce Live Tor Vergata di Ultimo? L’album esce venerdì 13 novembre 2026, in digitale e in formato fisico. I preordini sono già aperti. Live Tor Vergata di Ultimo esce anche in vinile? Sì. Oltre al box triplo CD, nella versione fisica c’è un box in vinile, disponibile anche autografato. Ogni edizione include il booklet fotografico con la lettera aperta di Ultimo ai fan. Cosa contiene Live Tor Vergata? Il disco racconta il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata con la scaletta completa, a partire da Tutto, il brano scritto all’alba dopo il live.

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